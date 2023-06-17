Trái cây tuy tốt nhưng riêng 5 loại này cần xử lí thật sạch, kẻo rước ký sinh trùng vào người

Người dùng nhiều hoa quả, trái cây sẽ kiểm soát cân nặng tốt hơn, đồng thời phòng ngừa nhiều loại bệnh mãn tính. Nguy cơ mắc bệnh tim, bao gồm đau tim và đột quỵ, và một số loại ung thư khác cũng giảm đáng kể. Bên cạnh đó, hoa quả còn giúp chúng ta điều dưỡng cơ thể, giảm cân, làm đẹp da…

Sử dụng nhiều các loại trái cây có thể bổ sung thêm rất nhiều chất xơ, kali và vitamin, khoáng chất vào chế độ ăn uống tổng thể. Điều này không chỉ đảm bảo cơ thể chúng ta được đầy đủ về mặt dinh dưỡng , mà còn giúp khẩu phần lành mạnh hơn vì giảm hàm lượng calo hấp thụ.

Tuy nhiên, một số loại trái cây chứa đầy ký sinh trùng và vi khuẩn do môi trường sống và phát triển. Nếu không được vệ sinh kỹ càng, chúng sẽ xâm nhập vào cơ thể, gây tổn thương sức khỏe của người dùng.

Thanh mai

Thanh mai cũng là một loại quả được mọi người rất thích, có thể ăn trực tiếp sau khi thu hoạch, vị chua chua ngọt ngọt phù hợp với mọi lứa tuổi. Cũng giống như dâu tây, nó chứa rất nhiều ký sinh trùng.

Mọi người có thể nhìn thấy hình dạng của quả thanh mai, bề mặt mấp mô và có nhiều khe hở nhỏ, đây là vật chủ tốt cho ký sinh trùng. Ngoài ra, thanh mai còn có 1 loại sâu đặc biệt, chúng đẻ trứng trên quả và sau khi nở ra, những quả trứng này sẽ chui thẳng vào bên trong thành những con dòi.

Hơn nữa, thanh mai có vị hơi chua, nếu trẻ ăn quá nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến men răng.

Ảnh minh họa: Internet

Dâu tằm

Dâu tằm là một loại trái cây có kết cấu khá thú vị, một quả dâu tằm thực ra lại là một chùm gồm nhiều quả nhỏ dính lại với nhau, vì vậy chúng thường chứa nhiều vi trùng và bụi bẩn mà mắt thường không thể thấy được.

Khi bạn hái dâu hoặc mua dâu tằm từ chợ về, nếu chỉ rửa qua với nước thì khó có thể làm sạch từng ngóc ngách sâu bên trong quả dâu tằm, vì vậy bạn có thể ngâm chúng trong nước muối khoảng 15 phút để tiêu diệt vi khuẩn, khi ăn cũng sẽ yên tâm hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Việt quất

Việt quất là loại trái cây ngon miệng và có giá trị dinh dưỡng cao. Chúng thường chứa các dưỡng chất tốt cho sức khỏe như chất xơ, kali, folate, vitamin C và vitamin B6, là những chất hỗ trợ rất tốt cho sức khỏe của tim. Loại trái cây này cũng tốt cho sức khỏe hệ tim mạch vì có nhiều chất xơ, giúp hạ thấp lượng cholesterol trong máu. Do đó, chúng thường được bán tại siêu thị với giá thành không hề rẻ.

Tuy nhiên, rất nhiều người không hề biết rằng, ký sinh trùng rất dễ xuất hiện rất nhiều trong lớp biểu bì của việt quất. Theo một vài thí nghiệm, trứng của ký sinh trùng thường bám trên loại quả này.

Ảnh minh họa: Internet

Anh đào

Quả anh đào có lượng calo thấp, chứa nhiều chất xơ, vitamin, khoáng chất cũng như chất chống oxy hóa, rất tốt cho sức khỏe. Theo Viện nghiên cứu ung thư Mỹ liệt kê, anh đào ngọt còn là một loại thực phẩm chống lại ung thư. Chất anthocyanin trong trái cây này có thể ức chế một số loại ung thư.

Có hương vị thơm ngon và màu sắc bắt mắt, anh đào rất dễ thu hút các loài côn trùng. Nhiều loại vi sinh vật nhỏ sẽ bám vào bề mặt quả để đẻ trứng, ký sinh trùng sẽ sinh sôi nảy nở tại đó. Vì vậy, mọi người nên chú ý đến vệ sinh sạch sẽ trước khi ăn loại quả này.

Ảnh minh họa: Internet

Dâu tây

Dâu tây là loại trái cây được rất nhiều người ưa thích, cả trẻ con lẫn người lớn. Không chỉ có vẻ ngoài đẹp mắt mà nó còn có vị chua chua ngọt ngọt rất ngon. Tuy nhiên, khi ăn dâu tây phải hết sức cẩn thận vì chúng có thể chứa đầy ký sinh trùng.

Cây dâu giống mọc sát mặt đất, trong quá trình sinh trưởng, phần quả đều lộ ra ngoài tạo điều kiện cho vi khuẩn và nhiều loại ký sinh trùng tìm nơi trú ẩn và phát triển. Không chỉ có côn trùng, rệp, mà còn có cả nấm mốc trên những trái dâu tây tươi ngon.

Ảnh minh họa: Internet

Nho

Nho thường được coi là “liều thuốc bổ” cho những người mới ốm dậy hoặc người mang thai, vừa sinh nở. Theo các chuyên gia thuộc Viện Dinh dưỡng và Thực phẩm Ba Lan, loại trái cây này có chứa tổng hàm lượng các khoáng chất và vitamin cao hơn gấp 5 - 7 lần so với táo tây, mận, xoài, cam… Do đó, nho còn được coi là những viên vitamin tổng hợp tự nhiên tốt nhất để bổ sung vào khẩu phần dinh dưỡng của mỗi người.

Tuy nhiên, do hình dáng của mình, nho thường được thu hoạch và bán theo chùm. Giữa các quả nho luôn có nhiều khoảng trống, đây là không gian thích hợp để các loại ký sinh trùng, côn trùng trú ngụ và đẻ trứng. Hơn nữa, lượng đường trong nho rất lớn nên càng thu hút nhiều sinh vật nhỏ tìm đến.

Do đó, cần vệ sinh nho một cách sạch sẽ và cẩn thận. Có thể tách nho thành từng chùm nhỏ để dễ rửa sạch dưới vòi nước chảy. Có một số mẹo để rửa nho sạch chất bẩn đó là ngâm trong nước muối ấm hoặc dung dịch nước pha với baking soda.