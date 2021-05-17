Hình ảnh chiến sĩ ở tuyến đầu chống dịch Covid-19 không thể về chịu tang khi được tin mẹ mất khiến cư dân mạng không cầm được nước mắt.
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Hai hôm nay, những hình ảnh về một chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch Covid-19 không thể về chịu tang, lập bàn thờ mẹ ngay tại khu cách ly khiến công chúng xót xa vô bờ.
Theo Người Lao Động, ngày 15/5, trung sĩ Phùng Minh Phục, đang công tác tại Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 738 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An bất ngờ biết tin mẹ anh đột ngột qua đời. Thế nhưng, do tình hình dịch bệnh đang diễn ra phức tạp, anh đành nén đau thương ở lại khu cách ly để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ.
Biết được sự việc này, chỉ huy đơn vị đã chấp thuận cho anh Phục lập bàn thờ mẹ tại khu cách ly phòng chống dịch để anh và đồng đội bái vọng người đã khuất. Trước đó vài ngày, khu cách ly tại Trung đoàn 738 tiếp nhận 43 người nhập cảnh từ Mỹ. Trung sĩ Phục là 1 trong 5 chiến sĩ tuyến đầu chống dịch làm nhiệm vụ tại đây, trực tiếp tiếp xúc 43 công dân này.
Cùng với đó, mạng xã hội ngày 15/5 cũng xuất hiện một bài viết đầy cảm xúc của nữ bác sĩ công tác tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Hà Nội), chia sẻ về chuyện đau lòng của những đồng nghiệp. Bài viết đã thu hút sự quan tâm chú ý của đông đảo người dân về những nỗi đau của các y bác sĩ, các chiến sĩ đang gồng mình chống dịch.
Thứ 7, ngày thứ 10 cách ly. Các bạn đã bao giờ nhìn thấy một bác sĩ vừa khóc vừa khám cho bệnh nhân chưa?
Tôi của ngày hôm nay đấy!
Sáng, nhận được tin mẹ của một đồng nghiệp, một người em tại bệnh viện vừa qua đời đêm qua. Hiện, hai vợ chồng bạn ấy đều đang chống dịch tại bệnh viện, không về lo đám tang cho bà được. Nghĩ đến 2 đứa trẻ được bố mẹ gửi bà ngoại trông để đi chống dịch, giờ bố mẹ vẫn chưa về, bà thì không còn nữa, các cháu sẽ bơ vơ thế nào? Lòng trĩu nặng…
Đang họp giao ban bệnh viện, nhận được tin một điều dưỡng bị một bệnh nhân Ccovid-19 lao vào phòng hành chính khoa to tiếng, rồi bóp cổ vì bệnh nhân yêu cầu bạn ấy cung cấp số điện thoại của giám đốc bệnh viện và bạn ấy đang cố giải thích là không có và chờ bạn ấy gọi điện thoại báo cáo lãnh đạo khoa. Nghĩ đến một nữ điều dưỡng chắc cao tầm 1m50, nặng khoảng bốn mấy cân đó bị bệnh nhân bóp cổ mà nước mắt không kìm lại được, cứ tuôn rơi…
Lúc đó, lại nhận được tin có bệnh nhân COVID-19 có diễn biến, cần thăm khám luôn. Vừa khóc, vừa mặc quần áo phòng hộ chạy ra buồng bệnh khám bệnh nhân…
Xử trí xong bệnh nhân, quay lại thấy các điều dưỡng lầm lũi đẩy xe cơm đi phát cơm cho các bệnh nhân cho cả người vừa bóp cổ đồng nghiệp của mình…
Làm sao để vững vàng bước tiếp đây? Làm sao để trả lời được câu hỏi vì sao mình chọn công việc này?