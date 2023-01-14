Công tác cứu hộ, cứu nạn bé trai 10 tuổi lọt xuống trụ bê tông sâu 35m vẫn đang diễn ra khẩn trương.

Theo thông tin từ VTC News, vào chiều 13/1, Sở Thông tin và Truyền thông Đồng Tháp cho biết, công tác cứu hộ, cứu nạn bé trai lọt xuống trụ bê tông sâu 35 m vẫn đang diễn ra khẩn trương. “Tổ điều hành cứu nạn, cứu hộ tiếp tục đào đất, cắt các cọc bê tông bên ngoài ống vách. Thực hiện gia công và chuẩn bị hạ khung chống tầng 6”, Sở Thông tin và Truyền thông Đồng Tháp thông tin.

Trước đó, trong quá trình đào đất, lực lượng cứu hộ sử dụng 2 vòi xói cắt phá đất tại các khu vực chật hẹp mà gầu cạp, gầu ngoạm không thao tác được. Lực lượng cứu hộ xác định khó khăn vẫn là công tác đào đất sét cứng và cắt cọc trong điều kiện khó khăn, chật hẹp. Chuẩn bị hạ khung chống tầng 6 - Ảnh: VTC News Tại hiện trường có nhiều máy móc, thiết bị hạng nặng, cần cẩu di chuyển liên tục. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình cứu hộ, nhiều ngày qua, lực lượng chức năng đã lập chốt chặn trên các tuyến đường dẫn vào hiện trường và canh gác nghiêm ngặt, chỉ có lực lượng làm nhiệm vụ cứu hộ được phép vào.

Đến nay đã 14 ngày triển khai công tác cứu hộ với nhiều thiết bị, máy móc và hàng trăm người thay phiên tham gia cứu hộ. Lực lượng chức năng vẫn làm việc ngày đêm với sự tư vấn của nhiều chuyên gia trong và ngoài nước. Tuy nhiên, tới thời điểm này, dù đã nỗ lực nhưng Tổ Điều hành cứu nạn, cứu hộ công trình cầu Rọc Sen chưa xác định được thời gian có thể đưa thi thể bé Hạo Nam lên mặt đất. Công tác cứu hộ vẫn đang diễn ra khẩn trương - Ảnh: Tin tức thông tấn xã Việt Nam Trước đó, theo thông tin từ Tin tức thông tấn xã Việt Nam, vào 11h30 ngày 31/12, bé Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi) cùng các bạn trong xóm vào công trình cầu Rọc Sen (tỉnh lộ 857, xã Phú Lợi) để nhặt sắt. Lúc đi qua công trình đang thi công, bé Nam lọt xuống trụ bê tông (đường kính 25 cm, rỗng bên trong, đã đóng xuống đất sâu khoảng 35 m). Phát hiện sự việc, các em đi cùng hô hoán để người lớn ứng cứu nhưng bất thành. Khoảng 30 phút sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng cứu hộ có mặt, triển khai nhiều phương án để cứu bé trai. Sau đó, chính quyền tỉnh Đồng Tháp đã huy động hàng trăm người tham gia cứu hộ, cứu nạn. Sau nhiều ngày cứu nạn bất thành, tối 4/1, lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp nhận định bé Thái Lý Hạo Nam đã tử vong. Sau đó, UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức cuộc họp với sự tham gia của các đơn vị bộ, sở, ngành địa phương, các chuyên gia và thành lập tổ điều hành cứu nạn, cứu hộ công trình.

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