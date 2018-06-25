Top mặt nạ trị nám, tàn nhang hiệu quả nhất, phụ nữ có thể áp dụng ngay tại nhà

Chăm sóc da 25/06/2018 14:42

Để khắc phục tình trạng da xuất hiện các đốm nâu đen li ti, bạn có thể tham khảo ngay 5 loại mặt nạ trị nám, tàn nhang đơn giản tại nhà dưới đây.

Nám và tàn nhang biểu hiện trên da bởi những vết sạm màu, xuất hiện theo mảng hoặc độc lập. Thông thường, chúng sẽ xuất hiện nhiều ở vùng má, mũi, trán và cằm. Nám, tàn nhang xuất hiện nhiều nhất ở phụ nữa sau tuổi 30. Mặc dù không gây đau đớn nhưng chúng làm chị em cảm thấy vô cùng tự ti. 

Sau đây là các mặt nạ trị tàn nhang, nám da mặt từ nguyên liệu tự nhiên cực kỳ đơn giản.  

Mặt nạ trị nám, tàn nhang từ trứng gà

Trứng gà chứa hàm lượng lớn các chất dinh dưỡng như protein, Vitamin B, niacinamide. Những chất này có công dụng làm trắng da, loại bỏ vết thâm nám và tàn nhang hiệu quả. Khi kết hợp với mật ong, đây sẽ là mặt nạ trị nám và tàn nhang hữu hiệu.

Top mặt nạ trị nám, tàn nhang hiệu quả nhất, phụ nữ có thể áp dụng ngay tại nhà - Ảnh 1
Mặt nạ trị tàn nhang, nám da mặt từ trứng và mật ong - Ảnh: Internet

Với cách này, bạn tách lấy lòng trắng trứng gà rồi đánh đều với một ít mật ong vừa đủ thu được hỗn hợp đặc sệt. Rửa mặt sạch và dùng khan mềm lau khô, bôi hỗn hợp lên da. Mát xa, thư giãn khoảng 15 phút thì rửa mặt lại lần nữa bằng nước ấm.

Cách này có thể thực hiện 2 – 3 lần hàng tuần để có kết quả như mong đợi.

Mặt nạ trị nám, tàn nhang bằng bột nghệ

Chuẩn bị:

- 1 thìa bột nghệ

- 1 thìa bột mì

- 1 thìa sữa chua không đường

- 1 thìa mật ong

- 1 thìa nước trà xanh

Top mặt nạ trị nám, tàn nhang hiệu quả nhất, phụ nữ có thể áp dụng ngay tại nhà - Ảnh 2
Nghệ luôn là nguyên liệu được ưu tiên sử dụng để làm mặt nạ trị nám, tàn nhang - Ảnh: Internet

Cách làm:

Bước 1: Trộn tất cả hỗn hợp lại với nhau để có hỗn hợp sánh đặc.

Bước 2: Rửa mặt sạch và dùng khăn mềm lau khô.

Bước 3: Bôi hỗn hợp lên vùng da bị nám và tàn nhang.

Bước 4: Mát xa, thư giãn khoảng 15 – 20 phút thì bạn rửa mặt sạch lại lần nữa.

Mặt nạ trị nám, tàn nhang bằng dầu dừa

Nha đam (lô hội), dầu dừa và cả dưa leo đều là những nguyên liệu phổ biến không thế thiếu trong quá trình làm đẹp. Sự kết hợp của bộ 3 này chắc chắn sẽ mang đến cho bạn công thức trị nám và tàn nhang an toàn, đơn giản tại nhà.

Top mặt nạ trị nám, tàn nhang hiệu quả nhất, phụ nữ có thể áp dụng ngay tại nhà - Ảnh 3
Dầu dừa là một trong những nguyên liệu phù hợp để làm mặt nạ trị tàn nhang, nám da mặt - Ảnh: Internet

Với mặt nạ này, bạn có thể thực hiện đơn giản như sau. Nha đam gọt lấy phần thịt và xay nhuyễn cùng với dưa leo. Cho thêm vào hỗn hợp vài giọt dầu dừa. Sau đó, rửa mặt thật sạch, lau khô rồi thoa hỗn hợp lên da. Thư giãn kết hợp mát xa nhẹ nhàng trong khoảng 20 phút thì rửa mặt lại lần nữa bằng nước ấm.

Cách này có thể tiến hành 2 – 3 lần hàng tuần và đều đặn trong khoảng 1 tháng để cảm nhận "sự trở lại" của làn da trắng hồng, rạng rỡ, mịn màng không tì vết.

Mặt nạ trị nám, tàn nhang bằng đu đủ

Trong danh sách những loại mặt nạ trị nám và tàn nhang tự nhiên tại nhà không thể thiếu đu đủ và mật ong. Đây là 2 nguyên liệu chứa nhiều vitamin, dưỡng chất tốt cho quá trình tái tạo da, loại bỏ các hắc sắc tố melanin gây nám và tàn nhang nhanh chóng.

Top mặt nạ trị nám, tàn nhang hiệu quả nhất, phụ nữ có thể áp dụng ngay tại nhà - Ảnh 4
Đu đủ giàu dưỡng chất có khả năng tăng cường sắc tố, xóa mờ nám, tàn nhang nhanh chóng - Ảnh: Internet

Cách làm:

Bước 1: Ghiền nhuyễn đu đủ và trộn cùng với một ít mật ong.

Bước 2: Thoa hỗn hợp lên da.

Bước 3: Mát xa kết hợp thư giãn khoảng 20 – 25 phút.

Bước 4: Rửa mặt lại lần nữa bằng nước ấm.

Mặt nạ trị nám, tàn nhang bằng chuối

Chuối có tác dụng rất tốt trong việc làm đẹp. Loại quả này chứa nhiều hoạt chất, Vitamin giúp tái tạo da, làm trắng da, làm mờ và loại bỏ các hắc sắc tố melanin gây nám và tàn nhang.

Bạn có thể kết hợp chuối và sữa chua không đường để có mặt nạ trị nám và tàn nhang hiệu quả nhất.

Top mặt nạ trị nám, tàn nhang hiệu quả nhất, phụ nữ có thể áp dụng ngay tại nhà - Ảnh 5
Chuối giàu dưỡng chất có khả năng trị tận gốc nám, tàn nhang - Ảnh: Internet

Với phương pháp này, bạn dùng chuối trộn cùng một ít sữa chua không đường rồi đắp lên da. Mát xa kết hợp thư giãn trong khoảng 15 – 20 phút. Sau đó, rửa mặt thật sạch bằng nước ấm.

Trên đây là những loại mặt nạ trị nám và tàn nhang tại nhà mà bạn có thể thực hiện dễ dàng.

Chúc bạn thành công và nhanh chóng lấy lại vẻ rạng ngời tươi trẻ cho làn da.

Trị nám da mặt bằng phương pháp dân gian, hiệu quả không thua kém mỹ phẩm đắt tiền

Trị nám da mặt bằng phương pháp dân gian, hiệu quả không thua kém mỹ phẩm đắt tiền

Chỉ cần biết cách kết hợp các nguyên liệu tự nhiên với nhau theo những công thức từ dân gian sau đây, bạn sẽ có ngay "thần dược" điều trị nám da tận gốc ngay tại nhà.

Xem thêm
Từ khóa:   mặt nạ trị nám da cách trị nám da tại nhà

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Tâm sự Eva 1 giờ 57 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Tâm sự 3 giờ 57 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Tâm sự 4 giờ 27 phút trước
Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 5 giờ 27 phút trước
Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 57 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 6 giờ 27 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 6 giờ 33 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 40 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày