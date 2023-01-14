Những ngày vừa qua, dư luận xôn xao về thông tin bé gái bị bỏ rơi ở cạnh miệng cống nước trên tuyến đường thôn Tân Thủy (xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) là con của một cán bộ xã.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, dư luận hiện đang xôn xao về thông tin bé gái bị bỏ rơi ở cạnh miệng cống nước trên tuyến đường thôn Tân Thủy (xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) là con của một cán bộ xã.

Cụ thể, vào sáng 14/1, một lãnh đạo Huyện ủy Hương Sơn cho biết chưa nhận được báo cáo về việc này và đây chỉ là thông tin đồn đoán, vô căn cứ. Vị này khẳng định: "Vụ việc này chúng tôi mới chỉ đang giao công an điều tra, truy tìm bố mẹ ruột của bé. Hiện nay chưa có kết quả chính thức".

Liên quan đến vụ việc trên, vào ngày 13/1, một phụ nữ lớn tuổi sinh sống trên địa bàn xã Sơn Tây đã đến trụ sở chính quyền xin nhận bé gái về nuôi. Theo ông Cao Văn Đức, Chủ tịch UBND xã Sơn Tây, người phụ nữ trên xưng là bà của bé gái.

"Tuy nhiên, chưa ai công nhận đây là người nhà cháu bé. Về thủ tục pháp lý, việc này cũng chưa được xác nhận", ông Đức thông tin và cho hay xã sẽ làm rõ việc này.

Địa phương đang xác minh thân nhân người nhận là bà bé gái bị bỏ rơi - Ảnh: Zing

Trước đó, theo thông tin từ Zing, vào sáng 11/1, người dân phát hiện bé gái sơ sinh bị bỏ rơi cạnh miệng cống thoát nước dọc tuyến đường thôn Tân Thủy, xã Sơn Tây (huyện Hương Sơn). Bé gái nặng 2,1 kg, còn nguyên dây rốn, cơ thế dính bùn đất, tím tái và có một vài vết xước trên cơ thể.

Chính quyền địa phương sau đó cử cán bộ y tế khám sức khỏe và tạm chăm sóc bé. Địa phương cũng phát thông báo tìm người thân của cháu bé trước khi làm các thủ tục giao bé gái cho người có đủ điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng.

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