Vào ngày 16/1, Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định tạm giữ hình sự Đỗ Ngọc Khánh về hành vi giết người, cướp tài sản.

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, vào ngày 16/1, Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Đỗ Ngọc Khánh (SN 2005, nơi ở số 4 phố Đồng Tâm, thị trấn Phú Thái, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương), học sinh lớp 12 của một trường trung học phổ thông trên địa bàn huyện Kim Thành đã gây ra vụ giết người, cướp tài sản. Đỗ Ngọc Khánh do vay nợ bạn bè số tiền khoảng hơn 5 triệu đồng nhưng không có tiền trả nên tối 12/1, Khánh nảy sinh ý định trộm cắp tài sản để trả nợ. Thực hiện ý định, Khánh đi xung quanh thị trấn Phú Thái, tìm thấy nhà nào sơ hở thì thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Khoảng 22h30, Khánh đi ra khu vực đường nội khu dân cư tiếp giáp quảng trưởng 20/9 từ đường 20/9 đi ra bờ sông An Thành thì phát hiện ánh đèn ở phía bờ sông.

Cho rằng, là ánh đèn đeo đầu của người đang ngồi câu cá, Khánh đã nảy sinh ý định sát hại nạn nhân để chiếm đoạt tài sản. Đối tượng đã nhặt viên gạch nung đập vào đỉnh đầu anh Thịnh. Khi nạn nhân ngã ra nền bờ kè sông, Khánh ném viên gạch này xuống sông sau đó bỏ chạy về hướng đường 20/9. Trong lúc chạy qua bãi rác gần hiện trường, đối tượng phát hiện 1 con dao gọt hoa quả) nên nảy sinh ý định dùng dao cắt cổ anh Thịnh chết để bịt đầu mối. Đối tượng Đỗ Ngọc Khánh - Ảnh: Báo Công an nhân dân Khi Khánh quay lại vị trí anh Thịnh vừa ngã thì phát hiện anh Thịnh đã ngồi dậy. Ngay lúc này, Khánh liền ghì đầu anh Thịnh xuống nền bờ kè, dùng dao cắt vào cổ nạn nhân. Khi phát hiện anh Thịnh tử vong, Khánh đẩy thi thể anh Thịnh rồi ném các tài sản, dụng cụ câu cá của anh Thịnh xuống sông; đồng thời đẩy xe máy hiệu HONDA AIRBLADE, BKS: 34B1-807.66 của anh Thịnh (dựng ngay gần vị trí anh Thịnh ngồi câu cá) xuống sông tại vị trí mà Khánh vừa đẩy thi thể anh Thịnh xuống sông. Sau khi gây án, Khánh đi về nhà mình ngủ đến sáng hôm sau đi học bình thường.

Căn cứ lời khai nhận của Đỗ Ngọc Khánh, tối ngày 14/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã tiến hành cho Khánh thực nghiệm điều tra toàn bộ diễn biến hành vi phạm tội tại hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Kết quả, hoàn toàn phù hợp với lời khai nhận tội, phù hợp không gian, thời gian, với hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Cơ quan Công an đã tiến hành thu giữ tang vật vụ án. Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, ngày 14/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự giết người, cướp tài sản; ngày 16/1 đã ra quyết định tạm giữ hình sự Khánh về hành vi phạm tội trên. Hiện trường vụ án mạng - Ảnh: VTC News Trước đó, theo thông tin từ VTC News, vào lúc 1h10 ngày 13/1, một người dân đi đánh cá trên sông (đoạn sau quảng trường 20.9, thuộc thị trấn Phú Thái) phát hiện thi thể người đàn ông cạnh gốc cây. Người này đã báo lên chính quyền địa phương về sự việc. Lực lượng công an nhanh chóng có mặt và phong tỏa hiện trường phục vụ điều tra. Cơ quan điều tra xác định, nạn nhân là anh Đ.V.T (SN 1985, trú tại khu Tân Phú, thị trấn Phú Thái), chủ cửa hàng kinh doanh vàng bạc và mỹ nghệ. Qua khám nghiệm hiện trường, Cơ quan Công an thu giữ được 3 chiếc cần câu, ghế gấp bằng vải, vợt, rọ, các hộp đựng cần, hộp đựng dụng cụ. Phía trên bờ kè, khu vực vỉa hè nơi phát hiện tử thi có vũng máu loang. Khám nghiệm tử thi, sơ bộ xác định nguyên nhân chết do vết thương cùng cổ gây mất máu cấp.

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