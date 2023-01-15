TIN VUI: Phá vỡ ma sát đất, chuẩn bị rút ống vách ở hiện trường bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Xã hội 15/01/2023 06:45

Vào tối ngày 14/1, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp thông tin về tiến độ đưa thi thể bé trai 10 tuổi rơi xuống ống trụ bê tông lên.

Theo thông tin từ báo Sài Gòn và Giải phóng, vào tối ngày 14/1, UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, lực lượng cứu hộ đã lắp đặt xong khung chống tầng 6, đồng thời hàn khung giữ tạm thời ống vách và thực hiện rung hạ 28m cọc ván thép để giữ ổn định trụ bê tông trong ống vách.

Song song đó, lực lượng cứu hộ dùng cừ larsen 18m để phá vỡ ma sát đất khu vực giữa ống vách và 3 trụ bê tông để rút ống vách D1600.

TIN VUI: Phá vỡ ma sát đất, chuẩn bị rút ống vách ở hiện trường bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp - Ảnh 1
Đội cứu hộ sử dụng cừ larsen 18m phá vỡ ma sát đất khu vực giữa ống vách và 3 cọc bê tông để rút ống vách, đưa thi thể bé trai ra ngoài - Ảnh: Vietnamnet

Sáng ngày 14/1, lực lượng cứu hộ vẫn tích cực thực hiện các giải pháp được thống nhất để đưa thi thể bé Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi) bị rơi xuống trụ bê tông sâu 35m thuộc công trình xây dựng cầu Rọc Sen, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp lên mặt đất. Với các phương án đã được thống nhất, lực lượng cứu hộ tiếp tục đào đất bằng gàu cạp kết hợp gàu ngoạm bên ngoài ống vách; đồng thời đã cắt xong 3 đầu trụ bê tông.

TIN VUI: Phá vỡ ma sát đất, chuẩn bị rút ống vách ở hiện trường bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp - Ảnh 2
Chuẩn bị rút ống vách ở hiện trường bé trai rơi xuống trụ bê tông - Ảnh: Báo Sài Gòn và Giải phóng

Trước đó, theo thông tin từ VTC News, vào lúc 11h30 ngày 31/12/2022, bé Thái Lý Hạo Nam cùng các bạn trong xóm vào công trình cầu Rọc Sen (tỉnh lộ 857, xã Phú Lợi) để nhặt sắt. Lúc đi qua công trình đang thi công, bé Nam lọt xuống trụ bê tông (đường kính 25cm, rỗng bên trong, đã đóng xuống đất sâu khoảng 35m). Phát hiện sự việc, các em đi cùng hô hoán để người lớn ứng cứu nhưng bất thành.

Khoảng 30 phút sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng cứu hộ có mặt, triển khai nhiều phương án để cứu bé trai. Sau đó, chính quyền tỉnh Đồng Tháp đã huy động hàng trăm người tham gia cứu hộ, cứu nạn.

Sau nhiều ngày cứu nạn bất thành, tối 4/1, lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp nhận định bé Thái Lý Hạo Nam đã tử vong. UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức cuộc họp với sự tham gia của các đơn vị bộ, sở, ngành địa phương, các chuyên gia và thành lập tổ điều hành cứu nạn, cứu hộ công trình.

Nhiều thiết bị phục vụ cứu nạn cũng được bổ sung đến hiện trường như gầu cạp đất, cẩu 80 tấn, đầu khoan cọc nhồi đường kính 0,6 - 1m, ống vách đường kính 1m và 2m, búa rung 180kW và máy phát điện.

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Công tác cứu hộ, cứu nạn bé trai 10 tuổi lọt xuống trụ bê tông sâu 35m vẫn đang diễn ra khẩn trương.

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