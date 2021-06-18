Liên quan đến vụ việc trang báo điện tử VOV bị "tấn công", Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho rằng đây là loại tội phạm công nghệ cao tấn công từ nước ngoài, rất phức tạp, khó xử lý.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công ancho biết, hiện các cục nghiệp vụ của Bộ đã vào cuộc, đang tiến hành xác minh điều tra làm rõ việc Báo điện tử VOV bị tấn công. Trung tướng nhận định, vụ này, các đối tượng hacker dùng chiến thuật DdoS, huy động hàng trăm nghìn máy để tấn công làm tràn băng thông. Ông nói: “Các đối tượng huy động cả “đạo quân” làm tăng băng thông dẫn đến nghẽn mạng, khiến người đọc không truy cập được. Các đối tượng tấn công liên tục, mình không nâng cấp sẽ bị thua”.

Trang web vov.vn hôm 13/6 - Ảnh chụp màn hình Chuyên gia an ninh mạng Phạm Thanh Bình, Công ty N.B cho hay, hiện có rất nhiều phương thức để tấn công vào mạng máy tính của bất cứ cá nhân hay tổ chức nào, tuỳ thuộc vào mục đích của hacker mà đối tượng có thể sử dụng các phương thức tấn công khác nhau. Có một vài phương thức phổ biến được hacker sử dụng như, tấn công bị động (Passive Attack), chặn bắt thông tin hệ thống mạng. Về phương thức này, kẻ tấn công có thể xem xét các hành động tiếp theo, kết quả là các thông tin hoặc dữ liệu sẽ bị rơi vào tay kẻ tấn công mà người dùng không hề biết.

Tấn công rải rác (Distributed attack), sử dụng các phần mềm, mã độc trên phần cứng hoặc phần mềm nhằm mục đích truy cập trái phép các thông tin hoặc truy cập trái phép các chức năng trên hệ thống. Tấn công nội bộ (Insider attack), thường là người nằm trong hệ thống nội bộ, họ sẽ nghe lén, ăn cắp hoặc phá hoại thông tin, sử dụng các thông tin một cách gian lận hoặc truy cập trái phép các thông tin. Tấn công Phishing, hacker sẽ điều hướng người dùng tới trang web giả rồi lấy cắp thông tin tài khoản người dùng. Tấn công không tặc, hacker sẽ giành quyền kiểm soát cuộc trò chuyện giữa bạn và người khác. Tấn công mật khẩu, hacker sẽ phá mật khẩu được lưu trên cơ sở dữ liệu, sử dụng các tập tin chứa các mật khẩu tiềm năng. Khai thác lỗ hổng tấn công, hacker sẽ tìm hiểu về vấn đề bảo mật trên hệ điều hành và khai thác lỗ hổng của chúng. Theo anh Bình, hacker còn tấn công vào hệ thống quản trị và kiểm soát chung; Tấn công từ chối dịch vụ, với dạng tấn công này, hacker sẽ truy cập hệ thống mạng và gửi các dữ liệu không hợp lý tới các ứng dụng hoặc dịch vụ mạng, làm chấm dứt ứng dụng hoặc dịch vụ này; Tấn công kiểu Man-in-the-middle-attack, hacker sẽ giả mạo danh tính để đọc các tin nhắn của bạn để thu thập thêm thông tin; Tấn công mã khoá, hacker sẽ giành quyền truy cập vào các thông tin liên lạc để giải mã hoặc sửa đổi dữ liệu. Hacker còn có thể sử dụng các phương thức khác như tấn công trực tiếp, nghe trộm, giả mạo địa chỉ, vô hiệu hoá chức năng của hệ thống hay tấn công vào yếu tố con người. Trước đó, báo Người Lao Động có đưa tin, vào tối 12/6, việc truy cập vào báo điện tử vov.vn đã gặp khó khăn, đường truyền bị chậm. Đến 12 giờ ngày 13/6, độc giả hoàn toàn không truy cập được vào đường link vov.vn.

Vụ báo điện tử VOV bị tấn công mạng: Bộ Công an vào cuộc điều tra, làm rõ Liên quan đến vụ việc báo điện tử VOV bị tấn công mạng, Bộ Công an đã chính thức vào cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/trung-tuong-to-an-xo-cac-doi-tuong-huy-dong-ca-dao-quan-tan-cong-vov-tu-nuoc-ngoai-409223.html