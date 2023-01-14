Một bé trai 6 tháng tuổi được gia đình gửi bảo mẫu chăm sóc và 5 ngày sau, bé trai nhập viện cấp cứu trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở.

Theo thông tin từ VTC News, vào ngày 13/1, chị P.T.N.A. (SN 1991, ngụ tại chung cư L.T., quận Bình Tân, TPHCM) cho biết vừa trình báo công an về nghi vấn con của chị (bé trai 6 tháng tuổi) bị bạo hành dẫn đến xuất huyết não.

Theo chị N.A, chị gửi con cho một bảo mẫu nhận trông trẻ ở cùng chung cư L.T, từ 7h đến 17h mỗi ngày. Sau 5 ngày gửi bé (từ 3/1 – 10/1), bảo mẫu bất ngờ gọi điện thông báo cho phụ huynh biết, bé bị té nên sức khoẻ không ổn định. Ngay sau đó, bé trai được gia đình đưa đi cấp cứu ngay trong ngày 10/1.

“Khoảng 14h, cô gọi điện báo bị té võng bất tỉnh nên tôi chạy về liền. Lúc tôi đến đón con thì bé đã tím tái, sau đó đưa đi cấp cứu. Bác sĩ nói với gia đình là bé bị xuất huyết não, ngưng tim, ngưng thở và khoảng 6 tiếng sau khi nhập viện, bé trở nặng hơn nên được phẫu thuật não, hiện vẫn chưa qua cơn nguy kịch”, chị A. chia sẻ.

Bệnh nhi sau phẫu thuật não nhưng hiện vẫn chưa qua cơn nguy kịch - Ảnh: VTC News

Theo thông tin từ báo Lao Động, chị N.A., do thấy có dấu hiệu nghi vấn bạo hành, phía bệnh viện hướng dẫn gia đình trình báo công an.

“Bé đang trong phòng cấp cứu rất nguy kịch nên gia đình chưa nghĩ tới việc báo công an. Sau đó, tình hình bé càng ngày càng nguy kịch, bệnh viện trình báo công an và công an vào làm việc”, chị N.A thông tin thêm.

Cũng theo chị N.A, cháu bé hiện vẫn trong tình trạng nguy kịch.

Ngoài ra, TS.BS Trương Quang Định – Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố cho biết, hiện tại vụ việc đã được trình báo với cơ quan công an, mọi thông tin và hồ sơ bệnh án của bệnh nhi đang được cơ quan công an thụ lý và xử lý.

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