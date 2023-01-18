TP.HCM: Sập trần nhà tại cửa hàng tiện lợi khiến một phụ nữ tử vong

Xã hội 18/01/2023 11:20

Lực lượng y tế, công an và các đơn vị liên quan đang tiến hành rà soát, cấp cứu các nạn nhân trong vụ sập trần một cửa hàng tiện lợi tại quận 4, TP.HCM.

Theo thông tin từ Vietnamnet, bác sĩ Nguyễn Duy Long, Giám đốc Trung tâm cấp cứu 115 (TP.HCM), cho biết hiện đơn vị đã đưa 7 xe cấp cứu túc trực tại hiện trường. Vụ việc đã có thiệt hại về người.

“Chúng tôi đã đưa về Bệnh viện quận 4 một trường hợp đa chấn thương, nữ nạn nhân đã tử vong. Tôi đang trên đường đến hiện trường và tiếp tục theo dõi sát”, bác sĩ Long thông tin. 

Theo bác sĩ Long, tại hiện trường, lực lượng cứu hộ đang rà soát bên trong đưa nạn nhân ra ngoài. Lực lượng y tế sẽ rà soát và phân loại, đưa các trường hợp này vào bệnh viện gần nơi xảy ra vụ việc. 

TP.HCM: Sập trần nhà tại cửa hàng tiện lợi khiến một phụ nữ tử vong - Ảnh 1
Hiện trường vụ sập trần nhà tại cửa hàng tiện lợi - Ảnh: Vietnamnet

Trước đó, theo thông tin từ Zing, vào khoảng 7h45 ngày 18/1, nhiều người sống trên đường Vĩnh Hội, quận 4, nghe tiếng động mạnh. Lúc này, họ phát hiện cửa hàng tiện lợi ở số 16 Vĩnh Hội đổ sập. Khói bụi bốc lên mù mịt. Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an quận 4 và nhân viên y tế đã đến hiện trường. Cảnh sát đào bới đống đổ nát phía bên trong để tìm nạn nhân.

TP.HCM: Sập trần nhà tại cửa hàng tiện lợi khiến một phụ nữ tử vong - Ảnh 2
Xe cứu thương đưa nạn nhân rời khỏi hiện trường - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM
TP.HCM: Sập trần nhà tại cửa hàng tiện lợi khiến một phụ nữ tử vong - Ảnh 3
Nhân viên y tế đã có mặt tại hiện trường - Ảnh: Báo Tiền Phong

 

Đại diện Phòng PC07, cho biết khi xảy ra tai nạn, có 8 người ở bên trong cửa hàng tiện lợi kịp thoát ra ngoài. Một người bị mắc kẹt bên trong đống đổ nát. Đơn vị sử dụng những thiết bị chuyên dùng, gia cố công trình và đưa được nạn nhân ra ngoài. Đơn vị đang tiếp tục rà soát lại một lần nữa trong hiện trường để xem còn người mắc kẹt không.

Nạn nhân được đưa ra ngoài trong tình trạng bất tỉnh. Theo người nhà, nạn nhân là nữ, học lớp 9. Nạn nhân đã được đưa tới bệnh viện cấp cứu.

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Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại km 1543 +900 Quốc lộ 1 đoạn qua xã Bắc Phong, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận, giữa hai ô tô khiến 3 người tử vong.

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