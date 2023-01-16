Vụ việc ô tô lao vào nhóm người đang sưởi ấm trên vỉa hè, làm 3 người bị thương xảy ra tại khu vực đối diện Bến xe Bãi Cháy, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, thuộc phường Hùng Thắng, Hạ Long.

Theo thông tin từ báo Giao thông, lãnh đạo UBND TP Hạ Long cho biết, vụ việc xảy ra vào hồi 11h40 ngày 16/1, tại khu vực đối diện Bến xe Bãi Cháy, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, thuộc phường Hùng Thắng, TP Hạ Long.

Xe ô tô hư hỏng nặng sau khi đâm vào nhóm người sưởi ấm trên vỉa hè khiến 3 người bị thương nặng - Ảnh: Báo Giao thông

Nguyên nhân vụ việc là do xích mích, tranh giành nhau chỗ để xe đón khách của một nhóm thanh niên. Sau khi phát sinh mâu thuẫn, tranh cãi, bất ngờ, một thanh niên trong nhóm đã lên một chiếc xe ô tô đỗ gần đó và điều khiển xe ô tô đâm thẳng vào nhóm thanh niên gồm 5 người đang ngồi sưởi ấm trên vỉa hè.

Hiện trường vụ việc - Ảnh: Vietnamnet

Theo thông tin từ Vietnamnet, cú tông trực diện khiến 5 nạn nhân bị thương, trong đó 3 người bất tỉnh tại chỗ. Tất cả nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu tại BV Đa khoa Bãi Cháy.

Ngay sau đó, lực lượng công an đã tới hiện trường phân luồng giao thông và đưa tài xế về trụ sở để làm rõ vụ việc. Đồng thời, huy động lực lượng bảo vệ hiện trường, tập trung điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định pháp luật.

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