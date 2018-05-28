Trị nám da mặt bằng phương pháp dân gian, hiệu quả không thua kém mỹ phẩm đắt tiền

Đây là gợi ý lý tưởng đầu tiên dành cho bạn. Dầu dừa dịu mát, chứa nhiều dưỡng chất giúp làm dịu, tái tạo, loại bỏ nám và tàn nhang hiệu quả.

Đây là bài viết tổng quan về những cách trị nám da mặt bằng phương pháp dân gian hiệu quả mà bạn có thể tiến hành tại nhà. Nếu đang gặp phải vấn đề này, bạn hãy tham khảo và lưu lại ngay để loại bỏ chúng sau thời gian ngắn.

Cách này tiến hành 3 - 4 lần mỗi tuần sẽ giúp da nhanh chóng trở nên mềm mại, trắng hồng không tỳ vết.

Cách làm vô cùng đơn giản, bạn dùng dầu dừa nguyên chất thoa lên da. Tiếp đó, mát xa nhẹ nhàng khoảng 15 - 20 phút thì rửa mặt lại bằng nước ấm.

Phương pháp dân gian trị nám da bằng dầu dừa - Ảnh: Internet

Tinh bột nghệ và mật ong

Đây là cách trị nám da mặt bằng phương pháp dân gian được nhiều người tin dùng bởi hiệu quả và ít tốn kém. Công dụng của "bộ đôi" này không còn xa lạ với những tín đồ làm đẹp nữa.

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

- 2 thìa tinh bột nghệ

- 1 thìa mật ong

Cách làm:

Bước 1: Trộn tinh bột nghệ và mật ong lại với nhau thu được hỗn hợp sánh đặc.

Bước 2: Rửa mặt thật sạch và lau khô.

Bước 3: Thoa hỗn hợp lên da, thư giãn khoảng 15 phút.

Bước 4: Rửa mặt lần nữa bằng nước ấm.

Bạn có thể tiến hành cách này 2 - 3 lần hàng tuần để cho hiệu quả trị nám da mặt như mong đợi.

Chanh và mật ong

Đây cũng là sự kết hợp hoàn hảo trong việc trị nám da mặt. Chanh chứa nhiều axit có tác dụng tẩy tế bào chết, ngăn ngừa lão hóa, phá hủy các hắc sắc tố melanin gây nám da nhanh chóng. Bạn chỉ cần cho vài giọt nước cốt chanh tươi vào 2 thìa mật ong nguyên chất rồi thoa lên mặt 2 - 3 lần mỗi tuần.

Chanh và mật ong cũng là phương pháp trị nám da dân gian mang đến hiệu quả vượt trội - Ảnh: Internet

Kiên trì thực hiện phương pháp này trong một thời gian ngắn sẽ mang đến hiệu quả trị nám như bạn mong đợi.

Lưu ý khi trị nám da mặt bằng phương pháp dân gian

Những cách dân gian hầu hết đều xuất phát từ nguyên liệu tự nhiên nên cần thời gian để phát huy tác dụng chứ không có hiệu quả tức thì.

Dừng ngay việc dùng những cách này nếu trong quá trình sử dụng xuất hiện kích ứng, mẫn ngứa trên da.

Trị nám da mặt bằng phương pháp dân gian có tác dụng ức chế sự phát triển và lây lan các vết nám. Tuy nhiên, nếu sau đó, bạn không che chắn kỹ, nám da có thể quay lại nhanh chóng.