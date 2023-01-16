Diễn biến sức khỏe của bé trai 6 tháng tuổi bị bảo mẫu đánh dập não ở TP.HCM

Xã hội 16/01/2023 10:46

Vào ngày 16/1, bác sĩ Nguyễn Minh Tiến, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM), cho biết cháu N.D.H.A (6 tháng tuổi) vẫn tiếp tục được theo dõi sức khỏe chặt chẽ tại bệnh viện.

Theo thông tin từ VietNamNet, vào ngày 16/1, bác sĩ Nguyễn Minh Tiến, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM), cho biết cháu N.D.H.A (6 tháng tuổi) vẫn tiếp tục được theo dõi sức khỏe chặt chẽ tại bệnh viện. 

Vị lãnh đạo này cho hay đến hiện tại, bệnh nhi vẫn trong tình trạng hôn mê sâu, đồng tử giãn, tổn thương não khó phục hồi.

“Bây giờ, chúng ta chỉ có thể chờ đợi thôi, chưa nói trước được gì về tình trạng sức khỏe của bé”, bác sĩ Tiến nói. Ông cũng xác nhận thông tin não của trẻ bị tổn thương đến 99%. 

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Sau khi được phẫu thuật não, bệnh nhi hiện nay vẫn chưa qua cơn nguy kịch - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Trước đó, theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TPHCM đang phối hợp với Công an quận Bình Tân điều tra vụ bé trai 6 tháng tuổi bị dập não, nghi do bị bạo hành ở phường Tân Tạo (quận Bình Tân). Liên quan đến vụ việc, Võ Thị Mỹ Linh (30 tuổi, ngụ lô D chung cư Lê Thành, phường Tân Tạo, quận Bình Tân) là bảo mẫu chăm sóc bé, đã bị bắt khẩn cấp để điều tra, làm rõ hành vi bạo hành.

Dào tối 11/1, Công an phường Tân Tạo (quận Bình Tân) nhận được nguồn tin trình báo từ bệnh viện Nhi đồng Thành phố (huyện Bình Chánh) về trường hợp bé trai tên N.Đ.H.A (sinh ngày 1/7/2022) nghi bị bạo hành gây thương tích.

 

Mẹ của bé trai là chị P.T.N.A (32 tuổi, ngụ chung cư Lê Thành, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TPHCM) cho biết: Sau khi hết thời gian nghỉ thai sản, chị tìm người trông giữ con là cháu N.Đ.H.A.

Gia đình chị A được người quen giới thiệu bảo mẫu Võ Thị Mỹ Linh (ở cùng chung cư gia đình chị A đang sinh sống). Từ ngày 3/1, chị A gửi con trai cho bà Linh chăm sóc trong khoảng thời gian từ 7h - 17h hằng ngày, với chi phí 3 triệu đồng/tháng.

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Nghi phạm Võ Thị Mỹ Linh làm bảo mẫu giữ trẻ, nhưng bạo hành bé trai 6 tháng tuổi ở TP.HCM đến mức dập não - Ảnh: Báo Thanh Niên

Đến 14h ngày 10/1, bà Linh gọi điện cho chị A, thông báo bé khó thở nên cần phải đưa vào bệnh viện cấp cứu. Thời điểm chị A đến nhà bảo mẫu Linh đón con thì bé trai đã tím tái, thở yếu. Cháu bé nhanh chóng được đưa vào bệnh viện Nhi đồng Thành phố cấp cứu. Tại đây, bé được chẩn đoán bị dập não và phải phẫu thuật gấp. Sau khi phẫu thuật não, bé trai vẫn hôn mê sâu và được chăm sóc đặc biệt.

Nhận thấy dấu hiệu bất thường, bệnh viện đã hội ý cùng gia đình bệnh nhi và trình báo cơ quan công an về vụ việc. Tiếp nhận tin báo, Công an đã mời bảo mẫu Võ Thị Mỹ Linh đến làm việc. Tại cơ quan Công an, bảo mẫu này đã thừa nhận hành vi bạo hành cháu bé.

Theo lời khai của bảo mẫu Võ Thị Mỹ Linh, vào trưa 10/1, trong lúc thay tã cho bé H.A, bà Linh thấy cháu bé quấy khóc và không cho thay tã nên đã dùng lòng bàn tay đánh 2 - 3 phát vào đỉnh đầu của cháu bé. Đến thời gian bú sữa, bảo mẫu này thấy bé A không chịu bú mà liên tục quấy khóc nên tiếp tục đánh bé nhiều lần.

Sau đó, thấy bé trai có biểu hiện bất thường, có dấu hiệu tím tái cơ thể nên Linh đã gọi điện thoại báo cho mẹ bé.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

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