Tại xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, Nghệ An, người phụ nữ bị tai biến, liệt nửa người bị chồng chém nhiều nhát dẫn đến tử vong tại chỗ.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, ông Vi Văn Cường, Chủ tịch UBND xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An cho biết, đến chiều ngày 14/1,cơ quan Công an vẫn đang khám nghiệm để điều tra, làm rõ vụ án mạng vừa xảy ra trên địa bàn, khiến một người phụ nữ tử vong.

Cụ thể, khoảng hơn 9h cùng ngày, ông Lương Văn Nam (SN 1961, trú bản Lam Hợp, xã Tri Lễ) bất ngờ dùng dao chém vợ là bà Lương Thị Xiến (SN 1971). Vụ việc khiến bà Xiến tử vong tại chỗ.

Ảnh minh họa: Internet

Theo thông tin từ Vietnamnet, ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Quế Phong đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ (Công an tỉnh Nghệ An) điều tra vụ việc.

“Vợ chồng ông Nam có 5 người con, bà Xiến bị tai biến, liệt nửa người. Sau khi xảy ra vụ việc, nghi phạm đã bị cơ quan Công an bắt giữ”, ông Cường cho biết thêm.

Nguyên nhân vụ thi thể người chồng trong ô tô dưới sông Đà Qua khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường, Công an huyện Quỳnh Nhai (Sơn La) xác định được nguyên nhân anh B.V.T. tử vong.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nguyen-nhan-vo-liet-nua-nguoi-bi-chong-sat-hai-tu-vong-o-nghe-an-546598.html