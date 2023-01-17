Quảng Trị: Tài xế taxi đỡ đẻ thành công một sản phụ ngay trên xe

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, vào ngày 17/1, ông Hoàng Đức Cường, Giám đốc Công ty TNHH MTV Mai Linh Quảng Trị, cho biết đơn vị vừa tuyên dương tài xế Dương Văn Anh vì đã đỡ đẻ thành công cho một sản phụ trên địa bàn. Vào chiều 16/1, lãnh đạo công ty và người tài xế gan dạ đã trở lại bệnh viện thăm hỏi mẹ con sản phụ.

Khi chiếc xe taxi vừa lăn bánh, người phụ nữ này đã kêu đau bụng. Xe chạy được 1 km, anh nghe tiếng chị Đào la hét. Lúc này, anh Anh biết sản phụ đã trở dạ sinh con nên nhanh chóng cho xe dừng lại và đỡ đẻ cho chị. Xong việc, anh chở gia đình sản phụ đến bệnh viện bệnh viện để kiểm tra tình hình.

Tài xế Dương Văn Anh (49 tuổi, trú tại P.Đông Lương, TP.Đông Hà, Quảng Trị) cho biết, lúc 5h30 ngày 15/1, anh nhận được cuộc gọi từ sản phụ Trương Thị Đào (25 tuổi, trú tại xã Triệu Long, huyện Triệu Phong, Quảng Trị). Người này gọi taxi để vào bệnh viện, chuẩn bị cho lần vượt cạn thứ 2. Lúc này, chị Đào đi cùng mẹ chồng.

Xe dừng, tài xế Anh tích cực tìm các bác sĩ, y tá nhanh chóng đến hỗ trợ cho sản phụ. Khi nhận tin sức khỏe của hai mẹ con ổn định, tài xế này mới yên tâm rời bệnh viện để về nhà.

Tài xế Dương Văn Anh đỡ đẻ thành công trên taxi của mình - Ảnh: Vietnamnet

Theo thông tin từ Vietnamnet, tài xế Dương Văn Anh cho biết đến giờ vẫn còn run. Ông cho biết mình đã cầm vô lăng được 4 năm. Tuy nhiên, ông mới vào làm ở công ty taxi gần 2 tháng nay. Nhiều lần ông đưa sản phụ đi sinh nhưng đây là lần đầu tiên vị tài xế này gặp tình huống này.

Lúc đầu ông hơi bối rối, nhưng thấy sản phụ và người mẹ chồng lo lắng quá thì ông không còn cách nào ngoài cố gắng giúp một tay. Ông Anh tâm sự: “Khi chị Đào sinh rồi, tôi vẫn rất lo lắng, càng lo hơn khi gia đình liên tục giục tôi lái xe thật nhanh đưa hai mẹ con tới bệnh viện để thăm khám. Những lúc xe dừng đèn đỏ, tôi như thấy tim mình như ngừng đập. Khi biết hai mẹ con khỏe mạnh, tôi thấy vui và nhẹ nhõm”.

Nhờ có ông Anh, mẹ con chị Đào đã vượt cạn thành công - Ảnh: Báo Thanh Niên

Chị Đào được chăm sóc sức khỏe ở Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị - Ảnh: Vietnamnet

Hiện tại, chị Đào được chăm sóc sức khỏe ở Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị. Bé trai vừa chào đời nặng 3 kg, khá kháu khỉnh. Chị Đào tâm sự: “Lúc sinh con trên xe, tôi hét rất to, lúc đó ai cũng lo lắng. May là nhờ có anh Anh đã bình tĩnh đỡ đẻ. Mình chỉ biết cảm ơn anh đã giúp đỡ hai mẹ con vượt cạn thành công”.