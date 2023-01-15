Vào ngày 15/1, Công an huyện Kim Thành đã phối hợp với Phòng Hình sự Công an tỉnh Hải Dương bắt giữ nghi phạm gây ra vụ án mạng bên bờ sông để điều tra về tội giết người.

Theo thông tin từ Vietnamnet, vào ngày 15/1, Công an huyện Kim Thành đã phối hợp với Phòng Hình sự Công an tỉnh Hải Dương bắt giữ nghi phạm gây ra vụ án mạng bên bờ sông để điều tra về tội giết người.

Cụ thể, sau khi xảy ra vụ án, lực lượng công an đã rà soát các đối tượng trên địa bàn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã triệu tập Đ.V.K., sinh năm 2005, trú tại thị trấn Phú Thái. Đ.V.K. hiện là học sinh lớp 12 tại huyện Kim Thành.

Qua đấu tranh kết hợp với các chứng cứ thu được, Đ.V.K. bước đầu thừa nhận hành vi phạm pháp của mình.Đ.V.K. khai nghiện game, thời gian gần đây nghi phạm có vay bạn bè khoảng 5 triệu đồng để nạp tiền chơi điện tử nhưng chưa trả được.

Hiện trường vụ án mạng - Ảnh: Vietnamnet

Trước đó, theo thông tin từ VTC News, vào lúc 1h10 cùng ngày, một người dân đi đánh cá trên sông (đoạn sau quảng trường 20/9, thuộc thị trấn Phú Thái) phát hiện thi thể người đàn ông cạnh gốc cây.

Người dân này báo lên chính quyền địa phương về sự việc. Lực lượng công an nhanh chóng có mặt và phong toả hiện trường, phục vụ điều tra. Cơ quan điều tra xác định, nạn nhân là anh Đ.V.T (SN 1985, trú tại khu Tân Phú, thị trấn Phú Thái). Anh T. là chủ cửa hàng kinh doanh vàng bạc và mỹ nghệ.

Tại hiện trường, công an tìm thấy dụng cụ câu cá của nạn nhân. Trên cổ anh Đ.V.T. có vết cắt sâu. “Người đàn ông bị sát hại khi đang câu cá. Các tài sản trên người, xe máy của người bị hại còn nguyên. Nhiều khả năng đây không phải là vụ giết người để cướp tài sản”, một lãnh đạo Công an huyện Kim Thành nhận định.

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