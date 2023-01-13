Đi qua một năm khó khăn, người trẻ mong ước điều gì trong năm mới?

Hoàng Kỳ, một nhiếp ảnh gia trẻ tuổi ở TP.HCM cho biết năm 2022 trải qua với đầy cung bậc cảm xúc, buồn vui lẫn lộn. Với anh, niềm vui lớn nhất trong nghề mà bản thân đang theo đuổi là anh nhận được nhiều giải thưởng từ các triển lãm nhiếp ảnh lớn nhỏ trên toàn quốc.

Một năm mới tươi sáng, mọi căng thẳng mệt mỏi được giải tỏa là mong ước chung của rất nhiều người trẻ.

Thế nhưng, xen lẫn đó là nỗi buồn bởi anh chứng kiến cuộc sống khó khăn của nhiều người dân, thu nhập bữa có bữa không, cuộc sống bấp bênh nơi phố thị và đến khi không ráng được nữa, họ lại dắt díu, đèo bồng nhau về quê trên những chiếc xe cà tàng, giắt trên ba lô là chai Trà Xanh Không Độ để giải nhiệt nắng nóng trên đường về.

“Tôi mong ước năm mới khó khăn sẽ nhanh chóng đi qua, kinh tế hồi phục để người lao động nghèo sớm ổn định cuộc sống. Những người đi làm công xa quê hương bớt phải lo lắng, căng thẳng mệt mỏi mỗi ngày để tìm kiếm việc làm nữa”, Hoàng Kỳ cho biết.



Tìm đến Trà Xanh Không Độ để giải tỏa căng thẳng, mệt mỏi trước khó khăn, áp lực của cuộc sống là các chị Quỳnh Mai và nhiều người trẻ yêu thích mỗi ngày.

Chị Quỳnh Mai, một nhân viên môi giới bất động sản tại Bình Dương mong ước trong năm mới sớm tìm được việc làm trong lĩnh vực khác để ổn định cuộc sống. “Nửa năm nay không ký được hợp đồng giao dịch mua bán nào. Tôi mong sớm tìm được việc làm khác ổn định hơn thị trường nóng lạnh này để không phải lo lắng, căng thẳng chạy tiền hàng tháng cho cuộc sống và lo cho em gái ăn học”, cô gái trẻ tâm sự.

Cùng giải tỏa căng thẳng mệt mỏi trong những ngày cuối năm để chào đón một năm mới an yên, hạnh phúc và nhiều may mắn hơn.

Ngọc Thảo, biên tập viên đang công tác tại một tờ tạp chí phía Nam cho biết, mong ước lớn nhất của cô là dành cho cộng đồng. Cụ thể, cô gái 28 tuổi này mong khó khăn sớm đi qua, cuộc sống người dân lao động nghèo sớm phục hồi: “Mong cho những tiêu cực, lo lắng, căng thẳng của người dân nghèo trong năm cũ sẽ sớm được giải tỏa, ai ai cũng có công ăn việc làm trở lại. Mong người người, nhà nhà có một năm mới bình an, hạnh phúc và cuộc sống đủ đầy”, nữ nhà báo chia sẻ.



Khó khăn, lo lắng, căng thẳng mệt mỏi là những từ khóa mà người trẻ muốn tránh xa nhất trong năm 2023

Cũng như nhiều người khác, Quang Liêm, tài xế xe công nghệ tại Dĩ An, Bình Dương mong ước sang năm mới, cuộc sống bớt khó khăn hơn, anh không còn phải “vắt sức” sáng làm công nhân kho nhà máy sản xuất thực phẩm, tối thay áo chạy xe công nghệ, vừa căng thẳng, mệt mỏi lại không có thời gian dành cho gia đình.

“Tôi mong tất cả những người công nhân như tôi sớm có việc làm ổn định, thu nhập khá hơn năm cũ để lo cho vợ con, gia đình và hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn. Xin chúc mọi người, mọi nhà một năm mới hạnh phúc, an khang, thịnh vượng”, Quang Liêm nói.



Nhiều người trẻ ở mọi ngành nghề chọn Trà Xanh Không Độ để giải nhiệt cuộc sống và mong ước một năm mới tươi sáng hơn.

Hồng Nhung, một youtuber cho biết cô thường xuyên nay đây mai đó khắp nơi để sáng tạo các nội dung mới, áp lực công việc khiến cô thường xuyên ở trong tình trạng căng thẳng bởi những đòi hỏi về sáng tạo cộng thêm lăn lội giữa mưa nắng thất thường. “Những lúc như thế, tôi giải nhiệt với chai Trà Xanh Không Độ để giảm bớt căng thẳng, mệt mỏi, tiếp tục đưa đến cho cộng đồng mạng những nội dung hấp dẫn nhất”, Hồng Nhung cho biết.

Đưa các sản phẩm mang tính biểu tượng cho thương hiệu Việt ra thế giới là một ý kiến thú vị gửi đến cho cộng đồng youtuber trong năm mới.

“Sang năm mới, tôi chúc các đồng nghiệp bớt căng thẳng, mệt mỏi trên hành trình đưa nhưng nội dung thú vị, những nét đặc trưng từng vùng miền tới hàng triệu người xem trong và ngoài nước.

Mong mọi người chung tay đưa đất nước, con người Việt Nam đến với thế giới nhiều hơn nữa, không chỉ ở cộng đồng, phong cảnh, sản vật mà còn có thể là cả những sản phẩm mang tính biểu tượng cho thương hiệu quốc gia như chai Trà xanh này nữa”, nữ youtuber cầm chai Trà Xanh Không Độ trên tay gửi lời chúc Tết.

Dù đang làm việc ở ngành nghề, lĩnh vực nào, nhiều người trẻ trong những ngày cuối năm 2022 đều có chung kỳ vọng rằng sang năm mới sẽ có thêm nhiều may mắn, khởi sắc hơn trong công ăn việc làm. Họ đều mong bớt căng thẳng, mệt mỏi để ổn định cuộc sống, lo cho gia đình có một năm mới hạnh phúc, an khang, thịnh vượng hơn.