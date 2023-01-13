Theo thông tin từ VOV, vào sáng ngày 10/1, anh Bùi Văn Trí, trú tại thành phố Sơn La đi xe ô tô mang biển kiểm soát 26A - 022.64 đến xã Mường Giôn, huyện Quỳnh Nhai để cứu hộ ô tô cho khách hàng. Đêm cùng ngày, trên đường về nhà, anh Trí không may gặp tai nạn.

Đến gần 21h tối 12/01, lực lượng chức năng đã trục vớt được chiếc xe cách cầu Pá Uôn khoảng 1km và thi thể nạn nhân ở trong xe.

Ngay khi nhận được tin báo vào trưa 12/1, các lực lượng chức năng đã huy động khoảng 50 người tìm kiếm, cứu nạn tại khu vực cầu Pá Uôn, thuộc xã Chiềng Ơn, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.

"Lực lượng chức năng đã trục vớt được chiếc xe ô tô dưới sông Đà lên bờ. Thi thể của anh T. được tìm thấy bên trong ghế lái của chiếc xe. Thời điểm phát hiện thi thể, nạn nhân vẫn đeo dây bảo hiểm trên người. Hiện thi thể anh T. đã được đưa về Bệnh viện huyện Quỳnh Nhai để mổ tử thi, phục vụ quá trình khám nghiệm", nguồn tin cho hay.

Chiếc xe được trục vớt lên - Ảnh: VOV

Trước đó, theo thông tin từ báo Dân trí, chị Cà Thị Hà (40 tuổi, vợ anh T.) xác nhận thông tin và cho biết, hiện chị cùng người thân rất lo lắng khi chưa liên lạc được với chồng. Chị Hàết bi cho, gia đình anh chị mở xưởng sửa chữa ô tô tại phường Quyết Tâm, TP Sơn La. Sáng 10/1, trước khi lái ô tô rời khỏi nhà, anh T. có dặn nhân viên là đi huyện Quỳnh Nhai để sửa chữa ô tô cho khách. Sau đó, chị cùng nhiều người không liên lạc được với anh T. và đến Công an huyện Quỳnh Nhai trình báo.

"Đến hôm nay 12/1, lực lượng chức năng đã tìm thấy xe của chồng tôi ở dưới khu vực sông Đà, cách cầu Pá Uôn khoảng 2km, thuộc địa phận huyện Quỳnh Nhai", chị Hà nói.

Khu vực phát hiện chiếc ô tô của anh T. - Ảnh: Báo Dân Trí

Ngoài ra, lãnh đạo UBND phường Quyết Tâm, TP Sơn La, mặc dù gia đình chị Hà sinh sống trên địa bàn phường, nhưng sự việc lại xảy ra tại địa bàn huyện Quỳnh Nhai nên chính quyền mới chỉ nắm được thông tin ban đầu. Cụ thể sự việc thì phía chính quyền chưa nắm cụ thể.

Nguyên nhân vụ việc được các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.