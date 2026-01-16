Ăn bí đỏ thường xuyên, bạn đã biết đến những công dụng tuyệt vời này chưa?

Bí đỏ là thực phẩm quen thuộc trong căn bếp của mỗi gia đình. Không chỉ giàu vitamin và khoáng chất, bí đỏ còn có nhiều tác dụng tốt đối với sức khỏe.

đỏ có hàm lượng dinh dưỡng cao nhưng lại chứa không quá nhiều calo. Trung bình 1kg bí đỏ chỉ có chứa khoảng 40 calo, vì vậy bí đỏ là là thực phẩm không thể thiếu trong thực đơn của những người muốn giảm cân. 

Ăn bí đỏ thường xuyên, bạn đã biết đến những công dụng tuyệt vời này chưa? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hàm lượng tinh bột, protein, carotene, vitamin B, vitamin C, canxi, photpho và một số dưỡng chất khác có nhiều trong bí đỏ. Trong 100g bí đỏ chín sẽ có: 9mg photpho, 430mg kali, 23mg canxi, 17mg magiê, 0,5mg sắt, 8mg vitamin C (15% nhu cầu hàng ngày), 22mcg folacin (11% nhu cầu hàng ngày), 1mg beta-caroten. Hàm lượng dinh dưỡng trong bí đỏ thường là 90% nước, 8% gluxit, 1% protein. 

Công dụng của bí đỏ 

Hỗ trợ kiểm soát cân nặng và tối ưu hóa tiêu hóa 

Nếu bạn đang trong chế đăn kiêng, bí đỏ chính là "người bạn đồng hành" lý tưởng. Lượng chất xơ dồi dào trong bí đỏ làm chậm quá trình tiêu hóa, giúp lượng đường trong máu tăng ổn định và duy trì cảm giác no lâu, tđó hạn chế cơn thèm ăn vặt. Chất xơ này cũng là nguồn thức ăn quý giá cho lợi khuẩn đường ruột, giúp hệ tiêu hóa luôn khỏe mạnh và ngăn ngừa táo bón hiệu quả.

Bảo vệ trái tim và ổn định huyết áp 

đỏ chứa một sự kết hợp hoàn hảo giữa kali, vitamin C và chất xơ – những yếu tố "vàng" cho sức khỏe tim mạch. Kali là một chất điện giải quan trọng giúp điều hòa nhịp tim và làm giãn mạch máu, tđó hỗ trợ giảm huyết áp ở những người có chỉ số cao. Ngoài ra, các chất chống oxy hóa trong bí đỏ giúp ngăn chặn quá trình oxy hóa chất béo trong cơ thể. Khi chất béo không bị oxy hóa, chúng sít có khả năng bám vào thành mạch máu, giúp giảm nguy cơ hình thành mảng xơ vữa và ngăn ngừa các biến chứng nguy hiểm như đột quỵ hay nhồi máu cơ tim. 

Ăn bí đỏ thường xuyên, bạn đã biết đến những công dụng tuyệt vời này chưa? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bí quyết cho làn da trẻ trung và rạng rỡ 

Thay vì chỉ phụ thuộc vào mỹ phẩm, bạn có thể nuôi dưỡng làn da từ bên trong với bí đỏ. Các carotenoid như beta-carotene trong bí đỏ có khả năng bảo vệ tế bào da khỏi tác hại của tia cực tím (UV), giúp làm chậm quá trình lão hóa và ngăn ngừa sự hình thành nếp nhăn. Đồng thời, Vitamin C là thành phần không thể thiếu để cơ thể tổng hợp Collagen – loại protein quyết định đđàn hồi và săn chắc của da. Ăn bí đỏ thường xuyên sẽ giúp làn da của bạn trở nên mịn màng, đều màu và có độ ẩm tự nhiên tốt hơn. 

Ngăn ngừa các bệnh mãn tính và ung thư 

Gốc tự do là các phân tử không ổn định được tạo ra bởi quá trình trao đổi chất hoặc tác động từ môi trường, là thủ phạm gây ra stress oxy hóa và dẫn đến các bệnh mãn tính. Bí đỏ chứa một danh mục ấn tượng các chất chống oxy hóa mạnh mẽ như alpha-carotene, beta-cryptoxanthin và nhiều flavonoid khác. Những chất này đi khắp cơ thể, trung hòa các gốc tự do, từ đó bảo vệ DNA và tế bào khỏi bị hư hại. Nhiều nghiên cứu dịch tễ học đã cho thấy những người có chế đăn giàu carotenoid thường có nguy cơ mắc một số loại ung thư (như ung thư phổi, ung thư vú) thấp hơn rõ rệt.

Ăn bí đỏ thường xuyên, bạn đã biết đến những công dụng tuyệt vời này chưa? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Những lưu ý khi ăn bí đ

Nếu ăn quá nhiều bí đỏ thì lượng beta caroten sẽ không được tiêu hóa hết do hàm lượng cao vượt mức hấp thu của cơ thể. Lúc này beta caroten sẽ bị tồn đọng ở gan và gây ra hiện tượng vàng da ở lòng bàn tay, bàn chân và cả chóp mũi. Dù vậy, vàng da do ăn nhiều bí đỏ cũng không nên lo lắng vì đây là một bệnh lý không gây hại cho sức khỏe và chỉ cần ngừng ăn bí đỏ một thời gian thì triệu chứng vàng da sẽ hết. 

Không nên ăn quá nhiều bí đỏ một lúc bởi hàm lượng chất xơ quá cao có thể gây đầy bụng, rối loạn tiêu hóa. 

Ăn bí đỏ quá nhiều có thể khiến cơ thể bị ngộ độc Cucurbitacin. Bí đỏ có lượng Cucurbitacin là bí thường có vđắng khi ăn. Do đó, bạn không nên ăn bí đỏ bị đắng nếu không muốn cơ thể bị ngộ độc thực phẩm. 

Ăn bí đỏ thường xuyên, bạn đã biết đến những công dụng tuyệt vời này chưa? - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Trên thế giới từng ghi nhận một người đàn ông Đức tử vong do ăn quá nhiều bí đỏ. Người này đã ăn số bí đỏ do không bán được. Tuy nhiên hầu hết những quả bí đỏ có vđắng do hàm lượng Cucurbitacin cao. Việc ăn bí đỏ có chứa Cucurbitacin trong thời gian dài là nguyên nhân khiến người đàn ông này bị tử vong. 

Tránh ăn bí đđã quá già hay để lâu ngày. Bởi bí đỏ quá già sẽ làm cho hàm lượng đường tăng lên, đồng thời biến chất, lên men dễ gây ra các thành phần độc tố có hại cho cơ thể. 

Nếu đang bị rối loạn tiêu hóa thì cần tránh không nên ăn bí đỏ. Bí đỏ có thể khiến đầy bụng. 

Bí đỏ có giá trị dinh dưỡng cao. Tuy nhiên, cần khéo léo kết hợp bí đỏ trong khẩu phần ăn, một tuần chỉ nên ăn 2 – 3 lần/tlà hợp lý.

bí đỏ công dụng của bí đỏ dinh dưỡng

