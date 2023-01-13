Nghe tiếng khóc của trẻ em, người dân đến kiểm tra thì phát hiện một bé trai khoảng 2 tháng tuổi bị bỏ rơi trước tượng Quan Âm.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào sáng ngày 13/1, ông Nguyễn Thành Đạt, Chủ tịch UBND xã Tam Nghĩa (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam), cho biết chính quyền địa phương đang thông báo tìm thân nhân cháu bé bị bỏ rơi trên địa bàn.

Cụ thể, vào khoảng 18h30 ngày 12/1, người dân thôn An Long, xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành, Quảng Nam khi đi đến khu vực tượng Quan Âm thì nghe tiếng khóc trẻ em. Khi đến gần, họ phát hiện bé trai khoảng 2 tháng tuổi bị bỏ rơi tại khu vực tượng nên trình báo chính quyền địa phương.

Bé trai bị bỏ rơi được chính quyền xã Tam Nghĩa chăm sóc - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ Zing, ông Nguyễn Thành Đạt, Chủ tịch UBND xã Tam Nghĩa, cho biết thời điểm người dân phát hiện bé trai mặc đồ màu xanh, có đội mũ len màu vàng. Người thân bé không để lại thư hay vật dụng gì.

Hiện tại, bé trai được đưa về chăm sóc tại Trạm y tế xã Tam Nghĩa trong tình trạng sức khỏe ổn định. Chính quyền địa phương đã thông báo tìm người thân của cháu bé.

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