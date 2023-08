Cư dân mạng sốt xình xịch với loạt rau kì lạ mang tên quyền quý - gốc gác lẫn công dụng đều khiến nhiều người bất ngờ

Đây là loại rau nổi tiếng chỉ dâng cho cung đình thời xưa. Rau tiến vua thường mọc ở ven biển, khó thích ứng với nước ngọt. Thân lá của rau tiến vua mềm nhưng dai, có kích cỡ thường bằng ngón tay út hoặc có thể to hơn. Mùa rau tiến vua thường vào tháng 4 âm lịch hằng năm. Loại rau này khi ăn sẽ có cảm giác giòn thanh mát, rất ngon.

Rau tiến vua khô: Loại rau này sau khi thu hoạch sẽ được sấy khô đóng thành túi. Khi bạn ăn bạn bỏ vào ngâm nước khoảng 2 – 3 tiếng, rau sẽ nở to ra, dùng để chế biến các món ăn

Rau tiến vua muối chua: Loại rau này là loại rau tươi được muối chua bỏ bịch để bán ra thị trường.

Công dụng của rau tiến vua

Rau Tiến vua có rất nhiều công dụng trong đó đặc biệt có những công dụng dưới đây:

Tốt cho tim mạch

Theo phân tích của viện rau quả thuộc viện khoa học Trung Quốc thì rau tiến vua có giá trị dinh dưỡng cao có tới 20 loại khoáng chất, các loại axit amin thiết yếu. Ăn nhiều rau tiến vua hạn chế nguy cơ bị đau tim, nhồi máu cơ tim, đột quỵ và thiếu máu não.

Tốt cho hệ tiêu hóa

Theo một số sách y học Trung Quốc có nhắc đến rau tiến vua với công dụng thanh nhiệt, giải độc, … Rau tiến vua giàu chất xơ hỗ trợ tiêu hóa, ngăn ngừa trứng khó tiêu, táo bón.

Làm đẹp da

Rau tiến vua rất giàu vitamin E nên khi ăn loại rau này sẽ giúp chị em có được làn da sáng mịn, loại bỏ nếp nhăn và giúp trẻ hóa làn da.

Phòng chống ung thư

Trong y học, nhiều nghiên cứu chỉ ra chất phytonutrients có trong rau tiến vua giúp ngăn chặn sự hình thành và phát triển của các khối u trong cơ thể, làm giảm nguy cơ mắc ung thư: Vú, dạ dày và tá tràng.

Chống lão hóa, thanh nhiệt, giải độc

Rau tiến vua một loại thực phẩm giàu protein, pectin, các axit amin và các chất chống oxy hóa. Do đó ăn rau tiến vua thường xuyên bạn sẽ cảm thấy cơ thể căng tràn sức sống. Trung tâm giám sát thực phẩm quốc gia Trung Quốc đã công nhận rau tiến vua là loại thực phẩm chống oxy hóa hàng đầu. So với các loại hoa quả thông dụng trên thị trường như bưởi, cam, xoài, dứa thì rau tiến vua có nhiều công dụng tốt hơn. Đặc biệt ăn rau tiến vua rất mát giúp cơ thể thanh nhiệt, giải độc tốt.

Tốt cho phụ nữ có thai và sự phát triển của thai nhi

Rau tiến vua là loại rau có tính bình và ôn hòa. Do đó phụ nữ mang thai và cho con bú đều có thể dùng được. Hơn nữa, rau tiến vua giàu hàm lượng dinh dưỡng với sắt, canxi, phốt pho, kẽm, pectin và các axit amin khác nhau. Đây là các hoạt chất cần cho trẻ sơ sinh hình thành cơ thể, não bộ. Rau Tiến Vua giàu các loại vitamin A, C, B, E rất tốt cho phụ nữ mang thai. Đặc biệt vitamin E giúp cho phụ nữ mang thai giảm tỉ lệ bị sảy thai và sinh non.

Cách chọn rau tiến vua khô ngon

Để chọn được rau tiến vua khô ngon bạn cần lưu ý những điểm sau:

- Chọn rau có màu nhìn còn tươi, màu xanh xám nhẹ, các cọng đều nhau không chọn những cọng rau đã nấm mốc.

- Rau tiến vua ngon sẽ có mùi hương đặc trưng của loại rau này không có mùi ẩm mốc, hay bất cứ mùi lạ nào.