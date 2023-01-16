Sau khi đâm chết bạn gái cũ, Hoàng Văn Thành lẩn trốn ở quận Long Biên và có ý định tự tử.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và đời sống, liên quan đến vụ án cô gái trẻ bị sát hại trên Vương Thừa Vũ, điều tra viên của Công an quận Thanh Xuân, TP Hà Nội cho biết, sau 48 giờ lẩn trốn, vẻ ngoài của nghi phạm Hoàng Văn Thành (SN 1998, ở xã Quyết Thắng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) không còn "bóng bẩy" như trước đó. Nét mặt y tỏ rõ sự mệt mỏi, bơ phờ, hố mắt sâu trũng với tâm lý hối hận muộn mằn. Khi được hỏi động cơ sát hại chị U.T. P. (SN 2003, quê ở tỉnh Lai Châu), Thành lí nhí đáp: "Em yêu đương mù quáng, dẫn đến hành động điên dại. Giờ em thấy mình quá sai khi hành xử với P. như vậy. Em hối hận lắm".

Thành khai nhận, mình làm nghề thợ cắt tóc ở phố Minh Khai, còn chị P. làm thợ nối mi và sơn móng chân, tay tại phố Vương Thừa Vũ. Hai người có mối quan hệ tình cảm từ năm 2020 và gần đây đã chia tay. Sau khi đâm chết bạn gái cũ, Hoàng Văn Thành lẩn trốn ở quận Long Biên và có ý định tự tử - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống Theo thông tin từ Zing, sau 2 ngày lần theo dấu vết nghi phạm gây án, Công an quận Thanh Xuân và đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội xác định Thành lẩn trốn tại một công viên ở quận Long Biên. Được người thân và lực lượng chức năng vận động, khoảng 22h30 ngày 14/1, Hoàng Văn Thành đến trụ sở Công an quận Long Biên đầu thú.

Tại cơ quan công an, Thành khai có quan hệ tình cảm với chị P. từ năm 2020. Sau đó, nạn nhân chủ động chấm dứt mối quan hệ với Thành. Tối 12/1, Thành rủ chị P. đi chơi nhưng nạn nhân từ chối vì bận việc ở cửa hàng. Khoảng 22h05, Thành đi xe máy rồi đến nơi nạn nhân làm việc. Thấy quán đóng cửa và chị P. không trả lời tin nhắn, nam thanh niên này quay về nhà. Khi quay lại quán, Thành thấy chị P. đang đứng cùng người yêu mới tên D. Lúc này, Thành và chị P. xảy ra mâu thuẫn. Cho rằng bị lừa dối tình cảm, Thành nảy sinh ý định giết bạn gái. Nghi phạm đã mua một con dao loại gọt hoa quả. Đề cập về mối quan hệ giữa 2 người nhưng chị P. không trả lời, Thành rút dao, đâm nạn nhân nhiều nhát. Anh D. lao vào can ngăn thì bị Thành đâm dao vào bả vai... Hiện trường vụ án - Ảnh: Zing Sau khi gây án, Thành vứt dao lại hiện trường rồi lên xe máy bỏ trốn. Thành đi sang chung cư Hope Residences ở phường Phúc Đồng, quận Long Biên, gửi xe máy. Đêm hôm đó, nghi phạm thành gọi điện, nhắn tin cho 2 người kể lại việc giết chị P. và nói muốn tự sát. Chỉ huy Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Thanh Xuân cũng xác nhận sau khi gây án, Thành có biểu hiện tiêu cực. Lực lượng chức năng đã chuẩn huy động chó nghiệp vụ, ca nô phòng trường hợp nam thanh niên này tự tử. Cơ quan chức năng hiện đang xác minh lời khai của Thành và củng cố hồ sơ xử lý.

Danh tính gây bất ngờ của nghi phạm sát hại ông chủ tiệm vàng ở Hải Dương Vào ngày 15/1, Công an huyện Kim Thành đã phối hợp với Phòng Hình sự Công an tỉnh Hải Dương bắt giữ nghi phạm gây ra vụ án mạng bên bờ sông để điều tra về tội giết người.

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