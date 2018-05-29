Cách trị tận gốc nám da mà mọi phụ nữ không nên bỏ qua vì tỉ lệ thành công đến 99%

Những phương pháp từ nguyên liệu tự nhiên sau đây sẽ giúp bạn điều trị tận gốc nám da cực kỳ nhanh chóng và an toàn.

Nám luôn là nỗi ám ảnh của chị em phụ nữ, nhất là khi bước qua độ tuổi 30, làn da bắt đầu xuất hiện các dấu hiệu lão hóa nghiêm trọng hơn. Vậy trị nám da tận gốc bằng cách nào an toàn và hiệu quả? Tất cả sẽ có trong bài viết sau đây.

Cách trị nám da tận gốc Trị nám da tận gốc có rất nhiều cách. Tùy vào cơ địa, mức độ nám cũng như điều kiện kinh tế mà bạn lựa chọn phương pháp sao cho phù hợp. Thông thường, trị nám bao gồm các cách tự nhiên và áp dụng công nghệ. Tuy nhiên, các phương pháp từ nguyên liệu thiên nhiên vẫn được ưu tiên vì tiện lợi, đơn giản, không tốn kém mà vẫn đáp ứng được hiệu quả. Trị nám da tận gốc bằng tinh bột nghệ Tinh bột nghệ là nguyên liệu phổ biến nhất trong các công thức làm đẹp. Ngoài công dụng làm mềm mịn, cải thiện sắc tố, tinh bột này còn giúp loại bỏ các hắc sắc tố melanin gây nám da hiệu quả. Kết hợp với mật ong và chanh sẽ giúp hiệu quả trị nám được đẩy nhanh.

Chuẩn bị: - 2 thìa tinh bột nghệ - 1 thìa mật ong - Nửa quả chanh tươi Cách làm: Bước 1: Trộn tinh bột nghệ, mật ong và nước cốt chanh lại với nhau thành hỗn hợp đặc sệt. Bước 2: Rửa mặt và dùng khăn mềm lau khô. Bước 3: Thoa hỗn hợp lên da. Mát xa và thư giãn khoảng 15 phút. Bước 4: Rửa mặt thật sạch lần nữa bằng nước ấm. Tinh bột nghệ là một trong những nguyên liệu có khả năng trị tận gốc nám da tại nhà - Ảnh: Internet Trị nám da tận gốc bằng nha đam Thành phần trong nha đam có nhiều hoạt chất, Vitamin và các axit hữu cơ có công dụng làm trắng giúp da mềm mịn và đều màu, đẩy lùi các vết nám nhanh chóng. Cách làm vô cùng đơn giản, bạn chỉ cần cắt lấy phần thịt nha đam rồi xay nhuyễn. Lọc lấy phần nước rồi dùng bông thấm nước thoa lên da 2 - 3 lần mỗi tuần. Hoặc nếu dùng cả phần thịt nha đam xay nhuyễn, bạn có thể vắt thêm vài giọt nước cốt chanh rồi đắp trực tiếp lên vùng da bị nám, sau khoảng 10 - 15 phút thì rửa sạch. Kiên trì thực hiện cách này trong một khoảng thời gian sẽ cho hiệu quả trị nám như mong đợi. Nha đam vừa trị tận gốc nám vừa dưỡng trắng da - Ảnh: Internet Trị nám da tận gốc bằng đu đủ Đu đủ chứa nhiều chất dinh dưỡng nên rất tốt cho sức khỏe. Đồng thời, đây là nguyên liệu rất tốt trong quá trình trị nám da tận gốc. Với phương pháp này, bạn chỉ cần xay nhuyễn đu đủ chín rồi thoa trực tiếp lên mặt, nhất là vùng da bị nám. Kiên trì tiến hành khoảng 1 tháng, bạn sẽ nhận về hiệu quả trị nám như mong đợi. Đu đủ là thành phần giúp điều trị tận gốc nám da hiệu quả - Ảnh: Internet Những cách trị nám da tận gốc bằng nguyên liệu tự nhiên sẽ cần thời gian để phát huy tác dụng. Vì vậy, nếu áp dụng cách này, bạn cần kiên trì trong một khoảng thời gian.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cach-tri-tan-goc-nam-da-ma-moi-phu-nu-khong-nen-bo-qua-vi-ti-le-thanh-cong-den-99-284379.html