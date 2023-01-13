Những khó khăn cứu hộ ở hiện trường bé trai 10 tuổi rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, khó khăn lớn nhất đối với lực lượng cứu hộ trong những ngày qua là việc đào đất sét cứng và cắt cọc trong điều kiện khó khăn, chật hẹp.

Theo thông tin từ Vietnamnet, liên quan đến việc đưa thi thể bé trai Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi) rơi xuống ống trụ bê tông tại công trình cầu Rọc Sen (xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình) lên mặt đất, 13/1 là ngày thứ 14 từ khi bé Hạo Nam gặp nạn, song công tác cứu hộ vẫn chưa đạt được kết quả như mong muốn.

“Lực lượng cứu hộ vẫn tiếp tục đào đất bằng gầu cạp kết hợp gầu ngoạm. Hai vòi xói cắt phá đất được sử dụng tại các khu vực chật hẹp mà gầu cạp, gầu ngoạm không thao tác được”, đại diện UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết.

Đến nay, tổ điều hành cứu nạn, cứu hộ đã hạ hoàn chỉnh tầng khung chống 5 và đào sâu hơn tầng 5 khoảng 1,5m.

Lực lượng chức năng đang nỗ lực để đưa thi thể bé trai lên mặt đất - Ảnh: Vietnamnet

Trước đó, theo thông tin từ VTC News, vào khoảng 11h30 ngày 31/12, bé Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi) cùng các bạn trong xóm vào công trình cầu Rọc Sen (tỉnh lộ 857, xã Phú Lợi) để nhặt sắt. Lúc đi qua công trình đang thi công, bé Nam lọt xuống trụ bê tông (đường kính 25cm, rỗng bên trong, đã đóng xuống đất sâu khoảng 35m). Phát hiện sự việc, các em đi cùng hô hoán để người lớn ứng cứu nhưng bất thành.

Khoảng 30 phút sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng cứu hộ có mặt, triển khai nhiều phương án để cứu bé trai. Sau đó, chính quyền tỉnh Đồng Tháp đã huy động hàng trăm người tham gia cứu hộ, cứu nạn. Sau nhiều ngày cứu nạn bất thành, tối 4/1, lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp nhận định bé Thái Lý Hạo Nam đã tử vong.

Lực lượng cứu hộ đã đào được đến độ sâu 10m - Ảnh: VTC News

Sau đó, UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức cuộc họp với sự tham gia của các đơn vị bộ, sở, ngành địa phương, các chuyên gia và thành lập tổ điều hành cứu nạn, cứu hộ công trình.

Nhiều thiết bị phục vụ cứu nạn cũng được bổ sung đến hiện trường như gầu cạp đất, cẩu 80 tấn, đầu khoan cọc nhồi đường kính 0,6 - 1m, ống vách đường kính 1m và 2m, búa rung 180kW và máy phát điện.