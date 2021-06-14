Liên quan đến vụ việc báo điện tử VOV bị tấn công mạng, Bộ Công an đã chính thức vào cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, ngày 14/6, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) Bộ Công an cho biết đã nhận được công văn của báo điện tử VOV về việc trang web và fanpage của báo bị tấn công bằng từ chối dịch vụ (DDoS), khiến băng thông truy cập quá tải.

Trước đó, lãnh đạo Bộ Thông tin và truyền thông đã chỉ đạo Viettel và VNPT gấp rút xử lý việc báo điện tử VOV bị tấn công. Theo thông tin từ báo điện tử VOV, từ tối 12/6, việc truy cập vào trang web Vov.vn đã gặp khó khăn, đường truyền bị chậm. Đến 12h ngày 13/6, báo điện tử Vov.vn đã truy cập được bình thường.

Màn hình truy cập vào trang web của báo điện tử VOV hôm 12/6 - Ảnh: Internet

Theo bộ phận kỹ thuật của báo điện tử Đài Tiếng nói Việt Nam, đây là kết quả của cuộc tấn công từ chối dịch vụ (DDoS) làm tràn băng thông, khiến việc truy cập vào báo bị tê liệt. Đồng thời, fanpage của tờ báo này cũng nhận hàng chục ngàn bình luận mang tính tiêu cực, công kích. Cơ quan này đã liên hệ với Google và Facebook để xử lý các vấn đề có liên quan.

Trang web Vov.vn đã truy cập được bình thường - Ảnh chụp màn hình

Đại diện báo điện tử VOV cũng cho biết việc tờ báo bị tấn công đã ảnh hưởng đến hoạt động của tòa soạn, ảnh hưởng đến quyền truy cập thông tin của độc giả.

Báo điện tử VOV đã khẩn cấp liên hệ với các đơn vị chức năng của Bộ Công an, Bộ Thông tin và truyền thông để phối hợp giải quyết, xử lý những sai phạm của các đối tượng quá khích khi cố tình tấn công các nền tảng kỹ thuật của một cơ quan truyền thông quốc gia. Ngoài ra, VOV đang rà soát, phát hiện mã độc trong hệ thống, đồng thời hạn chế hậu quả do các đợt tấn công mạng gây ra, phối hợp cơ quan chức năng giải quyết vụ việc.

VOV nhờ công an vào cuộc vụ nghi bị hacker tấn công, đánh giá 1 sao trên Google Maps Báo Điện tử VOV.VN đã khẩn cấp liên hệ với các đơn vị chức năng của Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông để phối hợp giải quyết vụ nghi bị tấn công, đánh giá 1 sao.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vu-bao-dien-tu-vov-bi-tan-cong-mang-bo-cong-an-vao-cuoc-dieu-tra-lam-ro-408819.html