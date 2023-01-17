Quảng Ngãi: Vợ trọng thương, chồng mất tích khi đi hái rong kiếm tiền tiêu Tết

Xã hội 17/01/2023 06:15

Lãnh đạo UBND xã Bình Hải (H.Bình Sơn, Quảng Ngãi) cho biết, có 2 vợ chồng trên địa bàn đi hái rong mứt không may bị trượt chân rơi xuống biển, người chồng mất tích còn người vợ được người dân đưa đi cấp cứu.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, vào tối ngày 16/1, lãnh đạo UBND xã Bình Hải (H.Bình Sơn, Quảng Ngãi) cho biết, có 2 vợ chồng trên địa bàn đi hái rong mứt không may bị trượt chân rơi xuống biển, người chồng mất tích còn người vợ được người dân cứu vớt, đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế H.Bình Sơn.

Cụ thể, vào khoảng 9 giờ 30 phút cùng ngày (16/1), ông Nguyễn Đình Long (54 tuổi) cùng vợ là bà Nguyễn Thị Vĩnh (51 tuổi, trú thôn Phước Thiện, xã Bình Hải) đi hái rong mứt tại Gành Yến ở xã Bình Hải thì không may bị trượt chân rơi xuống biển. Sau đó, bà Vĩnh được người dân vớt đưa lên bờ và đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế H.Bình Sơn, cơ sở 2, còn ông Long bị nước cuốn mất tích.

Quảng Ngãi: Vợ trọng thương, chồng mất tích khi đi hái rong kiếm tiền tiêu Tết - Ảnh 1
Lực lượng chức năng tìm kiếm ông Long - Ảnh: Báo Dân Trí

Theo thông tin từ báo Dân Trí, sau khi phát hiện tai nạn, nhiều người gần đó lập tức ứng cứu. Tuy nhiên, sóng lớn liên tiếp dội vào bờ, gành đá lại trơn trượt nên chỉ cứu được người vợ. Ông Long bị sóng lớn cuốn ra xa bờ rồi "mất tích".

Ông Phạm Cầu - Phó Chủ tịch UBND xã Bình Hải xác nhận sự việc và cho biết lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm trong phạm vi khoảng 300m2 nhưng chưa thấy ông Long, riêng người vợ bị thương do va đập vào gành đá, đang được điều trị tại bệnh viện.

Quảng Ngãi: Vợ trọng thương, chồng mất tích khi đi hái rong kiếm tiền tiêu Tết - Ảnh 2

Nhiều người dân kéo đến Gành Yến xem sự việc - Ảnh: Báo Thanh Niên

Thời điểm này tại miền Trung thường có mưa, thời tiết khá lạnh, là điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của rong mứt - loại rong biển thường mọc trên đá nham thạch.

Rong có giá 250-300 nghìn đồng/kg. Với người dân ven biển, rong mứt là "lộc biển" giúp họ có thêm thu nhập chi tiêu trong dịp Tết. Tuy nhiên, loại này chỉ mọc trên gành đá sát mép nước, nhiều người đi hái đã gặp tai nạn.

Đề xuất "khai tử" Chứng minh nhân dân từ 1/1/2025?

Đề xuất "khai tử" Chứng minh nhân dân từ 1/1/2025?

Dự thảo Luật Căn cước công dân sửa đổi vừa có đề xuất quan trọng liên quan đến thời hạn sử dụng của chứng minh nhân dân (CMND).

Xem thêm
Từ khóa:   hai vợ chồng bị sóng biển cuốn trôi hai vợ chồng bị sóng biển cuốn trôi ở Quảng Ngãi tin moi tin 24h

TIN MỚI NHẤT

Chung Gia Hân bật khóc khi hồi tưởng khoảnh khắc sinh con tại nhà

Chung Gia Hân bật khóc khi hồi tưởng khoảnh khắc sinh con tại nhà

Sao quốc tế 46 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (29/9-30/9), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (29/9-30/9), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại trái quen thuộc bán đầy chợ Việt

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại trái quen thuộc bán đầy chợ Việt

Dinh dưỡng 58 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, trúng số độc đắc, sự nghiệp vượng phát khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, trúng số độc đắc, sự nghiệp vượng phát khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Xe đầu kéo lao khỏi đường, nam tài xế tử vong tại chỗ

Xe đầu kéo lao khỏi đường, nam tài xế tử vong tại chỗ

Đời sống 1 giờ 8 phút trước
Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đời sống 1 giờ 27 phút trước
Đồng Nai: Cháy lớn tại công ty sản xuất đồ gỗ rộng 2.000m2, nhiều máy móc, tài sản bị thiêu rụi

Đồng Nai: Cháy lớn tại công ty sản xuất đồ gỗ rộng 2.000m2, nhiều máy móc, tài sản bị thiêu rụi

Đời sống 1 giờ 57 phút trước
Thần Tài trao vàng gửi lộc sau ngày 28/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Thần Tài trao vàng gửi lộc sau ngày 28/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 28/9/2026: Thế giới hạ sâu, vàng SJC giảm tới 1 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 28/9/2026: Thế giới hạ sâu, vàng SJC giảm tới 1 triệu/lượng

Đời sống 2 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?