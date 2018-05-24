Mách mẹ bầu cách trị nám và tàn nhang sau sinh cực kỳ đơn giản mà hiệu quả

Tàn nhang sau sinh có thể hết, nhưng không tự nhiên mà hết. Mẹ bầu phải nắm rõ cách trị nám và tàn nhang bằng các thành phần tự nhiên để có thể tự trị tàn nhang cho mình sau khi sinh mà không làm ảnh hưởng đến nguồn sữa của con.

Các triệu chứng ban đầu của tàn nhang thường xuất phát từ những đốm đỏ hoặc vàng trên da mặt. Sau một thời gian, do tác động của môi trường mà các đốm tàn nhang dần đậm màu hơn.

Nám và tàn nhang là nỗi ám ảnh của nhiều chị em phụ nữ sau sinh - Ảnh: Internet

Dưới đây là một số mẹo trị tàn nhang sau sinh cực kỳ hiệu quả và dễ làm. Mẹ bầu có thể an tâm sử dụng các loại mặt nạ trị nám và tàn nhang sau sinh này mà không sợ kích ứng da, tuy nhiên, cần phải kiên trì và thực hiện đều đặn để duy trì kết quả cho tới khi khỏi hẳn. Cùng bắt đầu nào!

Cách trị nám, tàn nhang sau sinh hiệu quả bằng mật ong

Tàn nhang sẽ làm khô da của bạn, do đó, để trị tàn nhang hiệu quả, mẹ bầu phải dưỡng ẩm cho da và luôn giữ cho làn da ngậm nước. Mật ong là thành phần tự nhiên có thể giúp bạn cấp ẩm cho da rất tốt.

Tuy nhiên, không nên thoa trực tiếp mật ong lên trên da mà nên kết hợp với các thành phần khác giúp tăng hiệu quả điều trị nám, tàn nhang.

Mật ong giúp dưỡng ẩm và làm mờ nám, tàn nhang hiệu quả - Ảnh: Internet

Cách trị nám tàn nhang sau sinh bằng mật ong không hề khó làm, chỉ cần pha 1 thìa cà phê mật ong cùng 1 thìa cà phê bột yến mạch, sau đó thoa đều lên trên da và để khoảng 10 phút cho mặt nạ khô. Sau khi mặt nạ đã khô, bạn rửa sạch lại với nước ấm và thoa kem dưỡng ẩm.

Với loại mặt nạ này, mẹ bầu nên sử dụng mỗi tuần 1 lần để tránh khiến cho làn da nhạy cảm bị kích ứng.

Trị tàn nhang sau sinh bằng nghệ

Nghệ vốn nổi tiếng là một thành phần điều trị các vết thương hiệu quả. Kết hợp nghệ với trà hoa cúc không chỉ kháng khuẩn giúp da sạch sẽ, lỗ chân lông thông thoáng mà còn có tác dụng làm mờ các vết nám, tàn nhang trên da mặt.

Đắp mặt nạ với nghệ thường xuyên là cách trị nám tàn nhang an toàn, nhanh chóng - Ảnh: Internet

Cách làm mặt nạ trị tàn nhang bằng bột nghệ:

- Trộn 1 muỗng trà hoa cúc với ¼ muỗng canh dầu dừa và 1 thìa cà phê bột nghệ

- Đắp hỗn hợp mặt nạ vừa trộn lên trên da khoảng 10 phút cho đến khi khô bớt

- Sau đó, rửa lại bằng nước lạnh, bạn sẽ thấy da căng mịn và sáng hơn.

Loại mặt nạ này có thể sử dụng để đắp hàng ngày giúp cải thiện các đốm nâu trên da do nám, tàn nhang gây ra, ngăn ngừa sự phát triển của chân nám trên da mặt. Với thành phần hoàn toàn là những nguyên liệu lành tính, thân thiện với mẹ sau sinh và em bé, bạn không phải lo lắng sức khỏe bị ảnh hưởng mà vẫn đảm bảo da được chăm sóc tối đa.