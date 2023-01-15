Vào tối ngày 14/1, Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội xác nhận đã bắt được nghi phạm đâm bạn gái cũ tử vong.

Theo thông tin từ VTC News, vào khuya ngày 14/1, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã bắt giữ nghi phạm sát hại cô gái trên phố Vương Thừa Vũ vào tối 12/1. Nghi phạm sau đó được đưa về trụ sở để phục vụ điều tra. Danh tính kẻ này chưa được công bố.

Vị lãnh đạo Công an quận Thanh Xuân thông tin: “Nghi phạm giết bạn gái vừa mới bị bắt xong (22h ngày 14/1 – PV). Hiện chúng tôi đang di lý nghi phạm về trụ sở cơ quan điều tra”.

Khu vực hiện trường cô gái bị đâm tử vong - Ảnh: VTC News

Nạn nhân tên là P. (SN 2003, quê Lai Châu, làm nghề nail gần khu vực bị nghi phạm sát hại). Nghi phạm xuống tay dã man là bạn trai cũ của P, người này tên H.T (quê Thái Nguyên). Theo thông tin từ báo Dân Việt, người dân sống gần hiện trường cho biết, vào tối 12/1, trước thời điểm cô gái bị đâm, nhiều người đã nghe thấy tiếng cự cãi của đôi nam nữ.

Đối tượng dùng dao đâm nhiều nhát vào lưng, bụng cô gái - Ảnh: Báo Dân Việt

Khi ra ngoài, người dân thấy cô gái bị một người nam giới vật ngã. Không dừng lại, người này còn dùng dao đâm nhiều nhát vào lưng, bụng cô gái.

Thời điểm đó có một thanh niên vào can ngăn nhưng bị nghi phạm đe dọa. Người dân gần đó cũng không thể tiếp cận vì đối tượng quá manh động. Đối tượng nam giới đã đâm cô gái hàng chục nhát khiến nạn nhân tử vong tại hiện trường. Gây án xong, nghi phạm bỏ trốn.

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