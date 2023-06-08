Cà chua thường có màu đỏ khi chín nhưng cũng có một số màu sắc khác như vàng, cam, xanh lá cây và tím. Có nhiều loại cà chua với hình dáng và hương vị khác nhau.

Cà chua có tên khoa học Solanum lycopersicum, có nguồn gốc từ Nam Mỹ. Mặc dù về mặt thực vật học, cà chua là một loại trái cây nhưng nó lại thường được chế biến và sử dụng như một loại rau.

Có thể thấy, cà chua chứa một lượng nhỏ các vitamin và khoáng chất, bao gồm canxi, choline, vitamin B-complex, sắt, phốt pho và kẽm. Mỗi cốc cà chua cũng chứa các chất dinh dưỡng như lutein và zeaxanthin. Ngoài ra, cà chua rất giàu các hợp chất phenolic, carotenoid như lycopene và các chất dinh dưỡng hoạt tính sinh học có lợi khác.

Trong 100gram cà chua, có thể tìm thấy các thành phần dinh dưỡng sau:

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Lợi ích của cà chua

Cải thiện thị lực

Trong cà chua có chứa lượng lớn vitamin A và vitamin C, đây là 2 loại vitamin giúp phòng ngừa bệnh quáng gà và cải thiện thị lực. Vitamin A trong cà chua có thể ngăn ngừa bệnh thoái hóa điểm vàng, bệnh này có thể dẫn đến mù mắt, và giảm nguy cơ đục thủy tinh thể.

Ngoài ra, các chất chống oxy hóa khác trong cà chua như lutein, lycopene và zeaxanthin cũng góp phần bảo vệ sức khỏe cho đôi mắt.

Cải thiện lượng đường trong máu

Tiêu thụ cà chua có khả năng làm giảm lượng đường trong máu do loại quả này chứa khá ít hàm lượng carbohydrate. Bên cạnh đó, hàm lượng chất xơ và chất khoáng crom trong cà chua cũng giúp kiểm soát tốt lượng đường trong máu, nhờ đó làm giảm nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường.

Ảnh minh họa: Internet

Giúp xương chắc khỏe

Với hàm lượng vitamin K và canxi có trong cà chua, nó góp phần làm cho xương của bạn trở nên chắc khỏe, cũng như phòng chống bệnh loãng xương thường gặp.

Hỗ trợ sức khỏe tim mạch

Bệnh tim là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu thế giới.

Một nghiên cứu ở nam giới tuổi trung niên đã cho thấy sự liên kết giữa nồng độ lycopene và beta-carotene trong máu thấp với việc tăng nguy cơ đau tim và đột quỵ. Ngày càng có nhiều bằng chứng từ các thử nghiệm lâm sàng cho thấy rằng việc bổ sung lycopene có thể giúp giảm cholesterol LDL (có hại) - một trong những nguyên nhân chính gây ra bệnh tim.

Các nghiên cứu đã chỉ ra việc tiêu thụ cà chua có lợi ích chống lại chứng viêm và các dấu hiệu của căng thẳng oxy hóa, do cà chua chứa nhiều chất chống oxy hóa. Những chất trong cà chua cũng cho thấy tác dụng bảo vệ lớp bên trong của mạch máu và có thể làm giảm nguy cơ đông máu. Đây đều là những lợi ích tốt cho sức khỏe tim mạch, bảo vệ chống lại bệnh tim.

Ngăn ngừa ung thư

Ung thư là sự phát triển không kiểm soát của các tế bào bất thường, lan ra ngoài ranh giới bình thường của chúng, thường xâm lấn các bộ phận khác của cơ thể.

Nghiên cứu khoa học chứng minh cà chua và các sản phẩm làm từ cà chua có thể làm giảm nguy cơ mắc một số loại ung thư như ung thư tuyến tiền liệt, ung thư phổi và ung thư dạ dày. Nguyên nhân là do cà chua chứa nhiều chất chống oxy hóa và chống viêm.

Ngoài ra, nồng độ carotenoid lớn trong cà chua cũng liên quan đến việc bảo vệ chống lại ung thư vú.

Ảnh minh họa: Internet

Cách bảo quản cà chua luôn tươi, lâu hỏng

Cách bảo quản cà chua luôn tươi, lâu hỏng ở điều kiện thường

Nếu không cần bảo quản cà chua quá lâu, chỉ khoảng 4-5 ngày, bạn có thể để chúng ở điều kiện nhiệt độ phòng.

Đầu tiên, bạn lau sạch bụi bẩn trên cà chua bằng khăn sạch. Tuyệt đối không được rửa cà chua bởi có thể gây ra nhiễm khuẩn hoặc dập hỏng.

Sau khi lau xong, bạn tách bỏ phần cuống và úp ngược quả cà chua lên đĩa. Do cà chua tạo ra khí ethylene trong quá trình chín, thúc đẩy các loại trái cây để gần đó chín theo. Bạn nên để chúng cách xa với các loại trái cây và rau củ khác nhé.

Để cà chua nơi khô ráo, thoáng mát. Cách này có thể giúp cà chua vẫn tươi ngon, dễ dàng lấy ra sử dụng mọi lúc.

Với những quả cà chua chưa chín kĩ, đây cũng là một cách giúp cà chua chín đều, thơm ngọt hơn. Những quả cà chua để cạnh nhau sẽ thúc đẩy tốc độ chín nhanh hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Cách bảo quản cà chua luôn tươi, lâu hỏng bằng tủ lạnh

Để bảo quản cà chua trong tủ lạnh, bạn cần đảm bảo cà chua đã chín hoàn toàn. Nếu cà chua chưa chín kĩ, bạn không nên cho vào tủ lạnh. Điều này có thể làm giảm hương vị của cà chua.

Cà chua bảo quản trong tủ lạnh chỉ nên để trong thời gian ngắn. Nếu để quá lâu, một số gen của cà chua dễ bị thay đổi bởi nhiệt độ. Nó sẽ làm ảnh hưởng đến hương vị của món ăn, vỏ cà chua nhăn nheo, mất nước. Do đó, nên hạn chế nếu muốn bảo quản lâu hơn.

Đầu tiên, bạn cũng cần lau sạch cà chua với khăn giấy. Sau đó, cho cà chua vào các kay đựng. Do cà chua sẽ tiết ra khí để làm chín quả, bạn nên để chúng vào những cái hộp được thông khí. Cà chua sẽ không bị chín nhanh hơn, ngoài ra, không bị hơi ẩm thoát ra làm thối, mốc.

Bạn có thể dùng giấy để bọc từng quả cà chua lại. Cách này giúp cà chua được khô ráo, tránh tiếp xúc trực tiếp với môi trường bên trong tủ lạnh. Ngăn cản sự thoát hơi nước làm cà chua bị nhăn nheo.

Với cách bảo quản cà chua bằng tủ lạnh, bạn có thể để được tối đa 1 tuần. Trước khi ăn, lấy cà chua ra để ở nhiệt độ phòng khoảng 30 phút. Sau đó, đem đi chế biến như bình thường.