Thông tin MỚI vụ cô gái mất tích bí ẩn Lương Hải Như: Luật sư Nguyễn Anh Thơm sẽ hỗ trợ pháp lý

Xã hội 17/01/2023 21:47

Vào ngày 17/1, luật sư Nguyễn Anh Thơm cho biết, sẽ nhận hỗ trợ pháp lý miễn phí trong vụ cô gái tên Lương Hải Như, sinh năm 1999, trú tại thôn Đạo Ngạn, xã Hợp Đồng, huyện Chương Mỹ (Hà Nội) mất tích.

Liên quan đến vụ cô gái tên Lương Hải Như, sinh năm 1999, trú tại thôn Đạo Ngạn, xã Hợp Đồng, huyện Chương Mỹ (Hà Nội) mất tích, vào ngày 17/1, luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn luật sư Hà Nội) cho biết, ông đã nhận hỗ trợ pháp lý miễn phí trong vụ việc em Lương Hải Như bị mất tích từ lúc 20h ngày 14/7/2022.

Luật sư Thơm thông tin: "Sau khi gia đình liên lạc với Luật sư thì ngay lập tức Luật sư đã về thăm gia đình, tìm hiểu sự việc. Xét điều kiện, hoàn cảnh gia đình đã rất khổ tâm suốt thời gian qua, Luật sư Thơm đã nhận hỗ trợ pháp lý miễn phí trong vụ việc em Lương Hải Như bị mất tích".

Thông tin MỚI vụ cô gái mất tích bí ẩn Lương Hải Như: Luật sư Nguyễn Anh Thơm sẽ hỗ trợ pháp lý - Ảnh 1
luật sư Nguyễn Anh Thơm cho biết, sẽ nhận hỗ trợ pháp lý miễn phí trong vụ cô gái tên Lương Hải Như - Ảnh: FBNV

Bên cạnh đó, vị luật sư cho biết thêm, phía gia đình Lương Hải Như mong muốn luật sư sẽ tư vấn, hướng dẫn trình tự, thủ tục pháp lý để làm việc với các cơ quan chức năng trong việc giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, luật sư Thơm khẳng định mọi hoạt động liên quan đến việc tìm kiếm em Lương Hải Như đều phải dựa trên cơ sở khoa học và phụ thuộc vào quá trình điều tra xác minh vụ việc của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hà Nội (PC02) đã và đang thụ lý giải quyết tin báo "mất tích" theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Và cam kết sẽ đồng lòng cùng gia đình đi đến tận cùng vụ việc và phối hợp chặt chẽ với các Cơ quan chức năng trong quá trình giải quyết vụ việc, cũng như trong quá trình tìm kiếm em Lương Hải Như.

Thông tin MỚI vụ cô gái mất tích bí ẩn Lương Hải Như: Luật sư Nguyễn Anh Thơm sẽ hỗ trợ pháp lý - Ảnh 2
Cô gái mất tích Lương Hải Như - Ảnh: Internet
Thông tin MỚI vụ cô gái mất tích bí ẩn Lương Hải Như: Luật sư Nguyễn Anh Thơm sẽ hỗ trợ pháp lý - Ảnh 3
Cảnh sát điều chó nghiệp vụ tìm kiếm Hải Như - Ảnh: Zing

Trước đó, theo thông tin từ Zing, vào ngày 2/12, ông Lương Viết Tuyên (47 tuổi, cha của nạn nhân) cho biết gia đình đang cạn kiệt tài chính, mất phương hướng trong việc tìm kiếm con gái. Người cha bộc bạch: "Nhiều tháng trôi qua, các dấu vết cũng đã dần mất, thông tin bị xoá mờ. Những khu vực nào công an khoanh vùng, gia đình đều đã kiểm tra kỹ, song vẫn không phát hiện thêm manh mối nào mới".

Cha của Hải Như cho biết gia đình đã giảm số lượng người tìm kiếm, chỉ còn 1-2 người thân liên tục đi khảo sát. Ngoài ra, vẫn còn vài đội thiện nguyện chia nhau tìm kiếm Hải Như.

Sau gần 5 tháng Hải Như mất tích, chi phí tìm kiếm cô gái đã lên đến hàng trăm triệu đồng. Ông Tuyên cho biết chỉ riêng 10 ngày đầu tìm Hải Như, gia đình đã chi 100 triệu đồng cho các chi phí thuê thợ lặn, đội tìm kiếm...

 

"Chi phí tìm kiếm con đã rất lớn, vượt ngưỡng tưởng tượng của gia đình. Tuy nhiên, lực lượng chức năng vẫn đang vào cuộc, gia đình tôi cũng nhất định không từ bỏ đến khi nào ra được tung tích của con gái mới thôi", ông Tuyên cho biết.

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