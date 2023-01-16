Vào ngày 16/1, vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi khiến 1 người tử vong và 26 người bị thương.
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Theo thông tin từ VTC News, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 1h45 ngày 16/1 tại đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đoạn qua thôn Điền Trang, xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi.
Vào khoảng 1h45 cùng ngày, tại đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (đoạn qua xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa hai xe khách. Cụ thể, xe khách BKS 36B-023.9… do tài xế Lê Quý Dũng (48 tuổi, trú tại TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hoá) điều khiển, chạy hướng Nam - Bắc đã va chạm xe khách BKS 99B-017.9… do tài xế Nguyễn Xuân Nam (49 tuổi, trú tại thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) điều khiển, chạy hướng ngược lại.
Theo thông tin từ Vietnamnet, tại đoạn xảy ra tai nạn không có dải phân cách cứng, xe qua lại đông. Theo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi, nguyên nhân ban đầu xác định xe 36B-023.90 do tài xế Lê Quý Dũng điều khiển bất ngờ lấn làn va chạm mạnh với xe khách 99B-017.96.
Trên xe do tài xế Dũng cầm lái có 44 hành khách là cán bộ, nhân viên của một công ty ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về Thanh Hoá nghỉ Tết. Xe của tài xế Nam có 10 người. Hậu quả khiến một người trên xe ông Dũng tử vong tại chỗ. 26 người khác bị thương (23 người trên xe ông Dũng, 3 người trên xe ông Nam). Tại hiện trường, hai xe hư hỏng nặng.
Công an tỉnh Quảng Ngãi thông tin, nguyên nhân ban đầu xác định do tài xế Lê Quý Dũng bất ngờ lấn làn, va chạm mạnh với xe còn lại.