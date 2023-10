Hàng ngàn CMND của người dân Việt Nam bị rao bán, Bộ Công an vào cuộc

Ngày 16/5, Bộ Công an cho biết, đang điều tra xác minh thông tin liên quan đến vụ việc hàng ngàn chứng minh nhân dân bị rao bán trên mạng Internet.

Theo báo Công an Nhân dân, ngày 15/5, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đã nắm bắt thông tin dư luận phản ánh về việc 17 GB dữ liệu chứa ảnh chụp chứng minh nhân dân của hàng ngàn người Việt Nam đang bị rao bán với giá 9.000 USD trên diễn đàn hacker.

17 GB dữ liệu gồm ảnh chụp chứng minh nhân dân kèm địa chỉ, số điện thoại và email

Cụ thể, trên một diễn đàn chuyên mua bán dữ liệu của hacker, có 17 GB dữ liệu chứa ảnh chụp chứng minh nhân dân của hàng trăm ngàn người Việt Nam đã bị rao bán với giá 9.000 USD - khoảng 207 triệu đồng. Những thông tin này được đăng tải từ thành viên có tên "Ox1337xO" vào ngày 13/5. Số dữ liệu này gồm ảnh chụp chứng minh nhân dân kèm địa chỉ, số điện thoại và email. Trong đó, có một tệp tin dung lượng 1,4 GB chứa thông tin của 3,6 nghìn người.

Những dữ liệu trên được rao bán và thanh toán bằng tiền mã hóa Bitcoin hoặc Litecoin. Nếu muốn hình thức thanh toán khác, người mua có thể lựa chọn bằng cách giao dịch với một bên trung gian.

Thậm chí, để chứng minh “tính xác thực”, tài khoản hacker này đã chia sẻ một số ảnh chụp màn hình, trong đó bao gồm một số giấy tờ, sổ hộ khẩu của người Việt Nam và chấp nhận mua bán qua một bên trung gian nếu người mua nghi ngờ.

Các thông tin bị chia sẻ trên diễn đàn này

Theo cơ quan công an, các hình ảnh trên mạng Internet cho thấy đều là CMND dạng cũ chứ không phải căn cước công dân mới. Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khẳng định đây là chiêu trò không mới của tội phạm đã từng bị đơn vị phối hợp cùng lực lượng chức năng xác minh, làm rõ. Ngày 16/5, một lãnh đạo Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) cho biết, cơ quan này đang vào cuộc xác minh thông tin về vụ việc.

