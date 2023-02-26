Bí mật chưa kể đằng sau việc ăn cá và thịt sống ở Nhật Bản, vì sao trở thành quốc gia trường thọ nhất thế giới?

Bạn đã bao giờ nghĩ tại sao hầu hết các món ngon của Nhật Bản đều có thịt hoặc cá chưa nấu chín ẩn sau hương vị đậm đà và gia vị lên men chưa? Vâng, đây là tất cả những gì bạn cần biết về truyền thống ăn cá và thịt sống của người Nhật.

Ngoài ra, các loại thực phẩm được chế biến với các loại gia vị, thảo mộc, nước sốt có hương vị mạnh như nước tương, mù tạt và các thành phần khác có đặc tính kháng khuẩn tốt giúp ngăn chặn vi khuẩn và mầm bệnh. Vì thực phẩm được tiêu thụ tươi mà không cần làm lạnh nên việc sử dụng các loại gia vị, gia vị và gia vị đậm đặc làm cho thực phẩm phù hợp để tiêu thụ.

Theo văn hóa ẩm thực Nhật Bản, hầu hết các món ngon đều được chế biến bằng cách tìm nguồn nguyên liệu tươi và thịt và cá cũng vậy. Hầu hết việc chuẩn bị cá và thịt được thực hiện ngay sau khi bắt cá hoặc cắt thịt.

Văn hóa nhật bản

Không thể phủ nhận ẩm thực Nhật Bản là một trong những nền ẩm thực châu Á tốt cho sức khỏe nhất và hầu hết các món ngon đều được chế biến từ sản phẩm tươi sống, cá có nguồn gốc địa phương, thịt, nước sốt lên men, gạo, ớt và một số nguyên liệu ngọt.

Nhưng một điều mà hầu hết những người sành ăn toàn cầu đều có thể liên tưởng đến ẩm thực Nhật Bản là việc sử dụng thịt và cá sống, khác hẳn với các nền văn hóa ẩm thực khác trên thế giới. Nhưng tại sao họ ăn thịt hoặc cá chưa nấu chín và nó có an toàn không?

Cá hoặc thịt sống có an toàn để ăn không?

Ảnh minh họa: Internet

Ăn cá hoặc thịt sống sau khi rửa kỹ, làm sạch và ướp với các thành phần thích hợp có thể làm cho nó phù hợp để tiêu thụ. Ở một khía cạnh nào đó, ăn thịt cá sống có thể tốt cho sức khỏe, điều này là do nấu, chiên, nướng thịt hoặc cá thường có thể làm giảm giá trị dinh dưỡng của nó bằng cách phá vỡ protein và chất béo lành mạnh.

Đó không phải là tất cả, nấu hoặc chiên thịt cá cũng có thể dẫn đến sự hình thành các hợp chất có hại như Heterocyclic Amin, có thể làm tăng nguy cơ mắc một số loại ung thư.

Hương vị và sự chấp nhận văn hóa

Ảnh minh họa: Internet

Thật thú vị, đã có sự chấp nhận về mặt văn hóa và mọi người bắt đầu thích ăn thịt và cá tươi và được tẩm gia vị như một phần của văn hóa ẩm thực Nhật Bản.

Món ngon từ ẩm thực Nhật Bản

Ảnh minh họa: Internet

Lý do tại sao ẩm thực Nhật Bản được coi là một trong những nền ẩm thực lành mạnh nhất là do cách chế biến thực phẩm của họ và cách họ quan tâm đến từng việc nhỏ nhất như làm sạch và rửa thực phẩm nhiều lần để đảm bảo rằng chúng không chứa bất kỳ chất độc hại nào sau một quá trình chế biến, ướp chúng với men và gia vị để tránh vi khuẩn sinh sản.

Theo Times of India