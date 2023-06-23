Thói quen cực hại khi uống cà phê mà nhiều người mắc phải lại khiến nguy cơ ung thư cao gấp bội

Dinh dưỡng 23/06/2023 07:35

Thường xuyên cho chất làm ngọt, các loại kem vào cà phê có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của bạn.

Caffeine có lợi ích gì cho sức khỏe người?

Khi tìm hiểu caffeine ảnh hưởng như nào đến sức khỏe, có hai khía cạnh cần quan tâm đó chính là lợi ích và tác hại. Trước hết, ta cùng tìm hiểu những tác dụng tuyệt vời mà caffeine mang lại cho cơ thể người.

Một tách cà phê vào buổi sáng có thể khởi động ngày mới của bạn hoặc tiếp thêm động lực vào buổi trưa để bạn làm việc hiệu quả hơn. 

Caffeine giúp cơ thể tỉnh táo và đầy năng lượng

Chất này có tác dụng kích thích hệ thần kinh, giúp cơ thể tỉnh táo hơn, cải thiện tâm trạng làm bạn cảm thấy luôn luôn tràn đầy năng lượng. Bên cạnh đó, mỗi buổi sáng, bạn nên nạp một lượng caffeine vào cơ thể, việc này có tác dụng giúp bạn tập trung và làm việc hiệu quả hơn.

Tăng hiệu suất hoạt động thể thao

Caffeine có thể giúp cơ thể vận động hiệu suất hơn khi tập luyện những môn thể thao như: đạp xe đạp, chạy bộ, bơi lội,… và tránh được nguy cơ đau nhức các cơ, xương sau khi chơi. Thời gian tốt nhất để caffeine phát huy tác dụng là khoảng 60 phút sau khi nạp vào cơ thể, do đó, bạn nên sử dụng trước khi luyện tập thể dục, thể thao 1 giờ đồng hồ trở lên.

Caffeine có khả năng ngăn ngừa một số bệnh lý

Nguy cơ bị mắc các bệnh như: viêm nhiễm, sỏi mật và một vài bệnh lý khác có liên quan sẽ giảm nếu bạn sử dụng caffeine thường xuyên. Vài cuộc nghiên cứu đã cho ra kết quả, caffeine có thể giúp thân chủ ngừa nhiều chứng bệnh như: động kinh, Alzheimer, Parkinson, bệnh đa xơ cứng,…

Ngoài ra, cà phê có một số lợi ích sức khỏe khá thú vị như tiêu viêm, giảm mỡ bụng, giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer. Tuy nhiên, tốt nhất bạn nên uống điều độ vì món này cũng đi kèm với những tác dụng phụ tiêu cực. 

Thói quen cực hại khi uống cà phê mà nhiều người mắc phải lại khiến nguy cơ ung thư cao gấp bội - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thói quen cần tránh khi uống cà phê mà rất nhiều người mắc phải

Cà phê đen nguyên chất không pha thêm sữa hoặc chất làm ngọt không chứa carbs.

Cà phê đen cũng không chứa chất béo, nhưng thêm bất kỳ một loại sữa hoặc chất béo bão hòa sẽ thay đổi thành phần chất béo của một tách cà phê.

Cà phê nguyên chất chứa một lượng nhỏ vi chất dinh dưỡng, bao gồm vitamin và khoáng chất. Một khẩu phần ăn có 118mg kali, 7,2mg magiê, 7,1mg phốt pho, 0,1mg mangan, 4,7mcg folate, 6,2mg choline và 4,8mg natri.

Một tách cà phê đen nguyên chất có 2,4 calo mỗi khẩu phần, đến từ một lượng protein tối thiểu. Khi thêm sữa, hương liệu, sirô, đường và kem đánh bông, một thức uống cà phê có thể trông giống như một món tráng miệng phong phú hơn.

Nhiều người thích tăng thêm hương vị cho đồ uống có caffeine bằng đường và kem, dẫn đến việc hấp thụ nhiều calo và chất béo bão hòa hơn. Những chất phụ gia này có khả năng ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn.

Một nghiên cứu cho thấy việc thêm chất làm ngọt nhân tạo vào chế độ ăn uống của bạn có thể làm tăng nguy cơ ung thư.

Những người tiêu thụ nhiều chất tạo ngọt nhân tạo, đặc biệt là aspartame, chất tạo ngọt ít calo, có nguy cơ bị các loại ung thư cao hơn. Họ cũng dễ bị ung thư vú và ung thư liên quan đến béo phì hơn. 

Các tác giả khẳng định, họ không ủng hộ việc dùng chất tạo ngọt nhân tạo là lựa chọn thay thế an toàn cho đường trong thực phẩm hoặc đồ uống. 

Đây không phải là lần đầu tiên một nghiên cứu cho thấy mối liên hệ giữa tiêu thụ nhiều chất tạo ngọt nhân tạo và tăng nguy cơ ung thư. 

Thói quen cực hại khi uống cà phê mà nhiều người mắc phải lại khiến nguy cơ ung thư cao gấp bội - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

4 thời điểm không nên uống cà phê

Cà phê giúp bạn tỉnh táo, tăng cường năng lượng. Tuy nhiên, không phải thời điểm nào uống cà phê cũng có lợi.

Không uống khi còn quá nóng

Nhiều người có thói quen uống cà phê ngay khi vừa pha xong, lúc vẫn còn rất nóng. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, tiêu thụ đồ uống nóng trên 65 độ C có thể tăng nguy cơ mắc ung thư thực quản. Thông thường, các nhà hàng đều phục vụ cà phê ở nhiệt độ từ 63-79 độ C, nếu bạn pha cà phê ở nhà cũng sử dụng nước nóng tới 85 độ C. Vì vậy, hãy cố gắng chờ khoảng 5 phút, nhiệt độ cà phê lúc này sẽ ở mức an toàn dưới 65 độ C.

Không uống khi bạn đang lo lắng, căng thẳng

Nếu bạn đang cảm thấy lo lắng, tâm trạng không tốt, cà phê có thể làm tình trạng này tồi tệ hơn. Caffeine trong cà phê có tác dụng kích thích lên hệ thần kinh, sản sinh ra hormone căng thẳng cortisol, ảnh hưởng đến giấc ngủ, gây mệt mỏi, rối loạn nhận thức.

Không uống khi thiếu ngủ

Nhiều người cho rằng cà phê là giải pháp tự nhiên giúp bạn tỉnh táo hơn khi buồn ngủ. Nhưng một nghiên cứu mới đây cho thấy caffeine sẽ không có tác dụng như vậy nếu bạn ngủ ít hơn 5 giờ mỗi ngày trong 3 đêm liên tục. Thiếu ngủ gây suy giảm đáng kể trong hoạt động nhận thức và caffeine không thể cải thiện được tình trạng này dù bạn uống nhiều.

Không uống vào sáng sớm

Uống cà phê vào 6h sáng không giúp bạn tăng cường năng lượng. Trong vài giờ đầu tiên khi thức dậy, lượng hormone cortisol đang ở mức cao nhất, giúp bạn tỉnh táo tự nhiên. Vì vậy, nhiều chuyên gia khuyên thời gian tốt nhất để uống ly cà phê đầu tiên là vào 10h-12h sáng, khi nồng cortisol bắt đầu giảm.

Thói quen cực hại khi uống cà phê mà nhiều người mắc phải lại khiến nguy cơ ung thư cao gấp bội - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Tiết lộ bí quyết nhìn ngay là đoán được đâu là sầu riêng chín rụng hay chín ép

Tiết lộ bí quyết nhìn ngay là đoán được đâu là sầu riêng chín rụng hay chín ép

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Từ khóa:   cà phê Cách uống cà phê đúng cách Dinh dưỡng cho sức khỏe

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