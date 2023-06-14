Đừng dại dột bảo quản mật ong theo những cách này - chỉ khiến dinh dưỡng "bay sạch", có khi còn rước độc vào người

Chọn thực phẩm 14/06/2023 11:48

Mật ong rất tốt cho sức khỏe, có thể sử dụng để nấu ăn, làm đẹp hoặc sử dụng làm quà tặng. Mật ong là loại thực phẩm không bao giờ hết hạn, nếu bạn biết cách bảo quản chúng. Tuy nhiên, nếu không chú ý trong quá trình sử dụng, bạn sẽ rất dễ vô tình làm mật ong bị biến chất, gây hại cho sức khỏe khi sử dụng.

Đong mật ong quá đầy

Việc đong mật ong quá đầy trong chai có thể dẫn đến nứt, vỡ, trào,... vì trong quá trình sử dụng nhiệt độ và môi trường bên ngoài có thể tác động đến mật ong sinh ra bọt khí. Vì vậy, nên có một khoảng trống ít nhất 100ml trong chai mật ong và thường xuyên mở nắp để lượng khí này thoát ra ngoài, đặc biệt là vào mùa nóng. 

Để mật ong tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời

Ở mức nhiệt cao, mật ong có thể bị phá hủy. Chất lượng mật sẽ giảm, thời gian bảo quản mật cũng ngắn đi. Tuy nhiên, nhiều người lại vô tình để chúng ở những nơi có nắng, nhiệt độ cao. Điều này vô tình làm hỏng mật ong trong chai mà bạn không hề hay biết. Ngoài ra, việc để mật ong ở gần các loại bếp thường xuyên sử dụng cũng làm tăng khả năng biển đổi chất ở mật.

Do đó, khi bảo quản mật ong, bạn nên để chúng ở nơi khô ráo, thoáng mát. Tránh để ở những nơi có nhiệt độ cao và tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời.

Đừng dại dột bảo quản mật ong theo những cách này - chỉ khiến dinh dưỡng 'bay sạch', có khi còn rước độc vào người - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đựng mật ong trong lọ gỗ, kim loại

Nếu bạn đang dùng lọ bằng kim loại hay gỗ để đựng mật ong thì nên đổi. Kim loại có thể ảnh hưởng đến mùi mật ong và tạo ra độc tố. Còn lọ gỗ có thể khiến mật ong mất đi hương vị và màu sắc ban đầu do bị nhiễm mùi và màu từ gỗ. Tốt nhất là bạn hãy đựng mật ong trong lọ thủy tinh.

Sử dụng muỗng kim loại để lấy mật ong

Nhiều người có thói quen sử dụng các loại thìa, muỗng kim loại để lấy mật ong ra sử dụng. Đây mà một trong những sai lầm dễ mắc phải khi bảo quản mật ong. Nguyên nhân là bởi mật ong có chứa nhiều loại axit hữu cơ và đường tự nhiên. Dưới tác dụng của men, những chất này sẽ tạo thành axit etylenic. Đây là một axit hữu cơ có khả năng phản ứng với kim loại.

Nếu bạn đựng mật ong vào các loại chai, hộp bằng kim loại hoặc sử dụng muỗng kim loại để lấy mật ong, có thể gây ra các phản ứng hóa học. Axit có trong mật sẽ ăn mòn kim loại, làm tăng hàm lượng kim loại trong mật ong. Vì thế, mật ong bị biến chất, có thể gây ngộ độc khi sử dụng. Do đó, khi muốn lấy mật ong ra sử dụng, hãy dùng các dụng cụ bằng gỗ, nhựa để đảm bảo an toàn bạn nhé.

Đừng dại dột bảo quản mật ong theo những cách này - chỉ khiến dinh dưỡng 'bay sạch', có khi còn rước độc vào người - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Để mật ong cạnh đồ ăn có mùi

Nếu không muốn lọ mật ong bị ám những mùi lạ, bạn không nên để nó cạnh những thứ có mùi đậm và tỏa mùi mạnh như gia vị hay nến thơm, vì mật ong sẽ hút mùi hương từ chúng.

 

Bảo quản mật ong trong tủ lạnh

Bảo quản mật ong trong tủ lạnh là sai lầm dễ mắc phải khi bảo quản mật ong mà rất nhiều người gặp. Mật ong không cần phải bảo quản lạnh. Nhiệt độ lí tưởng cho chúng là từ 21-26 độ C. Mức nhiệt này đảm bảo mật không bị kết tinh, không làm ảnh hưởng đến chất lượng của mật bên trong.

Ngoài ra, bạn cần để mật ong ở nơi khô ráo, thoáng mát. Mật ong để ở nơi có độ ẩm cao, tiếp xúc trực tiếp với không khí hoặc nước có thể gây ảnh hưởng đến chất lượng mật. Mật ong có tính hút ẩm tốt, do đó, bạn cần tránh xa những nơi có độ ẩm lớn. Như vậy, sẽ giảm đi sự ảnh hưởng của môi trường đến chất lượng mật.

Đừng dại dột bảo quản mật ong theo những cách này - chỉ khiến dinh dưỡng 'bay sạch', có khi còn rước độc vào người - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

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