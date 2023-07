Sự việc có sự chứng kiến của nhiều người nhưng họ không dám vào căn ngăn do đối tượng thể hiện thái độ manh động và có hung khí. Sau khi gây án, Thành rời hiện trường, bỏ trốn. Nạn nhân tử vong tại chỗ. Vụ án được trình báo đến cơ quan chức năng.

Hiện trường vụ án trên phố Vương Thừa Vũ - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, ngay sau khi nhận được tin báo, Công an quận Thanh Xuân đã phối hợp với Công an TP Hà Nội tới hiện trường điều tra, truy tìm hung thủ. Qua rà soát camera an ninh được lắp tại nhà dân trên phố Vương Thừa Vũ cùng nhiều biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát đã xác định nghi phạm sát hại chị P. là Hoàng Văn Thành, làm nghề cắt tóc tự do tại Hà Nội.

Trong quá trình truy xét, cảnh sát đã xác định Thành lẩn trốn ở địa bàn quận Long Biên và phối hợp với gia đình vận động nam thanh niên này đầu thú. Đến đêm 14/1, Thành đã đến trụ sở Công an quận Thanh Xuân khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.