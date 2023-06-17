Thời tiết oi bức, đừng dại mà ra sức ăn 6 loại thực phẩm này vì tưởng mát, kẻo nóng trong người, bùng mụn không kiểm soát

Lựa chọn được chế độ dinh dưỡng hợp lý đóng vai trò quan trọng đối với người bị nóng trong. Việc nạp vào cơ thể các món ăn, thức uống có tính giải nhiệt, hỗ trợ tăng cường chức năng gan là cách làm mát cơ thể từ bên trong. Các biểu hiện của tình trạng nóng trong từ đó sẽ giảm dần.

Nóng trong người là một thuật ngữ khá phổ biến trong đời sống . Nó khiến cơ thể bức bối, khó chịu, nổi mụn, nổi mấn ngứa, chảy máu cam, táo bón… Tình trạng này xảy ra do thói quen xấu trong sinh hoạt, dinh dưỡng , lạm dụng thuốc, chức năng gan suy yếu… Nóng trong gây mất nước, rối loạn điện giải, suy yếu hệ miễn dịch, dễ nhiễm trùng…

Nước ngọt có ga là nguyên nhân gây ra nhiều bệnh như: Tiểu đường, tim mạch, bệnh thận, béo phì, sâu răng, loãng xương, nặng hơn là ảnh hưởng đến hen suyễn và hệ thống sinh sản,...

Bên cạnh đó cũng cần tránh ăn uống phải những loại thực phẩm, thức uống không phù hợp. Bởi chúng có thể khiến tình trạng bệnh thêm tồi tệ, khiến người bệnh cảm thấy khó chịu hơn.

Mặc dù được ưa chuộng vào mùa hè nhưng nước ngọt có ga lại chứa nhiều đường nên có thể gây nóng trong người. Thay vào đó, bạn có thể sử dụng nước lọc hoặc nước ép không đường để giúp cơ thể hạ nhiệt hiệu quả hơn nhé!

Ảnh minh họa: Internet

Trái lựu

Lựu chứa nhiều đường, có tính ấm nên khi ăn nhiều sẽ bị nóng trong người. Mọi người chỉ nên ăn lựu từ 2 đến 3 ngày/tuần. Mặc dù lựu ăn nhiều thì nóng nhưng ăn ít thì vẫn đảm bảo an toàn sức khỏe như: chống oxy hóa, ngăn ngừa ung thư, viêm nhiễm, kiểm soát bệnh đái tháo đường,...

Vẫn nên bổ sung loại quả này vào người một cách hợp lý và kèm theo nhiều loại hoa quả khác hoặc ăn cùng sữa chua bạn nhé!

Ảnh minh họa: Internet

Bia

Trên 30% số người uống rượu bia thường xuyên bị gan nhiễm mỡ, có nguy cơ mắc viêm gan nặng và tử vong. Uống rượu bia nhiều không chỉ khiến chức năng gan bị tổn thương, gây ra nóng trong người, tình trạng háo nước và tổn hại về sức khỏe, tinh thần rất lớn mà còn có thể gây nên nhiều hậu quả khác như tai nạn giao thông, không kiểm soát được hành vi.

Ảnh minh họa: Internet

Kem

Kem là món ăn giải nhiệt không thể thiếu trong mùa hè, kem giúp làm mát cơ thể nhanh chóng.

Tuy nhiên, kem chỉ có tác dụng giúp giải nhiệt tức thì. Trong thành phần của kem thường chứa một lượng đường, chất béo và protein khá cao nên cơ thể khó tiêu hóa, tăng thân nhiệt, gây cảm giác nóng trong người.

Ngoài ra, một que kem ốc quế có thể chứa tới 320 calo và khoảng 10g chất béo bão hoà. Do đó, nếu ăn kem thường xuyên có thể dẫn tới thừa cân, béo phì, điều này làm cho bạn càng cảm thấy nóng hơn.

Khi nhiệt độ lên cao và bạn muốn thưởng thức một que kem để tạo cảm giác mát, bạn nên lựa chọn loại kem ít đường, không chứa phẩm màu, chất phụ gia, ... tốt hơn hết, bạn nên tự làm kem hoa quả tại nhà, như vậy có thể đảm bảo an toàn sức khoẻ.

Ảnh minh họa: Internet

Ổi

Ổi là loại trái cây giàu chất chống oxy hóa, vitamin C, kali và chất xơ. Vì có hàm lượng chất dinh dưỡng vượt trội nên ổi đem lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe như: giúp hạ đường huyết, tăng cường sức khỏe tim mạch, có lợi cho hệ tiêu hóa, phòng ngừa ung thư, giúp tăng cường khả năng miễn dịch, …

Tuy nhiên, ổi là trái cây có tính ấm nên ăn quá nhiều ổi có thể gây nóng trong người. Ngoài ra, mọi người không nên ăn ổi xanh vì có thể gây táo bón.

Ảnh minh họa: Internet

Xoài

Xoài có thể sinh nhiệt trong cơ thể nên có thể tạo cảm giác nóng sau khi ăn. Tuy nhiên, ngâm xoài trong nước vài giờ trước khi ăn có thể ngăn chặn sự hình thành nhiệt trong cơ thể.

Mặc dù có thể gây nóng trong người, nhưng với những lợi ích từ loại quả này như: ngăn ngừa bệnh tiểu đường, tăng cường miễn dịch, hỗ trợ sức khỏe tim mạch, cải thiện sức khoẻ tiêu hoá, tốt cho mắt, … bạn vẫn có thể bổ sung loại trái cây này trong mùa hè nhưng không nên ăn quá nhiều.

Ảnh minh họa: Internet

NÓNG TRONG NGƯỜI KIÊNG GÌ?

Một số loại thực phẩm, đồ uống cần hạn chế để không khiến các các biểu hiện lâm sàng của nóng trong dai dẳng hơn. Hãy cân nhắc nếu đây là những món ăn, thức uống yêu thích của bạn.

Cẩn trọng với thức ăn nhiều dầu mỡ

Thực phẩm chiên rán, đồ ăn nhanh, đồ đóng hộp có thể chứa lượng lớn dầu mỡ, chất béo không lành mạnh. Chúng sẽ tạo gánh nặng cho hệ tiêu hóa cũng như lá gan của bạn.

Hạn chế thực phẩm cay nóng

Khi ăn nhiều đồ ăn chứa ớt, tiêu, sa tế… điều đầu tiên bạn sẽ cảm nhận được là cơ thể nóng lên. Chúng cũng khiến bạn cảm thấy ngứa ngáy, tăng nổi mụn hơn. Do đó, nếu có thể, trong giai đoạn này, bạn hãy loại bỏ khỏi thực đơn thực phẩm cay nóng.

Kiêng thực phẩm chứa quá nhiều đường, muối

Một trong những lý do gây nóng trong là chức năng gan bị giảm sút. Thực phẩm chứa quá nhiều đường và muối sẽ khiến cho gan không thực hiện tốt nhất chức năng của mình. Do đó, hãy hạn chế: đồ muối chua, bánh ngọt, kẹo ngọt…

Ảnh minh họa: Internet

Ngoài việc nhận diện nóng trong người nên ăn gì kiêng gì, bạn cũng cần lưu ý:

– Ăn đúng giờ, ngủ đủ giấc.

– Xây dựng bữa ăn cân bằng dinh dưỡng. Không nên quá lạm dụng bất kỳ loại thực phẩm nào.

– Chỉ dùng thuốc Tây khi được bác sĩ chỉ định. Không uống quá liều, lạm dụng thuốc.

– Tránh để cơ thể rơi vào trạng thái căng thẳng, lo âu triền miên. Hãy hướng bản thân tới các hoạt động lành mạnh.

– Tập thể dục thể thao đều đặn để tạo dựng nền tảng sức khỏe tốt. Rèn luyện thể lực cũng giúp tăng cường chức năng thải độc của gan.