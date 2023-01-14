Lời khai 'lạnh người' của nghi phạm nổ súng bắn chết 2 người ở Nam Định và Bắc Ninh

Xã hội 14/01/2023 06:22

Vào ngày 13/1, Công an tỉnh Bắc Ninh đã bắt được nghi phạm dùng súng bắn chết 2 người sau hơn 2 giờ truy bắt.

Theo thông tin từ Zing, vào ngày 13/1, Công an tỉnh Bắc Ninh đã bắt giữ Lê Nguyễn Minh Tuấn (sinh năm 2003, quê Lý Nhân, Hà Nam) để điều tra hành vi giết người.

Tại cơ quan công an, Tuấn khai quen Viện (sinh năm 2001) và Phú (sinh năm 2002, cùng trú ở xã Hợp Hưng, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định).

Lời khai 'lạnh người' của nghi phạm nổ súng bắn chết 2 người ở Nam Định và Bắc Ninh - Ảnh 1
Nghi phạm Lê Nguyễn Minh Tuấn - Ảnh: Zing

Khoảng 17h ngày 12/1, Phú và Viện rủ Tuấn về Nam Định uống rượu. Sau khi ăn tối, Tuấn ra bụi cây lấy súng đạn rồi bắt taxi về TP Nam Định.

Khoảng hơn 21h cùng ngày, Tuấn tới xã Hòa Xá, TP Nam Định. Viện và Phú ra đón Tuấn rồi họ cùng đi một xe máy. Dọc đường, Tuấn và Viện xảy ra mâu thuẫn. Đến xã Đại An, Tuấn lên đạn, hướng thẳng súng vào đầu Viện bóp cò.

Lời khai 'lạnh người' của nghi phạm nổ súng bắn chết 2 người ở Nam Định và Bắc Ninh - Ảnh 2
Hung khí gây án - Ảnh: Trí thức và Cuộc sống

 

 

Theo thông tin từ VTC News, sau khi sát hại Viện, Tuấn bảo Phú chở đến khu vực siêu thị Big C để đón taxi về TP Từ Sơn, Bắc Ninh. Do Tuấn cầm súng nên Phú đồng ý.

Đến nửa đêm, Tuấn về đến quán karaoke Sky (TP Từ Sơn, Bắc Ninh). Gặp vợ chồng Thiềm đang ngồi ở quầy bar, Tuấn hỏi Thiềm "em có sai gì với anh không?". Sau vài câu nói chuyện, Tuấn rút súng và tiếp tục hỏi "anh có nghĩ đây là súng thật không?". Thiềm quay lại cười thì bị Tuấn bắn vào đầu. 

Vợ Thiềm chứng kiến oà khóc, Tuấn bảo vợ nạn nhân đi ra rồi tiếp tục bắn vào Thiềm. Do trước đó có mâu thuẫn với thanh niên khác tên Tú, Tuấn đi lên tầng 3, 4 tìm Tú nhưng không thấy, liền bỏ đi. Sau đó, nghi phạm bị bắt tại một nhà nghỉ.

Vụ việc hiện vẫn đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra.

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