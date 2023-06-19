Tiết lộ bí quyết nhìn ngay là đoán được đâu là sầu riêng chín rụng hay chín ép

Sầu riêng là loại trái cây thơm ngon, bổ dưỡng được nhiều người yêu thích. Tuy nhiên trên thị trường hiện nay, để tăng lợi nhuận mà một số thương nhân đã sử dụng thuốc kích thích, hóa chất để sầu riêng chính nhanh hơn. Vậy hôm nay hãy cùng tìm hiểu cách nhận biết sầu riêng chín qua các dấu hiệu đơn giản.
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Làm thế nào để nhận biết sầu riêng chín cây và sầu riêng chín ép?
Cách nhận biết sầu riêng chín bằng gai
Sầu riêng đã già thì có gai nở to, rất cứng nhưng đầu gai hơi tròn chứ không nhọn hoắt và nhỏ xíu. Với quả chín ép hoặc quả còn non khi bóp hai gai gần nhau sẽ thấy chúng mềm, khi ăn sẽ không ngọt ngon, dễ bị sượng.
Mùi thơm
Dựa vào mùi thơm cũng là một cách phân biệt mà bạn có thể áp dụng. Đối với sầu riêng ngâm hóa chất, khi chín sẽ không có mùi nồng đặc trưng hoặc không có mùi. Trái lại, sầu riêng chín tự nhiên sẽ có mùi thơm nồng và bay xa, lan tỏa khắp phòng.
Cách nhận biết sầu riêng chín bằng cuống
Sầu riêng chín tự nhiên sẽ có phần cuống cứng và vẫn còn xanh tươi. Không nên chọn trái đã bị mất cuống hoặc cuống héo sẽ không ngon hoặc loại thu hoạch để lâu. Bạn nên chú ý phần đầu cuống bởi có thể trái đã được thu hoạch từ lâu, phần cuống đã quắt lại nhưng người bán cắt bỏ để khiến nó như mới được thu hoạch.
Cách nhận biết sầu riêng chín bằng múi
Đối với múi sầu riêng, các múi sẽ có màu vàng óng, béo ngậy, rất dẻo. Còn với trái bị ép chín, múi trông không hút mắt, màu nhạt hơn, khi ăn sẽ không thơm và ngọt, bị sượng hơn.
Cách nhận biết sầu riêng chín bằng đui trái
Đối với sầu riêng chín, đui trái sẽ có dấu hiệu sắp nứt và các lằng chỉ dọc theo múi sẽ to lớn. Nhờ vậy mà bạn có thể tách múi dễ dàng hơn. Còn với trái bị ép chín, sẽ rất khó tách vỏ, người bán có thể chỉ tách phần giữa cho khách xem chứ không phải ở đui trái.
Cách nhận biết sầu riêng chín bằng trọng lượng
Mặc dù cách này có thể khiến bạn không nhận định được sầu riêng chín tự nhiên hay bị ép chính. Nhưng thông thường, trái chín tự nhiên sẽ có trọng lượng khá nhẹ. Bởi đối với những trái xanh bị ngâm thuốc, trái sẽ nặng hơn do bên trong đọng nước, vỏ dày. Trong khi trái chín tự nhiên sẽ có vỏ mỏng và múi mềm.
Hình dáng quả
Kích thước to hay nhỏ không quyết định sầu riêng ngon hay dở mà phần khá quan trọng là phần eo quả phải phình to đều, không bị vẹo vọ.
Quả có phân thành các múi rất to và rõ ràng. Những quả sầu riêng đã già và bắt đầu chín đều có vỏ ngoài hơi nứt, tỏa ra một mùi thơm đặc trưng. Không nên chọn những quả sầu riêng trông quá cứng nhắc, tròn như bóng bầu dục mà không hề phân chia thành múi.
Các tác dụng bất ngờ của sầu riêng
Sầu riêng có thể được ăn trực tiếp như trái cây tráng miệng, hoặc chế biến thành nhiều món ăn hấp dẫn như kem, chè, xôi, sinh tố, bánh crepe sầu riêng…
- Cải thiện tâm trạng: Sầu riêng chứa axit amin tryptophan giúp sản xuất chất dẫn truyền thần kinh serotonin, tạo cho ta cảm giác hạnh phúc, bình tĩnh và thư giãn, cải thiện tâm trạng sau khi ăn sầu riêng.
- Cải thiện tiêu hóa: Sầu riêng chứa một lượng lớn chất xơ, cả hòa tan và không hòa tan, có thể ngăn ngừa các vấn đề về dạ dày như táo bón, đầy hơi, chướng bụng.
- Giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch: Sầu riêng chứa lượng kali cao, tốt cho quá trình lưu thông máu, tốt cho người huyết áp cao.
- Các hợp chất thực vật có trong sầu riêng có tác dụng giảm mức cholesterol, ngăn chặn các tình trạng xơ cứng động mạch nên làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Ngoài ra, nó cũng có thể làm giảm nguy cơ mắc các bệnh về gan do tích tụ chất béo trong gan.
- Điều hòa lượng đường trong máu: Sầu riêng có chỉ số đường huyết thấp. Do đó, sau khi ăn sầu riêng, lượng đường trong máu không tăng nhanh. Điều này có lợi cho những người mắc bệnh tiểu đường để điều chỉnh lượng đường trong máu.
- Giảm nguy cơ ung thư: Sầu riêng có chứa nhiều chất chống oxy hóa, giúp loại trừ các gốc tự do ra khỏi cơ thể, làm giảm nguy cơ ung thư.
- Tăng cường khả năng miễn dịch, cải thiện sức khỏe làn da: 100g sầu riêng đáp ứng 24% lượng vitamin C hằng ngày, giúp cơ thể tăng cường khả năng miễn dịch, vitamin C giúp bạch cầu hoạt động tốt hơn.