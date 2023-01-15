Sau khi xác định được nơi nghi phạm đâm cô gái tử vong trên trên phố Vương Thừa Vũ, phường Khương Trung, Hà Nội, lực lượng chức năng đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội cùng gia đình vận động đối tượng ra đầu thú

Theo thông tin từ Vietnamnet, vào sáng ngày 15/1, lãnh đạo Công an quận Thanh Xuân thông tin, sau khi xác định được nơi nghi phạm đâm cô gái tử vong trên trên phố Vương Thừa Vũ, phường Khương Trung, lực lượng chức năng đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội cùng gia đình vận động đối tượng ra đầu thú. Ngoài ra, Công an quận Thanh Xuân chia sẻ thêm: “Công an xác định được nơi Hoàng Văn Thành (quê ở tỉnh Thái Nguyên), nghi phạm đâm chết bạn gái cũ tên P. lẩn trốn là ở quận Long Biên, Hà Nội".

Đối tượng Thành đầu thú tại cơ quan công an - Ảnh: báo Sức khỏe và Đời sống Ngoài ra, lãnh đạo Công an quận Thanh Xuân cho biết, nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn tình cảm giữa chị P. (quê Lai Châu) và Hoàng Văn Thành. Nghe tin chị P. có người đàn ông khác để ý, tìm hiểu, Thành đã rắp tâm sát hại người yêu cũ. Thành nung nấu ý chí trả thù và thể hiện cả trên trang mạng cá nhân của mình những lời lẽ mà người xem cảm thấy "lạnh gáy". Cơ quan công an hiện đang lấy lời khai đối với nghi phạm để làm rõ nguyên nhân vụ án.

Hiện trường nơi cô gái bị đâm tử vong - Ảnh: Vietnamnet Trước đó, theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, vào tối 12/1, người dân tại phố Vương Thừa Vũ, đoạn gần số nhà 82, nghe thấy tiếng cãi cọ của một đôi nam nữ. Sau đấy, cô gái bị đối tượng là nam giới vật ngã, dùng dao đâm nhiều nhát vào người… Thời điểm ấy, một nam thanh niên vào can ngăn nhưng bị đối tượng dùng dao đe dọa lại, người dân xung quanh không dám tiếp cận khi đối tượng có hung khí. Nạn nhân cố gắng chống cự nhưng do bị đâm, vết thương nặng cô gái đã tử vong tại hiện trường. Sau khi gây án, đối tượng đã bỏ trốn khỏi hiện trường, lang thang ở nhiều nơi trước khi đến Công an quận Long Biên, TP Hà Nội đầu thú.. Toàn bộ diễn biến vụ án được camera giám sát quay lại. Ngay khi nhận được tin báo, Công an quận Thanh Xuân đã phong tỏa hiện trường, lấy lời khai nhân chứng, đồng thời phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị chức năng khám nghiệm tử thi, truy bắt đối tượng. Nạn nhân tên là U.T.P (SN 2003), quê ở tỉnh Lai Châu, làm nghề nail gần khu vực hiện trường.

Hút hơn 1 lít dịch mủ trong khoang phổi của bệnh nhân bị tràn mủ màng phổi Nhập viện với biểu hiện đau ngực dữ dội, sốt theo cơn, bệnh nhân vào viện được phát hiện bị tràn mủ màng phổi, bác sĩ hút ra hơn 1 lít dịch mủ trong khoan phổi.

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