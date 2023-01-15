Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội, đang tạm giữ và lấy lời khai đối tượng Hoàng Văn Thành (quê Thái Nguyên) để điều tra về hành vi "giết người".

Theo thông tin từ báo Dân Trí, vào ngày 15/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội, đang tạm giữ đối tượng Hoàng Văn Thành (quê Thái Nguyên) để điều tra về hành vi "giết người". Thành là đối tượng đã sát hại chị P. (20 tuổi, quê Lai Châu) bằng hàng chục nhát dao tại khu vực trước số nhà 82 Vương Thừa Vũ, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Đối tượng Hoàng Văn Thành tại cơ quan công an - Ảnh: Báo Dân Trí Tại cơ quan điều tra, Thành cho biết, từng có mối quan hệ yêu đương với nạn nhân nhưng đã bị chị P. chia tay. Thời gian gần đây, Thành biết bạn gái cũ đang tìm hiểu một người đàn ông khác ở Hà Nội. Đây cũng chính là động cơ để đối tượng gây án. Ngày 12/1, Thành biết bạn gái đang ở cửa hàng làm sơn sửa móng tại phố Vương Thừa Vũ nên mang theo dao, gọi chị P. ra ngoài để nói chuyện. Khi gặp mặt, nạn nhân vẫn nhất quyết không đồng ý quay lại với Thành. Nổi cơn ghen tuông, nghi phạm vật ngã chị P., rồi rút dao đâm nạn nhân hàng chục nhát vào người, mặc cho bạn gái cũ chống cự.

Sự việc có sự chứng kiến của nhiều người nhưng họ không dám vào căn ngăn do đối tượng thể hiện thái độ manh động và có hung khí. Sau khi gây án, Thành rời hiện trường, bỏ trốn. Nạn nhân tử vong tại chỗ. Vụ án được trình báo đến cơ quan chức năng. Hiện trường vụ án trên phố Vương Thừa Vũ - Ảnh: Báo Người Lao Động Theo thông tin từ báo Người Lao Động, ngay sau khi nhận được tin báo, Công an quận Thanh Xuân đã phối hợp với Công an TP Hà Nội tới hiện trường điều tra, truy tìm hung thủ. Qua rà soát camera an ninh được lắp tại nhà dân trên phố Vương Thừa Vũ cùng nhiều biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát đã xác định nghi phạm sát hại chị P. là Hoàng Văn Thành, làm nghề cắt tóc tự do tại Hà Nội. Trong quá trình truy xét, cảnh sát đã xác định Thành lẩn trốn ở địa bàn quận Long Biên và phối hợp với gia đình vận động nam thanh niên này đầu thú. Đến đêm 14/1, Thành đã đến trụ sở Công an quận Thanh Xuân khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

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