“Bây giờ, chúng ta chỉ có thể chờ đợi thôi, chưa nói trước được gì về tình trạng sức khỏe của bé”, bác sĩ Tiến nói. Ông cũng xác nhận thông tin não của trẻ bị tổn thương đến 99%.

Sau khi được phẫu thuật não, bệnh nhi hiện nay vẫn chưa qua cơn nguy kịch - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Trước đó, theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TPHCM đang phối hợp với Công an quận Bình Tân điều tra vụ bé trai 6 tháng tuổi bị dập não, nghi do bị bạo hành ở phường Tân Tạo (quận Bình Tân). Liên quan đến vụ việc, Võ Thị Mỹ Linh (30 tuổi, ngụ lô D chung cư Lê Thành, phường Tân Tạo, quận Bình Tân) là bảo mẫu chăm sóc bé, đã bị bắt khẩn cấp để điều tra, làm rõ hành vi bạo hành.