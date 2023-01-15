Nguyên nhân vợ liệt nửa người bị chồng sát hại tử vong ở Nghệ An

Xã hội 15/01/2023 07:20

Tại xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, Nghệ An, người phụ nữ bị tai biến, liệt nửa người bị chồng chém nhiều nhát dẫn đến tử vong tại chỗ.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, ông Vi Văn Cường, Chủ tịch UBND xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An cho biết, đến chiều ngày 14/1,cơ quan Công an vẫn đang khám nghiệm để điều tra, làm rõ vụ án mạng vừa xảy ra trên địa bàn, khiến một người phụ nữ tử vong.

Cụ thể, khoảng hơn 9h cùng ngày, ông Lương Văn Nam (SN 1961, trú bản Lam Hợp, xã Tri Lễ) bất ngờ dùng dao chém vợ là bà Lương Thị Xiến (SN 1971). Vụ việc khiến bà Xiến tử vong tại chỗ.

Nguyên nhân vợ liệt nửa người bị chồng sát hại tử vong ở Nghệ An - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo thông tin từ Vietnamnet, ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Quế Phong đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ (Công an tỉnh Nghệ An) điều tra vụ việc.

“Vợ chồng ông Nam có 5 người con, bà Xiến bị tai biến, liệt nửa người. Sau khi xảy ra vụ việc, nghi phạm đã bị cơ quan Công an bắt giữ”, ông Cường cho biết thêm.

Nguyên nhân vụ thi thể người chồng trong ô tô dưới sông Đà

Nguyên nhân vụ thi thể người chồng trong ô tô dưới sông Đà

Qua khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường, Công an huyện Quỳnh Nhai (Sơn La) xác định được nguyên nhân anh B.V.T. tử vong.

Xem thêm
Từ khóa:   Vợ liệt nửa người bị chồng chém tử vong mâu thuẫn gia đình chồng giết vợ tin nóng tin moi tin 24h

TIN MỚI NHẤT

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?