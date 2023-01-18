Vào tối ngày 17/1, một bé trai sơ sinh vừa lọt lòng mẹ bị bỏ rơi trong thời tiết mưa rét, may mắn được người dân phát hiện và cưu mang.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, vào tối ngày 17/1, UBND xã Kỳ Giang (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đăng thông báo tìm người thân cho bé sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng nhà dân. Cụ thể, vào khoảng 4 giờ sáng cùng ngày, người dân bất ngờ khi phát hiện một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng nhà anh Trần Bình Hành, chị Phan Thị Hòe (ở thôn Tân Thành, xã Kỳ Giang). Lúc này thời tiết ở Hà Tĩnh, Nghệ An đang có rét đậm, kèm mưa phùn nên sức khỏe của bé yếu. Người dân đã kịp ủ ấm cho bé và cho uống sữa, trình báo chính quyền địa phương.

Em bé bị bỏ rơi trước nhà dân - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM Đây là bé trai, nặng khoảng 2,5 kg, khoảng ba ngày tuổi. Bé bị bỏ rơi cùng một giỏ đựng đồ bên trong có bỉm, khăn và một số quần áo cùng tấm giấy ghi: “Vì điều kiện không nuôi được con nên mong ai đó nhặt được con nuôi cháu khôn lớn thành người. Mẹ xin lỗi con, yêu con”.

Sau khi tiếp nhận thông tin, cán bộ UBND xã Kỳ Giang và Ban Công an xã Kỳ Giang đã đến lập biên bản và giao cho gia đình anh Hành nuôi dưỡng cháu trong thời gian đang tìm bố, mẹ, người thân cho cháu. Hiện tình trạng sức khỏe của bé bình thường. Chiếc túi đựng quần áo sơ sinh, bỉm, khăn cho bé trai - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM Lá thư tay mà người thân của bé trai để lại - Ảnh: Báo Thanh Niên Theo thông tin từ báo Thanh Niên, thiếu tá Hoàng Văn Hạnh, Trưởng Công an xã Kỳ Giang (H.Kỳ Anh, Hà Tĩnh), cho biết: “Hiện nay chúng tôi tạm thời giao cho gia đình anh Hành chăm sóc bé trai bị bỏ rơi và phát thông báo tìm người thân cho cháu bé. Trong trường hợp người thân của bé trai không quay trở lại thì chúng tôi sẽ làm thủ tục cho người khác nhận nuôi theo quy định”, thiếu tá Hạnh nói.

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