Nguyên nhân vụ thi thể người chồng trong ô tô dưới sông Đà

Xã hội 14/01/2023 21:27

Qua khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường, Công an huyện Quỳnh Nhai (Sơn La) xác định được nguyên nhân anh B.V.T. tử vong.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, liên quan tới vụ thi thể người chồng mất tích ở Sơn La được tìm thấy trong chiếc xe ô tô dưới sông Đà, ngày 14/1, lãnh đạo Công an huyện Quỳnh Nhai (tỉnh Sơn La) cho biết, cơ quan công an đã xác định được nguyên nhân ban đầu dẫn tới cái chết của anh B.V.T. (trú tại phường Quyết Tâm, TP Sơn La).

Qua khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường, Công an huyện Quỳnh Nhai xác định, do anh B.V.T. không quen đường, tự lái xe lao xuống sông Đà (khu vực cách cầu Pá Uôn khoảng 1km, thuộc xã Chiềng Ơn, huyện Quỳnh Nhai) rồi tử vong do bị ngạt khí.

"Qua xác định, cơ quan điều tra nhận thấy vụ việc không có dấu hiệu hình sự nên không khởi tố vụ án. Nạn nhân được xác định lái xe tự gây tai nạn rồi lao xuống sông Đà và tử vong trong xe. Hiện thi thể anh T. đã được bàn giao về cho gia đình để lo hậu sự", lãnh đạo Công an huyện Quỳnh Nhai thông tin.

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Lực lượng chức năng trục vớt chiếc xe dưới sông Đà - Ảnh: Báo Dân Trí

Trước đó, theo thông tin từ Zing, sáng sớm 10/1, anh Bùi Văn Trí (trú tại thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La) đi ôtô đến xã Mường Giôn, huyện Quỳnh Nhai để cứu hộ phương tiện cho khách hàng. Đêm cùng ngày, anh Trí thông báo với gia đình đã xong việc và chuẩn bị về nhà, sau đó gia đình không thể liên lạc được nữa.

Gia đình đã đăng tin tìm kiếm và báo với lực lượng chức năng. Tới trưa nay 12/1, họ nhận được thông tin chiếc xe chìm dưới Sông Đà, ở gần cầu Pá Uôn, thuộc xã Chiềng Ơn.

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Chiếc xe được trục vớt trong đêm ngày 12/1 - Ảnh: Zing

Các lực lượng chức năng đã huy động khoảng 50 người tìm kiếm, cứu nạn. Tuy nhiên, lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn khi trục vớt chiếc xe do lòng sông sâu, trong xe ngập đầy bùn đất.

 

Đến khoảng 20h ngày 12/1, lực lượng chức năng đã trục vớt được chiếc xe ô tô của anh T. dưới sông Đà. Thi thể của anh T. được tìm thấy trong xe. Thời điểm phát hiện, nạn nhân ngồi ghế lái, vẫn đeo dây bảo hiểm.

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