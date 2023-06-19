Loại thực phẩm "rớt nhèo" khi nhai lại nổ lép bép nhưng là kho dinh dưỡng cực tốt cho mắt, giúp xương chắc khỏe

Vì có hình dáng như một chùm nho tí hon, loại tảo biển này thường được người ta gọi với cái tên rong nho . Ngoài ra, chúng còn được gọi với một cái tên khác là “trứng cá muối xanh” bởi chúng chứa rất nhiều chất dinh dưỡng , đồng thời chúng được tìm thấy ở Nhật Bản, vùng Đông Nam Á hay các đảo ở khu vực Thái Bình Dương. Rong nho còn có tên khoa học của rong nho là Caulerpa lentillifera

Như đã đề cập ở trên, rong nho có lượng đường thấp nhưng lại rất giàu dưỡng chất quan trọng. Do vậy, ăn rong nho bạn sẽ giảm bớt cảm giác đói, thèm ăn.

Khi ăn rong nho, người ăn sẽ cảm nhận được chúng khá tương tự với rong tươi và nước muối. Bên trong chúng có mang các chất như caulerpin và caulerpicin ngoài khả năng kích thích khẩu vị của bạn mà còn mang các công dụng tốt cho sức khỏe của bạn.

Đây cũng chính là lý do vì sao, rong nho là một nguyên liệu thường xuyên xuất hiện trong các chế độ ăn kiêng.

Giảm nguy cơ tiểu đường

Việc ăn rong biển sẽ cung cấp cho bạn vitamin C, từ đó giúp bạn kiểm soát lượng đường và hoạt động của các gốc tự do có trong cơ thể. Và quá trình giúp hạn chế rủi ro bị tiểu đường.

Ngăn ngừa ung thư

Một thành phần quan trọng trong rong nho đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe chính là Fucoidan. Đây là chất chống ung thư tự nhiên có thể khiến các tế bào bệnh bạch cầu, ung thư hạch, ruột kết và tế bào ung thư dạ dày tự tiêu diệt.

Ảnh minh họa: Internet

Tốt cho tim mạch

Vì bên trong rong nho có chứa nhiều acid béo không bão hòa và khi tiêu thụ chúng sẽ làm giảm lượng cholesterol xấu có trong mạch máu. Ngoài ra, chúng còn giúp bạn ngăn ngừa các bệnh liên quan đến tim mạch như xơ vữa động mạch, nhồi máu cơ tim hay là đột quỵ.

Làm đẹp da

Nếu bạn muốn giảm các triệu chứng khô da thì hãy bổ sung thêm rong nho vào khẩu phần ăn của bạn, bởi trong đó có chứa chất béo có khả năng cải thiện tính đàn hồi và bảo vệ màng tế bào. Ngoài ra, chúng còn chứa các chất chống oxy hoá và collagen, và đây là trợ thủ đắc lực trong công cuộc chống lão hoá da của chị em phụ nữ.

Hạn chế táo bón

Rong nho giúp cho người tiêu thụ hạn chế các tình trạng táo bón bởi bên trong chúng có lượng đường và calo rất thấp, và từ đây sẽ giúp hệ vi sinh vật trong hệ tiêu hoá phân cắt thức ăn và bài tiết chất thải dễ dàng hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Tránh béo phì

Nếu bạn muốn kiểm soát cân nặng của mình thì việc ăn rong nho sẽ là sự lựa chọn hợp lý bởi chúng chứa ít calo và đường nhưng lại giàu các khoáng chất và acid béo không bão hoà.

Phòng ngừa ung thư

Bên trong rong nho có chứa một hợp chất chống ung thư tự nhiên là Fucoidan, và đã được chứng minh là có khả năng điều trị ung thư trong một báo cáo nghiên cứu được công bố năm 2002 và 2005. Ngoài ra, hợp chất này còn giúp lượng cholesterol xấu trong máu giảm đi và thúc đẩy hệ miễn dịch một cách đáng kể.

Được dùng làm thuốc

Ngoài chức năng về thực phẩm, làm đẹp, rong nho có thể được sử dụng làm thuốc. Theo đó, rong nho sẽ được sơ chế sạch sẽ trước khi phơi khô hoặc sấy như rửa nhiều lần bằng nước ngọt để loại bỏ gần hết muối và tạp chất khác. Rong nho khi được sử dụng làm thuốc sẽ giúp hỗ trợ điều trị một số bệnh lý như: sưng hạch, lao hạch, bướu cổ, nấc, phù nề, viêm tràn dịch mào tinh hoàn....

Ảnh minh họa: Internet

Cách sơ chế rong nho biển

Khi lựa chọn rong nho làm thực phẩm sẽ có rất nhiều cách chế biến khác nhau. Tuy nhiên, để món ăn trở nên thơm ngon, hấp dẫn thì bạn nên sơ chế đúng cách.

Hiện nay, trên thị trường có hai loại rong nho là: rong nho tươi và rong nho khô. Mỗi loại rong nho sẽ có những cách sơ chế khác nhau:

Đối với rong nho tươi

Trước tiên, bạn cần phải rửa sạch rong nho qua nhiều nước rồi ngâm vào tô nước đá để loại bỏ mùi tanh vốn có của sản phẩm. Đồng thời, bước ngâm rong nho vào nước đá sẽ giúp chúng ăn giòn và ngon hơn.

Đối với rong nho khô

Việc sử dụng rong nho rất tiện lợi và dễ dàng. Nếu bạn là một người bận rộn nhưng vẫn muốn có món ăn dinh dưỡng thì hãy sử dụng rong nho khô. Đầu tiên, bạn cần mở túi lấy rong nho tách nước cho vào tô nước sạch, ngâm khoảng 3 – 5 phút. Khi đó rong sẽ từ từ nở ra và tươi trở lại. Bạn nên tiếp tục ngâm chúng vào nước đá để có tác dụng tương tự rong nho tươi.