Vào sáng ngày 15/1, lực lượng cứu hộ thông tin về tiến độ đưa thi thể bé trai 10 tuổi rơi xuống ống trụ bê tông lên.

Theo thông tin từ Zing, vào ngày 15/1, theo thông tin từ Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp, đội cứu hộ đã nhổ được ống vách tại công trình cầu Rọc Sen (huyện Thanh Bình). Ống vách D1600 được nhổ bằng cẩu 80 tấn có treo búa rung 90 kW. Trước khi nhổ ống vách, đội phải dùng cọc ván thép rung hạ để phá ma sát giữa đất với thành ống. Sau khi nhổ xong, đội thi công thực hiện kiểm tra tình trạng hố móng, dọn dẹp mặt bằng, gia cường lại các vị trí đứng thiết bị. Sau đó, đội tiến hành điều chuyển thiết bị cần thiết cho công tác đào đất vào vị trí và hạ 4 cọc ván thép dẫn hướng cho gầu cạp.

Gầu cạp đất liên tục đào đất - Ảnh: Zing Trong đêm 14/1, lực lượng thi công tiếp tục đào đất trong lòng hố kết hợp bơm dung dịch phạm vi phía dưới khung vây ván thép. Sau 16 ngày cứu nạn, tổ cứu hộ vẫn gặp khó khăn trong công tác đào đất vì đất sét cứng mút chặt lấy thiết bị. Dự kiến sau khi đào đất xung quanh và gia cố theo từng tầng, đội cứu hộ tỉnh Đồng Tháp tiến hành nhổ ống cọc bê tông.

Quá trình đào đất diễn ra trong hố sâu nên rất phức tạp - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM Trước đó, theo thông tin từ VTC News, vào lúc 11h30 ngày 31/12/2022, bé Thái Lý Hạo Nam cùng các bạn trong xóm vào công trình cầu Rọc Sen (tỉnh lộ 857, xã Phú Lợi) để nhặt sắt. Lúc đi qua công trình đang thi công, bé Nam lọt xuống trụ bê tông (đường kính 25cm, rỗng bên trong, đã đóng xuống đất sâu khoảng 35m). Phát hiện sự việc, các em đi cùng hô hoán để người lớn ứng cứu nhưng bất thành. Khoảng 30 phút sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng cứu hộ có mặt, triển khai nhiều phương án để cứu bé trai. Sau đó, chính quyền tỉnh Đồng Tháp đã huy động hàng trăm người tham gia cứu hộ, cứu nạn. Sau nhiều ngày cứu nạn bất thành, tối 4/1, lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp nhận định bé Thái Lý Hạo Nam đã tử vong. UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức cuộc họp với sự tham gia của các đơn vị bộ, sở, ngành địa phương, các chuyên gia và thành lập tổ điều hành cứu nạn, cứu hộ công trình. Nhiều thiết bị phục vụ cứu nạn cũng được bổ sung đến hiện trường như gầu cạp đất, cẩu 80 tấn, đầu khoan cọc nhồi đường kính 0,6 - 1m, ống vách đường kính 1m và 2m, búa rung 180kW và máy phát điện.

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