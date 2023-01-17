Lâm Đồng: Thót tim giải cứu bé trai 11 tuổi bị cửa cuốn tay

Xã hội 17/01/2023 13:59

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa giải cứu thành công một cháu bé bị kẹt tay vào cửa cuốn.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, vào sáng ngày 171, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa giải cứu thành công một cháu bé bị kẹt tay vào cửa cuốn.

Trước đó khoảng 5 giờ 50 phút sáng cùng ngày, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH nhận được tin báo về trường hợp cháu bé 11 tuổi, trú tại phường 5, thành phố Đà Lạt bị kẹt tay vào cửa cuốn, không gỡ ra được.

Ngay sau đó, 01 xe CNCH chuyên dụng cùng 8 cán bộ chiến sĩ đã được huy động đến hiện trường.

Lâm Đồng: Thót tim giải cứu bé trai 11 tuổi bị cửa cuốn tay - Ảnh 1
Lực lượng chức năng phải phá cửa để đưa tay cháu bé ra ngoài - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

 

Theo thông tin từ báo Công Thương, tại hiện trường, tay trái của cháu bé bị kẹt sâu phần góc cửa cuốn, gần sát khu vực bánh răng dây xích. Các chiến sỹ buộc sử dụng các phương tiện phá cửa để nhanh chóng đưa tay cháu ra, tránh để lâu có thể dẫn tới tổn thương nghiêm trọng.

Sau 10 phút xử lý, lực lượng CNCH đã gỡ được tay trái của cháu ra, tiến hành sơ cứu vết thương và bàn giao cho gia đình.

Lâm Đồng: Thót tim giải cứu bé trai 11 tuổi bị cửa cuốn tay - Ảnh 2
Hình ảnh tại hiện trường - Ảnh: Báo Công Thương

Những ngày cuối năm, khi các bậc phụ huynh thường bận rộn với công việc, trẻ em thì được nghỉ học ở nhà đón Tết cùng gia đình, vốn tính tò mò nghịch ngợm không ít vụ tai nạn đã xảy ra. Do đó, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Lâm Đồng khuyến cáo các gia đình cần quan tâm các em nhiều hơn để hạn chế các tai nạn đáng tiếc xảy ra.

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