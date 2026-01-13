Sữa chua có công dụng như thế nào đối với sức khỏe, ăn nhiều có gây tăng cân không?

Dinh dưỡng 13/01/2026 05:30

Sữa chua là một trong những chế phẩm từ sữa phổ biến nhất trên thế giới và đã được con người tiêu thụ hàng trăm năm nay. Là loại thực phẩm bổ dưỡng, sữa chua có thể giúp tăng cường một số khía cạnh về sức khỏe của người sử dụng.

Sữa chua là một sản phẩm sữa phổ biến được làm dựa trên quy trình lên men sữa của vi khuẩn. Các vi khuẩn được sử dụng để làm sữa chua được gọi là “nền sữa chua”, lên men đường lactose, loại đường tự nhiên có trong sữa. Quá trình này tạo ra axit lactic, một chất làm cho protein trong sữa đông lại, tạo cho sữa chua hương vị và kết cấu độc đáo. Sữa chua có thể được làm từ tất cả các loại sữa.

Sữa chua có công dụng như thế nào đối với sức khỏe, ăn nhiều có gây tăng cân không? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Các loại sữa chua được làm từ sữa tách béo được coi là không có chất béo, trong khi những loại được làm từ sữa nguyên chất được coi là đầy đủ chất béo. Sữa chua nguyên chất không có thêm chất tạo màu là một chất lỏng màu trắng, đặc với hương vị thơm. Thật không may, hầu hết các loại sữa chua hiện nay trên thị trường đều có chứa các thành phần bổ sung, chẳng hạn như đường và hương vị nhân tạo. Những loại sữa chua này không tốt cho sức khỏe của người tiêu dùng. Mặt khác, sữa chua nguyên chất không đường mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Công dụng của sữa chua đối với sức khỏe 

Sữa chua là một loại thực phẩm phổ biến trong mọi gia đình do có nhiều lợi ích cho sức khỏe như sau:

Sữa chua cung cấp các vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Canxi là thành phần dưỡng chất quan trọng nhất trong sữa chua, chỉ cần ăn 1 cốc sữa chua, bạn đã đáp ứng được 49% nhu cầu canxi của một người theo khuyến nghị hàng ngày.

Các vitamin nhóm B trong sữa chua giúp phòng ngừa dị tật ống thần kinh ở thai nhi.

Một cốc sữa chua cung cấp 12% nhu cầu magiê, 38% nhu cầu phốt pho và 18% nhu cầu kali của cơ thể. Các khoáng chất này giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim và tham gia vào nhiều quá trình sinh học của cơ thể.

Sữa chua có công dụng như thế nào đối với sức khỏe, ăn nhiều có gây tăng cân không? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Protein trong sữa chua là cần thiết để duy trì và tăng trưởng các mô, tăng cường hệ miễn dịch, vận chuyển chất dinh dưỡng và cung cấp năng lượng cho cơ thể.

Các lợi khuẩn có trong sữa chua có thể giúp phòng ngừa táo bón, giảm triệu chứng hội chứng ruột kích thích và khó tiêu, cũng như giảm tiêu chảy do sử dụng kháng sinh trong thời gian dài.

Sữa chua giúp giữ cho đường ruột khỏe mạnh, điều này đồng nghĩa với việc tăng cường hệ miễn dịch của cơ thể. Kẽm, magiê, selen và vitamin D có trong sữa chua cũng có tác dụng tăng cường hệ miễn dịch.

Protein, phốt pho, canxi, kali và vitamin D trong sữa chua có tác dụng duy trì và tăng cường mật độ xương và sức mạnh của các khớp.

Ăn sữa chua có béo không?

Việc ăn sữa chua có gây tăng cân hay không phụ thuộc chủ yếu vào loại sữa chua và lượng sử dụng. Sữa chua mang lại nhiều lợi ích như bổ sung đạm, hỗ trợ hệ tiêu hóa, tăng cường sức khỏe xương khớp và miễn dịch. Tuy nhiên, sữa chua có đường nếu sử dụng thường xuyên với số lượng lớn có thể khiến cơ thể nạp dư thừa năng lượng, dẫn đến tăng cân.

Sữa chua có công dụng như thế nào đối với sức khỏe, ăn nhiều có gây tăng cân không? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Ngược lại, sữa chua không đường, đặc biệt là loại làm từ sữa tách béo, có lượng calo thấp hơn đáng kể và phù hợp với người đang kiểm soát cân nặng. Dù hương vị không ngọt như sữa chua có đường, loại này vẫn dễ ăn và có thể kết hợp với trái cây tươi để tăng độ hấp dẫn.

Về tổng thể, sữa chua không đường được đánh giá có lợi hơn cho sức khỏe, giúp hạn chế ảnh hưởng đến đường huyết và giảm nguy cơ rối loạn chuyển hóa. Người muốn giảm cân nên ưu tiên sữa chua không đường, trong khi người cần tăng cân có thể chọn loại ít đường, sử dụng với liều lượng hợp lý.

Ăn sữa chua có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng tránh 3 sai lầm gây hại

Ăn sữa chua có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng tránh 3 sai lầm gây hại

Sữa chua là sản phẩm của quá trình lên men từ sữa. Trong sữa chua chứa nhiều lợi khuẩn tốt cho sức khỏe con người. Tuy nhiên, người dùng cần biết cách ăn đúng và tránh kết hợp sữa chua với những thực phẩm có thể gây hại cho sức khỏe.

