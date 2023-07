Theo thông tin từ báo Sức khỏe và đời sống, liên quan đến vụ án cô gái trẻ bị sát hại trên Vương Thừa Vũ, điều tra viên của Công an quận Thanh Xuân, TP Hà Nội cho biết, sau 48 giờ lẩn trốn, vẻ ngoài của nghi phạm Hoàng Văn Thành (SN 1998, ở xã Quyết Thắng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) không còn "bóng bẩy" như trước đó. Nét mặt y tỏ rõ sự mệt mỏi, bơ phờ, hố mắt sâu trũng với tâm lý hối hận muộn mằn.

Thành khai nhận, mình làm nghề thợ cắt tóc ở phố Minh Khai, còn chị P. làm thợ nối mi và sơn móng chân, tay tại phố Vương Thừa Vũ. Hai người có mối quan hệ tình cảm từ năm 2020 và gần đây đã chia tay.

Sau khi đâm chết bạn gái cũ, Hoàng Văn Thành lẩn trốn ở quận Long Biên và có ý định tự tử - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống

Theo thông tin từ Zing, sau 2 ngày lần theo dấu vết nghi phạm gây án, Công an quận Thanh Xuân và đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội xác định Thành lẩn trốn tại một công viên ở quận Long Biên. Được người thân và lực lượng chức năng vận động, khoảng 22h30 ngày 14/1, Hoàng Văn Thành đến trụ sở Công an quận Long Biên đầu thú.