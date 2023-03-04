Bạn có biết về 5 loại thực phẩm gây ra căng thẳng và lo lắng chưa?!

Dinh dưỡng 04/03/2023 09:00

Bạn có tin được không, loại thực phẩm mà bạn tiêu thụ, có thể là "mồi lửa" kích hoạt căng thẳng và lo lắng trong bạn đó!

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Những loại thực phẩm mà bạn đang ăn có làm bạn thêm căng thẳng không? Chuyên gia dinh dưỡng nói về các loại thực phẩm có thể kích hoạt căng thẳng của bạn và khiến bạn cảm thấy lo lắng, mệt mỏi hơn. Cụ thể là 5 loại thực phẩm nào, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu chi tiết ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Thực phẩm có ảnh hưởng trực tiếp đến tâm trạng của bạn

Những gì chúng ta ăn không chỉ ảnh hưởng đến thể lực mà còn ảnh hưởng đến tâm trạng của chúng ta. Không phải vô cớ mà ruột của chúng ta được gọi là 'bộ não thứ hai' và nghiên cứu cho thấy hàng nghìn tỷ vi sinh vật sống trong ruột của chúng ta, còn được gọi là hệ vi sinh vật đường ruột, giao tiếp với hệ thần kinh và hệ miễn dịch, ảnh hưởng đến tâm trạng chung của chúng ta. Do đó, ruột và não có mối liên hệ với nhau, và điều này có nghĩa là trong khi ăn những thực phẩm thân thiện với đường ruột có thể giữ cho tâm trạng của bạn ổn định hơn, thì việc tiêu thụ những thực phẩm mà vi khuẩn đường ruột ghét thực sự có thể làm hỏng tâm trạng của bạn và gây ra căng thẳng và lo lắng.

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 Các nghiên cứu đã chứng minh các loại thực phẩm sẽ có những ảnh hưởng về tâm trạng khác nhau!

Các nghiên cứu cho thấy rằng các vi sinh vật trong ruột của chúng ta tạo ra các chất dẫn truyền thần kinh trong não, và tham gia tích cực vào các quá trình như ghi nhớ, học tập, sự chú ý và điều tiết cảm xúc. Chính vì vậy, mất cân bằng dinh dưỡng có thể ảnh hưởng lớn đến tâm trạng và khiến bạn cảm thấy đau khổ. Ví dụ, không nhận đủ protein có thể ảnh hưởng đến chức năng não của bạn. Mặt khác, men vi sinh và prebiotic có thể giúp giữ cho vi khuẩn trong hệ thống tiêu hóa của bạn khỏe mạnh và cân bằng.

Tuy nhiên, có những loại thực phẩm có thể giúp cải thiện tâm trạng của bạn tạm thời nhưng lại có thể tàn phá mức độ căng thẳng của bạn sau này. Chẳng hạn như bạn cảm thấy lượng đường tăng cao sau khi ăn món tráng miệng yêu thích của mình nhưng sau đó lại cảm thấy năng lượng thấp tụt giảm nhanh chóng?

Vậy đâu là những loại thực phẩm có thể kích hoạt mức độ căng thẳng của bạn và đâu những thực phẩm bạn nên tránh ăn thường xuyên, đặc biệt là khi bạn có một ngày bận rộn sắp tới?! 

Top 5 thực phẩm có thể gây căng thẳng và lo lắng

1. Đồ ngọt

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Những loại bánh kẹo đồ ngọt sẽ làm tăng lượng đường trong máu, gây ảnh hưởng tới tâm trạng! 

Các loại thực phẩm như bánh ngọt, kẹo ngọt làm cho lượng đường trong máu của bạn tăng vọt, và kéo theo đó là năng lượng của bạn cũng tăng giảm theo. Khi lượng đường trong máu tăng xông đột ngột, tâm trạng của bạn trở nên tồi tệ và mức độ lo lắng có thể tăng cao.

2. Chất làm ngọt nhân tạo

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 Các chất làm ngọt nhân tạo sẽ làm tăng tình trạng viêm nhiễm và căng thẳng cho cơ thể!

Chúng thường được khuyên dùng để thay thế cho đường, nhưng các nghiên cứu chỉ ra rằng việc sử dụng NNS (chất làm ngọt không dinh dưỡng) cũng có thể làm tăng tình trạng viêm nhiễm và căng thẳng trong cơ thể chúng ta. Việc sử dụng aspartame có thể dẫn đến viêm toàn thân, stress oxy hóa và sản xuất dư thừa các gốc tự do.

3. Uống cà phê quá liều

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 Tiêu thụ quá nhiều caffein có thể làm tăng cảm giác lo lắng!

Quá nhiều caffein có thể gây rắc rối cho tuyến thượng thận của bạn bằng cách kích thích cơ thể quá mức. Và bởi vì nó kích thích hệ thần kinh, caffein có thể làm tăng huyết áp và nhịp tim, cuối cùng sẽ làm tăng cảm giác lo lắng.

4. Carbs tinh chế

Bạn có biết về 5 loại thực phẩm gây ra căng thẳng và lo lắng chưa?! - Ảnh 5
Các sản phẩm từ carbs tinh chế làm cơ thể nạp đường nhiều hơn cần thiết, từ đó gia tăng cảm giác căng thẳng!

Chúng làm trầm trọng thêm tình trạng viêm nhiễm và khiến cơ thể nạp nhiều đường hơn mức cần thiết, điều này có thể làm gia tăng căng thẳng và tâm trạng không ổn định.

5. Đồ chiên

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 Chất béo chuyển hóa trong các thực phẩm chiên rán sẽ khiến mức độ căng thẳng của bạn tăng lên!

Thực phẩm chiên rán chứa nhiều chất béo chuyển hóa. Chất béo chuyển hóa là một lý do chính gây viêm nhiễm trong cơ thể bạn. Khi cơ thể bạn trải qua tình trạng viêm nhiễm, mức độ căng thẳng của bạn sẽ tăng lên.

Trên đây là tổng hợp 5 loại thực phẩm gây căng thẳng và lo lắng cho người dùng. Như đã nói ở trên, loại thực phẩm mà đường ruột hấp thụ có ảnh hưởng trực tiếp tới não bộ và cụ thể là tâm trạng của chúng ta. Chính vì vậy, hy vọng với những thông tin mới được chia sẻ trên đây, các độc giả sẽ biết cách lưu ý hơn về những loại thực phẩm mà chúng ta ăn mỗi ngày, đặc biệt là khi cơ thể và tâm trạng bạn đang rơi vào trạng thái mệt mỏi và stress rồi nhé!

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