Theo thông tin từ báo Dân Trí, vào ngày 14/1, đại diện Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) thông tin về tình hình sức khỏe của 3 nạn nhân là chiến sĩ cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an tỉnh Bình Phước, gặp tai nạn khi đang trên đường làm nhiệm vụ, được đưa vào bệnh viện điều trị hơn một tuần qua.

Bệnh nhân N.T.K. (SN 2002), nhập viện rạng sáng 6/1, trong tình trạng chấn thương mặt, gãy bể xoang hàm gò má trái, gãy xương chính mũi. Bệnh nhân cũng bị rách sụn mi dưới mắt trái và gãy cổ xương cánh tay trái. Sau khi được các bác sĩ khoa Mắt phẫu thuật may sụn mi, bệnh nhân đã được mổ kết hợp xương cánh tay. Dự kiến, bệnh nhân sẽ được chuyển qua Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương TPHCM để tiếp tục điều trị.

Bệnh viện Chợ Rẫy, nơi tiếp nhận điều trị cho 3 chiến sĩ cứu hỏa ở Bình Phước - Ảnh: Báo Dân Trí

Trước đó, theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, vào lúc 15h chiều 5/1, Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PC07, Công an tỉnh Bình Phước) điều động một xe chữa cháy chuyên dụng cùng sáu cán bộ chiến sĩ tham gia bảo vệ chuỗi hoạt động trên.

Khi đến km81+400 đường ĐT741, thuộc địa bàn ấp Thuận Hòa, xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú thì xảy ra tai nạn khiến hai chiến sĩ tử vong, ba người khác bị thương nặng và một người bị thương nhẹ.

Theo đại úy Hải, kết quả điều tra ban đầu xác định nguyên nhân dẫn đến tai nạn là do đến đoạn đường cong, dốc, trong khi trời đang mưa nhỏ, mặt đường ẩm ướt trơn trượt, trọng lượng xe lớn (chứa 4m3 nước), vận tốc của xe khoảng 50km/h, lái xe phanh gấp khiến xe trượt vào dải phân cách giữa đường rồi bị lật.

Hiện trường vụ lật xe vào chiều ngày 5/1 khiến hai chiến sĩ tử vong - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Ngay sau vụ tai nạn, giám đốc Công an tỉnh Bình Phước cùng tổ công tác đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Cử cán bộ phối hợp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước trực tiếp đưa những chiến sĩ bị thương đến Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM điều trị và theo dõi diễn biến, tình hình sức khỏe của từng người…

Ngoài ra, Công an tỉnh Bình Phước cũng chỉ đạo PC07 cùng các đơn vị, địa phương tổ chức tang lễ theo nghi thức Công an nhân dân đối với hai chiến sĩ đã mất, làm các thủ tục đảm bảo chế độ, chính sách cho các chiến sĩ trong vụ tai nạn trên theo quy định của Bộ Công an.