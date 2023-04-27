Nước gạo lứt rang - Liệu có những công dụng "thần thánh" như những gì MXH tung hô?

Trả lời cho câu hỏi uống gạo lứt rang có tác dụng gì, các chuyên gia dinh dưỡng đưa ra một số tác dụng của nước gạo lứt rang như sau:

Nước gạo lứt rang là một loại đồ uống rất thơm, ngon mà lại còn tốt cho sức khỏe . Hiện nay có rất nhiều người sử dụng nước gạo lứt rang uống hàng ngày như một loại thực phẩm bổ dưỡng cho cơ thể. Vấn đề đặt ra là mặc dù được sử dụng phổ biến nhưng không phải ai cũng biết uống nước gạo lứt rang có tác dụng gì và phải sử dụng như thế nào cho đúng.

Có thể nói gạo lứt là một loại thực phẩm rất tốt cho những ai đang muốn giảm cân vì trong gạo lứt rang có chứa rất ít calo, giúp kích thích cơ thể đốt cháy mỡ và chất béo nhanh hơn. Hàm lượng carbohydrate có trong gạo lứt rang giúp cung cấp năng lượng cho cơ thể, giảm cảm giác thèm ăn, tạo cảm giác no lâu hơn các loại thực phẩm khác.

Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng, ở chế độ ăn giảm cân, đa số đều có sự cắt giảm hàm lượng chất đạm và tinh bột. Điều này có thể dẫn đến tình trạng mệt mỏi trong thời gian đầu khi cơ thể chưa thích nghi được với chế độ ăn uống dinh dưỡng mới. Do đó, việc sử dụng nước uống gạo lứt rang chỉ là một cách thức kết hợp để hỗ trợ quá trình giảm cân, không nên uống nước gạo rang thay toàn bộ cho các bữa ăn dinh dưỡng khác trong ngày. Bỏ đói bản thân để thực hiện quá trình giảm cân là một quan điểm hoàn toàn sai lầm.

Ảnh minh họa: Internet

Nước gạo lứt rang giúp cân bằng lượng đường trong máu, giúp cho hệ xương và răng chắc khỏe hơn

Nhờ khả năng có thể cân bằng lại lượng đường trong máu, nước gạo lứt rang giúp duy trì sự ổn định năng lượng của cơ thể. Đây là một thức uống rất phù hợp với những người bị tiểu đường. Gạo lứt rang cũng có chứa hàm lượng cao canxi và magie giúp cho hệ xương và răng được chắc khỏe hơn.

Gạo lứt rang giúp điều chỉnh hormon của tuyến giáp

Selen là một hoạt chất có vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh lượng hormon tuyến giáp của cơ thể và thành phần này có tương đối nhiều trong nước gạo lứt rang. Từ những chứng minh lâm sàng thực tiễn, người ta thấy rằng việc sử dụng nước gạo lứt rang mỗi ngày giúp ổn định hoạt động của tuyến giáp một cách rõ rệt, đồng thời cải thiện và ngăn ngừa tình trạng thiếu hụt Selen trong cơ thể.

Gạo lứt rang giúp tăng lưu thông tuần hoàn mạch máu, kích thích đào thải độc tố ra ngoài cơ thể, cải thiện giấc ngủ giúp ngủ sâu, ngủ ngon giấc hơn

Uống nước gạo rang mỗi ngày không chỉ tăng lưu thông tuần hoàn mạch máu trong cơ thể mà còn giúp tăng cường hỗ trợ chức năng gan, cung cấp các chất chống oxy hóa chống lại các gốc tự do và giúp đẩy mạnh quá trình loại bỏ độc tố và các chất độc hại ra khỏi cơ thể.

Nếu bạn bị mất ngủ thường xuyên, ngủ không ngon giấc, hãy uống một cốc nước gạo lứt rang ấm trước khi đi ngủ để có một giấc ngủ tốt hơn. Khi nghiên cứu về chủ đề uống nước gạo lứt rang có tác dụng gì, người ta thấy trong nước gạo rang có sự xuất hiện của Gaba. Đây là một chất dẫn truyền thần kinh giúp cơ thể được thư giãn, xả stress và nâng cao chất lượng của giấc ngủ, tăng khả năng tập trung.

Làm đẹp da, giảm nguy cơ ung thư

Gạo lứt rang là một nguồn bổ sung dồi dào các chất chống oxy hóa, vitamin E và những acid amin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Các chất này giúp tiêu diệt các gốc tự do để làm chậm quá trình lão hóa da. Polyphenol và Selen trong gạo lứt rang có khả năng ức chế các tế bào ung thư, từ đó giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư.

Ảnh minh họa: Internet

Uống 1 ly nước gạo lứt vào khung giờ nào thì tốt?

Sau bữa sáng khoảng 30 phút

Khi bạn muốn dùng nước gạo lứt để giảm cân và tốt cho sức khỏe thì uống vào buổi sáng là tốt nhất, đặc biệt là sau bữa sáng 30 phút. Vì theo các chuyên gia dinh dưỡng, nạp một nguồn năng lượng vào buổi sáng sẽ giúp bạn có ngày mới khỏe mạnh.

Nhưng hãy lưu ý rằng không nên uống nước gạo lứt với cái bụng rỗng vào buổi sáng. Vì khi đói dạ dày có thể sản sinh ra axit dẫn đến mất nước, gây buồn nôn thậm chí là loét dạ dày.

Trước khi đi ngủ khoảng 1 giờ

Uống nước gạo lứt khoảng 1 giờ trước khi đi ngủ cũng có thể giúp bạn đốt cháy mỡ thừa để giảm cân. Vì nếu uống vào thời gian này, thì trong lúc ngủ dạ dày bạn ngoài trà gạo lứt sẽ không có tạp chất từ các đồ ăn nặng, sẽ giúp đốt mỡ nhanh hơn.

Sau khi tập thể dục 30 phút

Một ly nước gạo lứt sau khi tập thể dục vừa hỗ trợ bạn giảm cân, đốt cháy lượng mỡ dư thừa vô cùng hữu hiệu, vừa là một thức uống giúp bạn giải khát sau những bài tập mệt mỏi.

Một giờ trước hoặc sau các bữa ăn

Bạn nên uống nước gạo lứt sau bữa ăn khoảng 1 giờ để cơ thể nghỉ ngơi, sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Vì nếu uống ngay sau khi ăn, loại nước này sẽ gây ức chế sự hấp thụ các chất dinh dưỡng và gây ra sự tắc nghẽn, khó chịu trong dạ dày.

Ảnh minh họa: Internet

Một số lưu ý khi sử dụng nước gạo lứt rang

Để sử dụng nước gạo lứt rang an toàn mà hiệu quả tốt nhất cho sức khỏe, trong quá trình dùng bạn cần lưu ý một số điều sau:

Như đã nói ở trên, không dùng nước gạo rang thay hoàn toàn nước lọc.

Không dùng nước gạo rang đã để quá 2 ngày.

Người gầy, người thể trạng yếu không nên uống nước gạo lứt rang.

Duy trì sử dụng nước gạo lứt rang đều đặn mỗi ngày với liều lượng vừa phải sẽ tốt hơn việc uống quá nhiều trong một ngày với tần suất không đều.

Khi nấu nước gạo lứt rang, nên chọn loại gạo tốt nhất, không bị mối mọt ẩm mốc, không bị nhuộm hay dính thuốc và chất bảo quản, phải đảm bảo được các yêu cầu về mặt chất lượng dinh dưỡng cũng như nguồn sản xuất.

Lưu ý khâu bảo quản nước gạo lứt rang vì nước nấu từ gạo hay các loại hạt thường rất dễ bị lên men, là môi trường thuận lợi cho sự phát triển của nấm.

Quá trình nấu phải đảm bảo được vệ sinh và các vấn đề về an toàn thực phẩm.

Không nấu gạo lứt rang với các loại nước khác nước lọc, đặc biệt các loại có gas, có chất kích thích...

Nói chung nước gạo lứt rang là một thực phẩm từ thiên nhiên tốt cho sức khỏe mà tương đối an toàn khi sử dụng. Bạn nên thiết lập cho bản thân một thói quen sử dụng nước gạo lứt rang mỗi ngày để có được một cơ thể khỏe mạnh và hạn chế nguy cơ bị bệnh tật.

Ảnh minh họa: Internet

Cách làm nước gạo lứt rang

Nước gạo lứt rang rất dễ chế biến. Bạn làm theo các bước sau:

Chuẩn bị: gạo lứt (100gr), 1 lít nước, ½ muỗng cà phê muối.

Bước 1: Làm sạch gạo lứt, nhặt bỏ những hạt lép. Chú ý, không được rửa gạo lứt bằng nước vì nếu rửa sẽ làm mất chất dinh dưỡng có trong gạo lứt.

Bước 2: Bắc chảo lên bếp, đợi chảo nóng, cho gạo lứt vào rang đều tay. Chú ý nên để lửa nhỏ, đảo đều tay cho đến khi gạo chuyển sang màu sẫm hơn, có mùi thơm và hạt gạo nở bung ra là được.

Bước 3: Cho gạo lứt rang vào nồi đun cùng nước, nhớ cho thêm chút muối. Đun sôi sau đó để nhỏ lửa khoảng tầm 30-40 phút cho hạt gạo lứt rang mềm ra là được. Tắt bếp, để nguội.

Bước 4: Dùng rây để lọc xác gạo lứt, đổ phần nước vào bình và uống dần.

Chú ý: bạn có thể uống nước gạo lứt rang khi còn nóng hoặc để vào tủ lạnh và dùng trong khoảng 2 ngày để phát huy tác dụng tốt nhất.

Ngoài ra, đối với những người bận rộn không có thời gian để nấu như trên, có thể thực hiện cách đơn giản như sau: Đun nước nóng 100 độ C, bạn bỏ phần gạo lứt rang vào bình nước giữ nhiệt tầm 30 – 40 phút là uống được luôn.

Nước gạo lứt rang là loại thức uống dễ chế biến nhưng lại mang đến rất nhiều lợi ích về sức khỏe cho bạn. Bạn nên duy trì thói quen uống nước gạo lứt rang mỗi ngày để thấy hiệu quả bất ngờ.