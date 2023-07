Theo thông tin từ Vietnamnet, vào ngày 14/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Bình Tân, TP.HCM bắt khẩn cấp với Võ Thị Mỹ Linh (30 tuổi) để điều tra về hành vi giết người. Công an cũng đang hoàn tất thủ tục để khởi tố người này về cùng tội danh.

Bước đầu, Linh thừa nhận đã có hành vi bạo hành bé H.A. Cụ thể, trong sáng 10/1 do bé H.A khóc nhiều, trong lúc bực tức, Linh dùng tay đánh vào đầu bé. Còn theo thông tin điều tra, gia đình chị A. sống tại chung cư Lê Thành, phường Tân Tạo, quận Bình Tân. Chị A. gửi con trai cho Linh trông coi tại một căn hộ tại lô D của chung cư, với tiền công 3 triệu đồng/tháng.

Công an đã lấy lời khai của người giữ trẻ, là Võ Thị Mỹ Linh (30 tuổi). Đến chiều 14/1, Công an quận Bình Tân ra quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Võ Thị Mỹ Linh về hành vi “giết người”.

Bệnh nhi hiện vẫn chưa qua cơn nguy kịch - Ảnh: VTC News

Trước đó, theo thông in từ VTC News, vào ngày 13/1, chị P.T.N.A. (SN 1991, ngụ tại chung cư Lê Thành, phường Tân Tạo, quận Bình Tân) cho biết đã trình báo công an về nghi vấn con trai chị là bé N.Đ.H.A. bị bạo hành dẫn đến xuất huyết não.

Chị A., chị gửi con cho Võ Thị Mỹ Linh nhận trông trẻ ở cùng chung cư Lê Thành, từ 7h đến 17h mỗi ngày. Sau một tuần gửi bé (từ 3/1 – 10/1), bảo mẫu bất ngờ gọi điện thông báo, bé bị té nên sức khoẻ không ổn định. “Khoảng 14h, Linh gọi điện báo bị té võng bất tỉnh nên tôi chạy về liền. Linh bồng bé đưa tôi thì bé tím tái. Đưa đi bệnh viện thì bác sỹ báo đã ngưng tim lâu rồi, não bị phù. Chụp X- Quang thì thấy xuất huyết não”, chị N.A. thông tin.

Bé A. trước khi nguy kịch - Ảnh: Vietnamnet

Do thấy có dấu hiệu nghi vấn bạo hành, bệnh viện hướng dẫn gia đình chị A. trình báo công an.

“Bé đang trong phòng cấp cứu rất nguy kịch nên gia đình chưa nghĩ tới việc báo công an. Sau đó, tình hình bé càng ngày càng nguy kịch, bệnh viện trình báo công an và công an vào làm việc”, chị A. thông tin thêm.