Lãnh đạo UBND xã Bình Hải (H.Bình Sơn, Quảng Ngãi) cho biết, có 2 vợ chồng trên địa bàn đi hái rong mứt không may bị trượt chân rơi xuống biển, người chồng mất tích còn người vợ được người dân đưa đi cấp cứu.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, vào tối ngày 16/1, lãnh đạo UBND xã Bình Hải (H.Bình Sơn, Quảng Ngãi) cho biết, có 2 vợ chồng trên địa bàn đi hái rong mứt không may bị trượt chân rơi xuống biển, người chồng mất tích còn người vợ được người dân cứu vớt, đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế H.Bình Sơn.

Cụ thể, vào khoảng 9 giờ 30 phút cùng ngày (16/1), ông Nguyễn Đình Long (54 tuổi) cùng vợ là bà Nguyễn Thị Vĩnh (51 tuổi, trú thôn Phước Thiện, xã Bình Hải) đi hái rong mứt tại Gành Yến ở xã Bình Hải thì không may bị trượt chân rơi xuống biển. Sau đó, bà Vĩnh được người dân vớt đưa lên bờ và đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế H.Bình Sơn, cơ sở 2, còn ông Long bị nước cuốn mất tích.

Lực lượng chức năng tìm kiếm ông Long - Ảnh: Báo Dân Trí

Theo thông tin từ báo Dân Trí, sau khi phát hiện tai nạn, nhiều người gần đó lập tức ứng cứu. Tuy nhiên, sóng lớn liên tiếp dội vào bờ, gành đá lại trơn trượt nên chỉ cứu được người vợ. Ông Long bị sóng lớn cuốn ra xa bờ rồi "mất tích".

Ông Phạm Cầu - Phó Chủ tịch UBND xã Bình Hải xác nhận sự việc và cho biết lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm trong phạm vi khoảng 300m2 nhưng chưa thấy ông Long, riêng người vợ bị thương do va đập vào gành đá, đang được điều trị tại bệnh viện.

Nhiều người dân kéo đến Gành Yến xem sự việc - Ảnh: Báo Thanh Niên

Thời điểm này tại miền Trung thường có mưa, thời tiết khá lạnh, là điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của rong mứt - loại rong biển thường mọc trên đá nham thạch.

Rong có giá 250-300 nghìn đồng/kg. Với người dân ven biển, rong mứt là "lộc biển" giúp họ có thêm thu nhập chi tiêu trong dịp Tết. Tuy nhiên, loại này chỉ mọc trên gành đá sát mép nước, nhiều người đi hái đã gặp tai nạn.

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