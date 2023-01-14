Đến ngày 14/1, các nạn nhân bị thương nặng trong vụ lật xe cứu hỏa làm 2 chiến sĩ ở Bình Phước hy sinh vẫn còn nằm tại bệnh viện với những tình trạng khác nhau.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, vào ngày 14/1, đại diện Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) thông tin về tình hình sức khỏe của 3 nạn nhân là chiến sĩ cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an tỉnh Bình Phước, gặp tai nạn khi đang trên đường làm nhiệm vụ, được đưa vào bệnh viện điều trị hơn một tuần qua. Cụ thể, bệnh nhân N.H.P. (SN 2003), nhập viện gần 21h ngày 5/1 trong tình trạng chấn thương đầu, gãy hở 1/3 dưới 2 cẳng chân phải. Sau khi được chỉ định mổ cấp cứu, cắt lọc vết thương chân phải, nẹp bột bất động xương gãy, bệnh nhân đã được phẫu thuật kết hợp xương chân. Dự kiến, bệnh nhân sẽ được chuyển về bệnh viện ở Bình Phước trong tuần sau, khi vết thương ổn định.

Bệnh nhân N.T.K. (SN 2002), nhập viện rạng sáng 6/1, trong tình trạng chấn thương mặt, gãy bể xoang hàm gò má trái, gãy xương chính mũi. Bệnh nhân cũng bị rách sụn mi dưới mắt trái và gãy cổ xương cánh tay trái. Sau khi được các bác sĩ khoa Mắt phẫu thuật may sụn mi, bệnh nhân đã được mổ kết hợp xương cánh tay. Dự kiến, bệnh nhân sẽ được chuyển qua Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương TPHCM để tiếp tục điều trị. Bệnh nhân T.V.H. (SN 1998), nhập viện trong tình trạng lơ mơ, chỉ số sinh tồn 13/15 điểm, đau đầu, đau bụng, sưng mô mềm đỉnh đầu. Sau thời gian điều trị, theo dõi tại khoa Chấn thương sọ não, bệnh nhân được chuyển sang bệnh viện vệ tinh ngày 9/1. Hiện sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định và sớm làm thủ tục xuất viện.

Bệnh viện Chợ Rẫy, nơi tiếp nhận điều trị cho 3 chiến sĩ cứu hỏa ở Bình Phước - Ảnh: Báo Dân Trí Trước đó, theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, vào lúc 15h chiều 5/1, Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PC07, Công an tỉnh Bình Phước) điều động một xe chữa cháy chuyên dụng cùng sáu cán bộ chiến sĩ tham gia bảo vệ chuỗi hoạt động trên. Khi đến km81+400 đường ĐT741, thuộc địa bàn ấp Thuận Hòa, xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú thì xảy ra tai nạn khiến hai chiến sĩ tử vong, ba người khác bị thương nặng và một người bị thương nhẹ. Theo đại úy Hải, kết quả điều tra ban đầu xác định nguyên nhân dẫn đến tai nạn là do đến đoạn đường cong, dốc, trong khi trời đang mưa nhỏ, mặt đường ẩm ướt trơn trượt, trọng lượng xe lớn (chứa 4m3 nước), vận tốc của xe khoảng 50km/h, lái xe phanh gấp khiến xe trượt vào dải phân cách giữa đường rồi bị lật. Hiện trường vụ lật xe vào chiều ngày 5/1 khiến hai chiến sĩ tử vong - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ Ngay sau vụ tai nạn, giám đốc Công an tỉnh Bình Phước cùng tổ công tác đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Cử cán bộ phối hợp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước trực tiếp đưa những chiến sĩ bị thương đến Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM điều trị và theo dõi diễn biến, tình hình sức khỏe của từng người… Ngoài ra, Công an tỉnh Bình Phước cũng chỉ đạo PC07 cùng các đơn vị, địa phương tổ chức tang lễ theo nghi thức Công an nhân dân đối với hai chiến sĩ đã mất, làm các thủ tục đảm bảo chế độ, chính sách cho các chiến sĩ trong vụ tai nạn trên theo quy định của Bộ Công an.

Người Hà Nội xếp hàng từ sáng sớm, chen chân mua đồ lễ ở khu chợ nhà giàu phố cổ Hà Nội Chợ Hàng Bè chỉ dài vài trăm mét nhưng nơi đây lại được ví von là "chợ nhà giàu", chỉ cần đi một lượt là mọi người có thể sắm đủ các món ăn không thể thiếu cho mâm cúng ngày Tết. Nhiều người sẵn sàng xếp hàng từ sáng sớm, chi tiền triệu mua đồ lễ để bày tỏ lòng thành với ông bà, tổ tiên.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dien-bien-moi-trong-vu-lat-xe-cuu-hoa-khien-2-chien-si-hy-sinh-4-nguoi-bi-thuong-546440.html