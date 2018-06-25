Top mặt nạ trị nám, tàn nhang hiệu quả nhất, phụ nữ có thể áp dụng ngay tại nhà

Sau đây là các mặt nạ trị tàn nhang, nám da mặt từ nguyên liệu tự nhiên cực kỳ đơn giản.

Nám và tàn nhang biểu hiện trên da bởi những vết sạm màu, xuất hiện theo mảng hoặc độc lập. Thông thường, chúng sẽ xuất hiện nhiều ở vùng má, mũi, trán và cằm. Nám, tàn nhang xuất hiện nhiều nhất ở phụ nữa sau tuổi 30. Mặc dù không gây đau đớn nhưng chúng làm chị em cảm thấy vô cùng tự ti.

Với cách này, bạn tách lấy lòng trắng trứng gà rồi đánh đều với một ít mật ong vừa đủ thu được hỗn hợp đặc sệt. Rửa mặt sạch và dùng khan mềm lau khô, bôi hỗn hợp lên da. Mát xa, thư giãn khoảng 15 phút thì rửa mặt lại lần nữa bằng nước ấm.

Trứng gà chứa hàm lượng lớn các chất dinh dưỡng như protein, Vitamin B, niacinamide. Những chất này có công dụng làm trắng da, loại bỏ vết thâm nám và tàn nhang hiệu quả. Khi kết hợp với mật ong, đây sẽ là mặt nạ trị nám và tàn nhang hữu hiệu.

Cách này có thể thực hiện 2 – 3 lần hàng tuần để có kết quả như mong đợi.

Mặt nạ trị nám, tàn nhang bằng bột nghệ

Chuẩn bị:

- 1 thìa bột nghệ

- 1 thìa bột mì

- 1 thìa sữa chua không đường

- 1 thìa mật ong

- 1 thìa nước trà xanh

Nghệ luôn là nguyên liệu được ưu tiên sử dụng để làm mặt nạ trị nám, tàn nhang - Ảnh: Internet

Cách làm:

Bước 1: Trộn tất cả hỗn hợp lại với nhau để có hỗn hợp sánh đặc.

Bước 2: Rửa mặt sạch và dùng khăn mềm lau khô.

Bước 3: Bôi hỗn hợp lên vùng da bị nám và tàn nhang.

Bước 4: Mát xa, thư giãn khoảng 15 – 20 phút thì bạn rửa mặt sạch lại lần nữa.

Mặt nạ trị nám, tàn nhang bằng dầu dừa

Nha đam (lô hội), dầu dừa và cả dưa leo đều là những nguyên liệu phổ biến không thế thiếu trong quá trình làm đẹp. Sự kết hợp của bộ 3 này chắc chắn sẽ mang đến cho bạn công thức trị nám và tàn nhang an toàn, đơn giản tại nhà.

Dầu dừa là một trong những nguyên liệu phù hợp để làm mặt nạ trị tàn nhang, nám da mặt - Ảnh: Internet

Với mặt nạ này, bạn có thể thực hiện đơn giản như sau. Nha đam gọt lấy phần thịt và xay nhuyễn cùng với dưa leo. Cho thêm vào hỗn hợp vài giọt dầu dừa. Sau đó, rửa mặt thật sạch, lau khô rồi thoa hỗn hợp lên da. Thư giãn kết hợp mát xa nhẹ nhàng trong khoảng 20 phút thì rửa mặt lại lần nữa bằng nước ấm.

Cách này có thể tiến hành 2 – 3 lần hàng tuần và đều đặn trong khoảng 1 tháng để cảm nhận "sự trở lại" của làn da trắng hồng, rạng rỡ, mịn màng không tì vết.

Mặt nạ trị nám, tàn nhang bằng đu đủ

Trong danh sách những loại mặt nạ trị nám và tàn nhang tự nhiên tại nhà không thể thiếu đu đủ và mật ong. Đây là 2 nguyên liệu chứa nhiều vitamin, dưỡng chất tốt cho quá trình tái tạo da, loại bỏ các hắc sắc tố melanin gây nám và tàn nhang nhanh chóng.

Đu đủ giàu dưỡng chất có khả năng tăng cường sắc tố, xóa mờ nám, tàn nhang nhanh chóng - Ảnh: Internet

Cách làm:

Bước 1: Ghiền nhuyễn đu đủ và trộn cùng với một ít mật ong.

Bước 2: Thoa hỗn hợp lên da.

Bước 3: Mát xa kết hợp thư giãn khoảng 20 – 25 phút.

Bước 4: Rửa mặt lại lần nữa bằng nước ấm.

Mặt nạ trị nám, tàn nhang bằng chuối

Chuối có tác dụng rất tốt trong việc làm đẹp. Loại quả này chứa nhiều hoạt chất, Vitamin giúp tái tạo da, làm trắng da, làm mờ và loại bỏ các hắc sắc tố melanin gây nám và tàn nhang.

Bạn có thể kết hợp chuối và sữa chua không đường để có mặt nạ trị nám và tàn nhang hiệu quả nhất.

Chuối giàu dưỡng chất có khả năng trị tận gốc nám, tàn nhang - Ảnh: Internet

Với phương pháp này, bạn dùng chuối trộn cùng một ít sữa chua không đường rồi đắp lên da. Mát xa kết hợp thư giãn trong khoảng 15 – 20 phút. Sau đó, rửa mặt thật sạch bằng nước ấm.

Trên đây là những loại mặt nạ trị nám và tàn nhang tại nhà mà bạn có thể thực hiện dễ dàng.

Chúc bạn thành công và nhanh chóng lấy lại vẻ rạng ngời tươi trẻ cho làn da.