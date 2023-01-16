Theo thông tin từ VTC News, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 1h45 ngày 16/1 tại đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đoạn qua thôn Điền Trang, xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi.

Vào khoảng 1h45 cùng ngày, tại đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (đoạn qua xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa hai xe khách. Cụ thể, xe khách BKS 36B-023.9… do tài xế Lê Quý Dũng (48 tuổi, trú tại TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hoá) điều khiển, chạy hướng Nam - Bắc đã va chạm xe khách BKS 99B-017.9… do tài xế Nguyễn Xuân Nam (49 tuổi, trú tại thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) điều khiển, chạy hướng ngược lại.